



Александр Горбаруков ИА REGNUM Главный источник информационной войны против России — общий

В откровенно лживую трактовку прошлого и в свойственную текущей политике Запада тотальную ложь о происходящем сегодня в мире, более всего верят в странах с не сформировавшейся государственностью.

В них процесс становления нации пронизан комплексами национальной неполноценности, а также спекуляциями на реальных многовековых страданиях и несправедливости в отношении этих народов со стороны соседей. Конечно, это — натовские страны-лимитрофы Восточной Европы, и первые среди них Литва, Латвия, Эстония и Польша.

С больной головы на здоровую

На этом нюансе во многом и построена западная пропаганда в рамках информационной войны против России, превращение искусно раздуваемой в приграничных с ней государствах русофобии в дешевое, но эффективное оружие информационно-психологической войны, как против России, так и для оболванивания собственного населения. Жителей Запада берут обманом и правдоподобием, чтобы они поддерживали укрепление военно-промышленного комплекса и забыли о своих нарастающих социальных и экономических проблемах.

Уже и оторопь не берет (от привыкания!), когда узнаешь о безумных «новостях» с западного фронта информационной войны с Россией. Психоз нагнетают изо дня в день. То, что учения НАТО закончились, то тут же начались новые. То погоня началась за российскими подлодками (как выясняется потом, мифическими), то российские военные самолеты над Балтикой опасно летают (потом уточняется: в непосредственной близости от российских же и границ), то в Литве иностранный спецназ рыщет (якобы, российский), то в Эстонии, у военных баз НАТО дроны летают (снова, якобы, российские). Так и пишут СМИ: «возможно», «предположительно», «если»…

Ну, а пассаж с латышами? Сначала они потребовали от России (уже смешно) трехсотмиллиардные компенсации за придуманную ими самими «советскую оккупацию». А потом обещали произвести подтверждающие эту сумму расчеты, то есть задним числом (уже не смешно) в ближайшие годы. Хиромантами заделались и начальник разведцентра Сил Обороны ЭР Каупо Розин, и председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента, экс-министр обороны ЭР, социал-демократ Свен Миксер. Первый пишет в ведомственном ежегоднике за 2015 год, что Москва формирует 1-ую танковую армию в Западном военном округе, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, что она готова применить военную силу для того, чтобы защитить свое влияние в соседних государствах. Второй полагает, что, возможно (?!), президент РФ и не стремится присоединить к России в первую очередь прибалтийские государства, но подобные намерения вполне могут (?!) существовать, пишет финское Yle. Еще бы: после Крыма настал черёд Прибалтики — таковы, мол, планы реваншистской России, которая только и мечтает о реанимации «советской оккупации» и «депортациях эстонцев в Сибирь». Советник руководителя Службы разведки Эстонии Андрес Восман, как пишет портал rus.delfi.ee, считает, что «с Россией надо говорить на языке, который будет ей понятен: на языке силы и единства». Проявления благосклонности Путин воспринимает как слабость, — полагает Миксер.

И все это — в дни, когда на юго-востоке Эстонии завершились военные учения «Штормовое предупреждение 2016», плавно перешедшие в учения «Весенний шторм 2016» с участием 6000 военнослужащих из десяти стран НАТО.

Этнократ нациста видит издалека

Если судить по эстонским СМИ и Интернет-порталам, то «советская оккупация» причинила эстонцам страшный вред, а немецкая, объявившая Эстонию — Judenfrei, даже не побеспокоила. То есть к гитлеровской Германии — претензий нет! Впрочем, и шведская оккупация в XVII веке, когда население почти полностью вымерло, сегодня в Эстонии называют «золотой эпохой», хотя таковой, безусловно, было пребывание нынешней Эстонии в составе Российской империи.

Действительно, смешно! С одной стороны требовать компенсацию от России (а почему не от Грузии или Украины, тоже входивших в Советский Союз?) за мощную индустриализацию прибалтийских государств, невиданный подъем сельского хозяйства, расцвет образования и культуры, доведение численности эстонцев до рекордного показателя — миллиона человек. С другой стороны, не настаивать на возмещении ущерба от Германии, которая благодаря нацистам полностью разорила Прибалтику.

