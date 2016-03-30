«Люша» — так называют местные жители государство Сент-Люсия. Остров, на котором расположено одноименное государство, представляет собой вершину древней вулканической группы, чьи конусы образуют основные горные цепи страны. Некоторые из них находятся под охраной ЮНЕСКО — за природную живописность. Вулканы здесь разные. Есть и такие, которые пребывают в летаргическом сне и в любой момент могут проснуться. Еще на Сент-Люсии можно увидеть кипящие реки, целебные серные источники — продукты вулканической деятельности. Говорят, что регулярное прием местных процедур дает потрясающий омолаживающий эффект. И иностранцы шутят: «Мы стареем, а местное население только молодеет»! Не случайно, в период нахождения острова под французским владычеством именно здесь была создана своеобразная «релаксационная зона» для плантаторов со всего Карибского бассейна.

Thomas Duff Пар

Сент-Люсия — этот 617 квадратных километров с населением более 160 тысяч человек. Причем, в городах проживает только восемь процентов сент-люсийцев. Каплевидный остров между Сент-Винсентом и Мартиникой был открыт 13 декабря 1502 года в День Святой Люсии. Христофором Колумбом. В период с 1605 по 1638 англичане пытались основать на острове постоянные поселения. Но местное население — индейцы карибы оказали стойкое сопротивление. В конце-концов, с аборигенами удалось договориться французам. Именно они начали массовый завоз рабов с африканского континента. Однако, остров долгие годы был ареной ожесточенной борьбы между французами и англичанами. Причина — удобная бухта Кастри. В результате. Сент-Люсия 14 раз переходил от Англии к Франции. С 1814 года Сент-Люсия стала британской колонией. А в 1979 году получила независимость, оставаясь членом британского Содружества наций. С 2012 года Сент-Люсия вошла в состав альянса АЛБА.

Местный житель

Сейчас Сент-Люсия — страна, удивительно сочетающая африканские верования и современные представления о мире. Например, местные жители предупреждают туристов, что ходить в дождевые леса не безопасно. Там живет поющая демоница с копытами, заманивающая зазевавшихся европейских мужчин в чащу, где они бесследно исчезают. А таких лесов в Сент-Люсии достаточно. Эту страну еще называют островом природных заповедников. Это национальный парк Пиджен-Айленд, заповедник Фригэт-Айленд, где обитают редкие виды местных птиц: голубь Рамье и санталюсийская иволга; заповедник Мария-Айленд — единственная среда обитания коровьей змеи «куве»; национальный парк Рейнфорест — почти двадцать тысяч акров покрытых пышной растительностью гор и долин; заповедник Манкоте-Мангрув, где растут мангровые леса.

После заката остров преображается и превращается в сплошную уличную вечеринку. Но этот праздник жизни, скорее, черта характера местных жителей, чем показатель легкости их бытия. И, конечно, витрина для туристов, которых здесь ежегодно бывает более трехсот тысяч. Роскошные виллы, канатные дороги, по которым прямо к столу в отеле доставят шампанское. Подводный отель на двоих, где за 143 000 долларов в сутки можно провести романтический уик-энд. Но это развлечение далеко не всем по карману. Что касается простых людей, то в Сент-Люсии весьма высок уровень безработицы. Иногда она доходит до 20 процентов. Эмиграция составляет четыре человека на тысячу. Основная масса населения живет в столице, поскольку здесь проще найти работу. Но рабочих мест, все равно, не хватает.

Основная культура страны, опора экономики и экспортный продукт — бананы. Кроме этого, выращиваются кокосовые орехи, манго, какао, цитрусовые. Какао называют здесь «пищей Богов». И помнят, что, в свое время, индейцы рассчитывались не золотом, а именно какао. Какао здесь употребляют в разных видах — кладут в супы, заправляют мясные блюда. И, конечно, продают за рубеж. Традиционные для Карибов офшор и зоны беспошлинной торговли также представлены в Сент-Люсии.

Сент-Люсию по уровню жизни иногда сравнивают со странами Восточной Европы. Насколько корректно это сравнение сказать сложно. А вот, когда остров называют «Еленой Прекрасной Вест-Индии» с этим согласиться можно. Не только потому, что из-за Сент-Люсии почти 150 лет велись ожесточенные битвы между Великобританией и Францией. А и потому, что красота этого острова, поистине, уникальна. Чему, несомненно, особый шарм придает жизнь на вулканах.