Важнейшим событием начала недели стал 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, прошедший 25−26 апреля в Баку. Представители 170 стран обсудили глобальные проблемы, такие как миграция, терроризм, экстремизм, «проблемы проживания в инклюзивных обществах», подытожил верховный представитель альянса Насир Абдулазиз аль-Насер. Главным гостем форума был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM

Последний напомнил участникам, что Турция приняла до 3 млн беженцев, потратив на их содержание $15−20 млрд. При этом, по словам Эрдогана, Анкара не закрыла двери для беженцев, как некоторые страны ЕС, сообщает Haqqin.az. Лидер страны, которая «35 лет борется с терроризмом», призвал дифференцировать ислам и терроризм. Не обошлось и без обсуждения двусторонних отношений. Президенты Азербайджана и Турции выразили удовлетворение успешным развитием «основанных на стратегическом партнерстве дружественных и братских отношений», передает Trend.az.

В преддверии визита своего коллеги президент АР Ильхам Алиев подписал «указ об обмене военного/гражданского состава с социальной и культурной целью». На этот факт обратил внимание директор международного исследовательского центра Strategic Outlook Юсуф Чинар. Эксперт полагает, что ввиду неготовности НАТО снизить напряженность в российско-турецких отношениях после сбитого российского Су-24, Анкара готова строить военный союз с Баку без оглядки на Североатлантический альянс.

По словам Чинара, благодаря взаимным визитам лидеров тюркских стран, их отношения переживают «золотой век», передает оппозиционная газета Yeni Musavat. Позитивный тренд наблюдается и в экономике: как отметил турецкий министр экономики Мустафа Элиташ, страны готовы увеличить до $15 млрд годовой товарооборот. За 2014−2015 гг. экспорт азербайджанского газа в Турцию вырос с 6,07 млрд до 6,17 млрд кубометров.

Если не золотой, то как минимум «бронзовый век» испытывают ирано-азербайджанские отношения, получившие новый виток с визитом Алиева в Тегеран и запуском транспортного коридора над р. Астара из Ирана в Россию через Азербайджан. В Баку заметно участились визиты иранских политических деятелей. 27 февраля его посетил вице-президент Исламской Республики Иран Масуд Солтанифар, передавало агентство АПА. За исключением вышеуказанных событий, «топовой» темой последней недели по инерции остается размороженный 2 апреля карабахский конфликт.

Заявления Волынкина — «прелюдия к разговору Саргсяна с народом»

В Баку не обошли вниманием заявление посла России в Ереване Ивана Волынкина, где он поставил точки над «и» в вопросе приоритетов отношений Москвы с закавказскими республиками, назвав Армению «союзником», а Азербайджан —просто «партнером». Признавая отсутствие «знака равенства» (слова Волынкина), Haqqin.az все же уверен в неизменности российско-азербайджанских отношений.

Отмечая «самостоятельность» внешней политики республики и наличие «взаимовыгодного партнерства» с Россией, которая «не намерена отказываться себе в ущерб от поступлений» от продажи оружия, агентство усмотрело в словах посла России попытку «успокоить» армянскую общественность. Зачем? Во-первых, в Армении растет недовольство в связи с продажей военной техники Азербайджану. Во-вторых, Волынкин «является послом России в Армении, а значит, кому, как не ему, отвешивать реверансы армянской публике». В-третьих, российская дипломатия поддерживает президента Армении Сержа Саргсяна, «дабы он смог достаточно внятно объяснить своему народу, что российскому плану (Казанский документ — Ф.М.) карабахского урегулирования придется-таки подчиниться». Haqqin.az считает, что «выступление И. Волынкина было прелюдией к разговору С. Саргсяна с народом».

В своих предположениях проправительственный портал опирается на заявление политолога Сергея Маркова (которого Haqqin. az почему-то называет советником президента РФ), допускающего возможность освобождения 5−7 районов вокруг НКАО и возвращения беженцев в ближайшее время. «Многие в Армении считают этот (казанский — Ф.М.) план серьезной уступкой и даже угрожают Саргсяну свержением, чего российскому руководству не хотелось бы. К тому же, если бы Саргсян подписал этот документ и его вдруг свергли, план бы в итоге не смог реализоваться», — заявил Марков в интервью порталу «Москва-Баку». Несмотря на «шумиху» в медийном пространстве вокруг «кремлевского плана», его подробности (официально) неизвестны даже азербайджанскому МИД. Его глава Эльмар Мамедъяров знает лишь о «поэтапном решении конфликта», передает Report.az. «Видна лишь верхушка, но никто не знает, что под водой», —говорит он.

Условия Саргсяна по Карабаху: «Армения выбирает военный путь решения конфликта?»

На неделе в своем интервью американскому агентству Bloomberg Серж Cаргсян заявил, что «Армения отказывается от переговоров и не планирует возвращаться к переговорному процессу в нынешних условиях», передает Musavat. «Без гарантии безопасности Армения не вернется к мирным переговорам», — сказал президент Армении, отметив, что глава МИД РФ Сергей Лавров не привозил в Ереван конкретный план по Карабаху. Это вызвало недоумение у официального Баку.

«Мы не можем понять логику Армении. С одной стороны, Армения заявляет, что конфликт может быть решен только мирным путем, а с другой стороны — заявляет о выходе из переговорного процесса. Это означает, что Армения выбирает военный путь решения конфликта? Невозможно понять логику Армении», — 26 апреля АПА цитировало Мамедъярова.

Затем последовало другое заявление, но уже главы МИД Армении Эдварда Налбандяна: «Азербайджан вынужден будет вернуться к процессу переговоров. Нет конфликта или войны, после которой не возвращаются за стол переговоров, чтобы найти решение». В Баку посчитали, что «Ереван отходит от прежних позиций и под давлением международных организаций вынужден вернуться за стол переговоров», пишет Haqqin.az.

29 апреля на пресс-конференции в Мальте Мамедъяров, поведав о возможной встрече Минской группы, раскритиковал требования Саргсяна. «Если кто-то в Ереване думает, что, выдвигая какие-то условия, сможет продолжить переговорный процесс и сохранить статус-кво, то он ошибается». При этом министр подтвердил готовность Баку к переговорам. Эту же позицию тремя днями ранее Мамедъяров озвучил на встрече с государственным секретарем Франции по европейским вопросам Арлемом Дезиром. «Азербайджан готов к результативным переговорам», — цитирует министра Vesti.az.

Дипломатическая война оборонных ведомств Армении и Азербайджана

Пока дипломаты ломают голову над мирным решением, военные готовятся к худшему сценарию. 27 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел «встречу с командным составом и другими должностными лицами воинских частей, находящихся в прифронтовой зоне», передает Trend.az.

«Гасанов потребовал у командного и начальствующего состава уделять повышенное внимание боевой подготовке личного состава с учетом сложности рельефа и характеристики местности, усилить бдительность во время несения боевого дежурства, а также выполнять поставленные задачи своевременно и точно», — уточняет Haqqin.az.

Азербайджанские силовики жестко отреагировали на заявление Минобороны Армении, исключившего «возможность освобождения оккупированных азербайджанских территорий». «Каждая пядь азербайджанской земли, которую Сейран Оганян не думает уступать, будет освобождена за счет пролитой крови армянских солдат. Единственным решением конфликта является вывод войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана раз и навсегда и без всяких условий. В противном случае, при поддержке народа Азербайджана, по приказу Верховного главнокомандующего и благодаря силе нашей армии оккупированные земли будут освобождены от врага и будет обеспечена территориальная целостность и суверенитет страны», — грозит Минобороны Азербайджана.