Впрочем, немецкие и прибалтийские дивизии Ваффен СС воевали рука об руку против Красной Армии и мирного русского населения. Все имеет свои корни, и яблоко от яблоньки недалеко падает. Недавно вице-председатель парламентской Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что один из кандидатов в президенты ЭР не годится для такой должности, так как ее родители не были эстонцами. Ему вторит еще один адепт этнократии — один из соавторов действующей в Эстонии этнократической по духу Конституции. Это — Эве Пярнасте, считающая, что президент и министры Эстонии должны быть эстонцами. Ее цитирует газета Postimees: «Я говорила об этом 25 лет назад, снова приходится напоминать».

Дальше — больше. Омерзение вызывает Запад, который нагло требует освобождения уголовницы Надежды Савченко, и знать не хочет о жертвах «одесской Хатыни», сотнях и сотнях инакомыслящих, томящихся в застенках украинской охранки, геноцид населения Донбасса. Многие бульварные и сумасбродные для XXI века заявления западных политиков и экспертов поначалу вызывали улыбку своей невинностью проститутки в публичном доме, но со временем пришло возмущение и, наконец, отвращение. Эта пропагандистская дурь, в чем Запад бесстыдно обвиняет Россию, начинает утомлять даже пассивных бюргеров. Однако латентно полицейские государства Прибалтики затыкают рот любому инакомыслящему. Тем не менее, в той же Эстонии, заказанное евродепутатом Яной Тоом социологическое исследование показывает, что 2/3 населения не видит угроз со стороны России. Увы, это провоцирует пропагандистскую машину на усиление потока русофобской грязи и лжи, а также провокаций. Ведь не должно быть так, чтобы молчащее общество считало: Россия — не Зло.

«Мы о том Москву не просили»

И все же западная пропаганда русофобии живуча и не только среди обывателей сытого, но грабящего полмира Запада. Почему так?

Многие толкователи «нетрадиционных» взглядов на Историю прекрасно понимают, что отрицание невыгодной для них исторической правды имеет конъюнктурный характер, а тотальный политический обман сознательно поставлен на службу неправедным силам для формирования нужного Западу и лимитрофам общественного мнения, которое во многом у этих протонаций предопределяет русофобия. Она-то и обостряет национальные чувства до болезненного состояния. Последнее объясняется и тем, что независимость в Эстонии — в особой цене: она была реализована с большим запозданием (только век назад). Поэтому на национальных чувствах исключительно легко играть, а проявляются они из-за этого в форме примитивного ура-патриотизма или вульгарного национализма. При сознательном попустительстве Запада это можно быстро трансформировать в стадию агрессивного naziонализма. От того переписывание истории, ложь и обман в повседневной общественно-политической жизни легко воспринимаются за чистую монету.

Когда Таллин стал называть освобождение Эстонии от гитлеровской оккупации в 1944 году началом второй (первой националисты считают предвоенный период 1939—1940 годы) «советской оккупации», то Москва напомнила, что во время этой полувековой «неволи» была создана новая, цветущая Эстония. Она была индустриализирована, расцвело конкурировавшее по производству мясомолочной продукции на душу населения со странами Северной Европы сельское хозяйство, мощное развитие получила национальная культура и образование на родном языке, впервые в истории эстонского народа его численность составила миллион человек. На это националисты реагировали спокойно: «Мы об этом вас не просили». И как ни крути, в этом — хотя и странная, но своя правда. Странная потому, что борясь с советской символикой в «освободившихся» от «советского ига» странах, все созданные в советское время материальные ценности были оприходованы и никто, к примеру, не требует уничтожения «советских» олимпийских объектов.

Вот и польские идеологи (да и в других странах Восточной Европы) считают, что вместе с освобождением от немецкой оккупации стране навязали «советский социализм», что исключало истинную независимость и выбор народа. Аргумент, который нельзя отвергать с порога. В то же время нельзя игнорировать и сплошное полевение политической жизни в послевоенной Европе, где коммунисты, активнее других сопротивлявшиеся нацизму, вошли в правительства многих стран, от Франции до Финляндии. Очень сильны были левые партии и в странах Восточной Европы.

Нужно понять, но не простить!

Но, даже приняв эти доводы, недоумеваешь тому, как прибалты и поляки воспринимают Историю. Сегодня они, заявляя об оккупации их стран Советским Союзом, игнорируют реальность — ведь невозможно было наступление Красной Армии на Берлин в обход Польши и Прибалтики! Или что, в тылу Красной Армии должны были остаться силы Вермахта? При этом поляки считают, что после войны верх должна была взять исключительно проанглийская Армия Крайова, без другого антигитлеровского Сопротивления — промосковской Гвардии Людовы?

Или взять героизацию в Эстонии и Латвии ветеранов Ваффен СС и карательных батальонов, у которых руки в крови от репрессий против мирного населения России, Белоруссии, Словакии. Этих изверговТаллин официально признал освободителями страны, приравняв их к героям Освободительной войны за независимость 1918−1920 годов. Им и почет, и льготы. А то, что эти «герои» (многие — добровольцы) давали клятву Гитлеру и воевали за свою свободу в немецкой форме, эстонское этнократическое государство мало волнует. Тут вопрос: не настолько же оно глупо и наивно, чтобы выставлять такой пассаж напоказ всему миру? Но объяснение тому те самые комплексы национальной неполноценности молодых прибалтийских государств. Вожделенная независимость для них — удобный фетиш, ради чего хоть с чертом подружишься. Это устраивает и двуличный Евросоюз, который смотрит сквозь пальцы на эти двойные стандарты, так как потворствование проявлению комплексов национальной неполноценности только усиливает русофобию. К тому же Европа сама правеет на глазах и обрастает неонацизмом.

Тем не менее, чтобы не упрощать (в ущерб России) толкования идейно-политического противостояния Запада с Россией, надо помимо названных меркантильных и прагматичных аргументов Польши или Эстонии понять и их определенную объективность, особенно исторического и ментального свойства. Но при этом крайне важно сразу оговориться: позиция прибалтийских и польских националистов объясняет проблему (ее причины), но ни в коем случае не оправдывают ее. Ведь эти страны вступили в Евросоюз — клуб цивилизованных государств. Стало быть, и вести себя надо в соответствии с провозглашенными ценностями, не варварски, без проявления трайбалистских пережитков.

А вот понимание (еще раз: не оправдание!) Россией и русскими, живущими в Прибалтике, националистического подхода к Истории повышает эффективность дискуссий со сторонниками прозападной позиции, исключает высокомерное и ироничное, то есть эмоциональное, отношение россиян к другой стороне. Также это не позволит оппонентам обижаться на «старшего брата», по-детски уводить споры в сторону от сути разговора. Увы, последнее демонстрируют политические ток-шоу на федеральных телеканалах РФ. И это позволяет прибалтам и полякам уверовать в свою правоту, выдавая на-гора все более изощренные (даже шизофренические) благоглупости и исторические спекуляции.

Нынче, «всем миром» — на Россию

Итак, как ни крути, а колонизированная в средневековье немцами Прибалтика (в составе России — Остзейский край) исторически и в культурном плане в меньшей или большей степени тяготела к Западной Европе. Взять герб Финляндии — лев держит в руках прямой меч, а топчет кривую саблю. Такое же с гербом некогда шведской Нарвы. Вот он — уходящий вглубь веков исторический водораздел между двумя цивилизациями: Западом и Россией.

Более того, и при Наполеоне, и при Гитлере на Россию каждый раз шла практически вся Европа (сегодня это — страны Евросоюза и НАТО). Такое ее объединение против России тоже имеет объективную основу. С одной стороны, тех, кто нападал на нее и был настроен к ней враждебно, сближала история, экономика, религия, ментальность и даже традиции бытовой культуры. И наоборот, по каждой этой составляющей нетрудно обнаружить отличия от аналогичных российских параметров (например, протестантизм и православие, кириллица и латиница).

В сумме же близость между собой стран Европы, объективно способствовала единению Запада в противостоянии с Русью, Московией, Россией, Советским Союзом, а сегодня — с Российской Федерацией, завтра — с Евразией, тем более под эгидой претендующих на мировое господство англосаксов. И потому цивилизационно (особенно на уровне быта и законопослушания) Россия всегда воспринималась «там» так или иначе чужой, даже враждебной и дикой. И это очевидно преувеличенно. Хотя русские и Россия, европейцы и Европа, не плохие друг для друга, а разные.

В ХХ веке противостояние с Россией приобрело не религиозный, как в далеком прошлом, а идеологический и откровенно этнический характер. В обоих случаях подоплека проста — желание захапать чужие ресурсы, а с приходом аппетита и установить европейскую, а то и мировую гегемонию. Известно, что Гитлер воевал против СССР, читай: России, под знаменем антибольшевизма. После него Вашингтон и Лондон, вкупе с остальными членами НАТО, участниками «холодной войны» — против антисоветизма. Сегодня эти «пороки» России отсутствуют. Потому война с ней Запада во главе с англосаксами, сегодня уже «всем миром», объявлена против Президента РФ Владимира Путина — реально сильного лидера и символа стойкости и непреклонности России. Но это еще и отвлекающий от истинных целей Запада маневр (мол, Путин виноват, а не Россия и русские).

Россия опасна лишь угрозой Злу

При этом миру неустанно твердят об угрозе России для Запада, что очень напоминает того вора, который громче всех кричит «Держи вора!». Это — пошлый предлог для реализации тысячелетней мечты Запада о грабеже природных богатств огромной России и разделения страны на «удельные княжества» (достаточно прочитать гитлеровский план «Ост» колонизации СССР).

Впрочем, с одним можно согласиться, хотя об этом не любят говорить на Западе. Россия представляет одну реальную угрозу Западу, как огромное государство с исторической миссией — жить в мире в соответствии с законами и по справедливости, при взаимном уважении и согласии. Россия (и СССР), в ХХ веке распространяла свое влияние далеко не ради географических завоеваний, а с целью навязать миру представление о справедливом мироустройстве. Что касается борьбы за ресурсы, то Россия и в этом не может представлять угрозы, их у нее самой навалом! В этом смысле Россия и Запад, так и не отказавшийся от грабежа (в наше время завуалированного) других народов, это — антиподы. Ведь Россия, будучи тоже империей, в том числе «Красной», всегда помогала и помогает сегодня другим народам, в том числе и субъектам своей империи. Уже за это не справедливо называть Россию «империей Зла». Все потуги представить это именно так, даже в связи с Крымом, не выдерживают критики при элементарно честном сравнительном анализе. Вот почему Западу приходится искусственно лепить из России образ врага, то есть, с помощью тотальной лжи, провокаций и даже откровенно бандитских (история со сбитым в Сирии турками российским бомбардировщиком) приемов, иногда декорированных под псевдодемократию (государственный переворот в Киеве). Чего стоят только, незаконные с точки зрения международного права и принципов самого ВТО, санкции против России?! А торгово-финансовая и информационная войны, например, циничные спекуляции вокруг сочинской Олимпиады, а также со сбитым на Украине малайзийским Боингом, арестами российских активов по делу Ходорковского, а еще, инспирированные скандалы с допингом, офшорами, подводными лодками у Стокгольма, самолетами над Балтикой, беспрецедентное преследование российских СМИ в странах НАТО и Евросоюза, запреты на въезд в эти страны журналистам, политикам, политологам, даже ученым? Бессильный в идейно-нравственной схватке с Добром сытый Запад сам не понимает, до какого бесстыдства он докатился в травле россиян и России, Русского мира.

Снос памятников советским воинам — еще одно свидетельство не только людской неблагодарности, государственного варварства и реальной (не)цивилизованности стран-лимитрофов, но и того, как теряющий человеческое лицо и погрязший в русофобии Запад, бессилен противостоять предлагаемым Кремлем миру принципам равноправия (не равенства — его не бывает), правды, честности и справедливости.

Россия: не в силе Бог, а в правде

На Западе понимают, что черного бычка не отмоешь добела, но сознательно проводят свою наглую, грязную и непристойную работу по дискредитации России. Но чем больше преуспевает в этом Запад сегодня, тем страшнее для него будет развязка завтра.

Невозможно вечно внушать народам, что белое — это черное и наоборот, потому как рано или поздно и западную цивилизацию ждет судьба Римской и других империй, живших и за чужой счет.

Да, в условиях сложного и противоречивого исторического процесса один из ведущих носителей этой истинно христианской миссии — Россия не всегда была «белой и пушистой». Но, во-первых, Зло в белых перчатках не одолеешь. Во-вторых, важно, чтобы в общем знаменателе формулы национальной идентичности

главенствовало стремление к Справедливости. А этим, пусть и «немытая» Россия, как раз и выделяется. В русской цивилизации экзистенциальный вопрос нации сводится к тому, «зачем живем?». Приоритеты — духовность, солидарность, справедливость. В англосаксонской — «как живем?». Во главу угла ставятся потребительское отношение к жизни, деньги, сила. Сущность Русского мира формулируют и слова Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде».

Конечно, Западу и той же Европе есть чем похвастаться. Это мощная промышленность и наука, высочайшие социальные показатели, завидный сервис и бытовые удобства, безопасность частной жизни, чиновничий орднунг… Но все это — не только заслуга самого Запада, оторвавшегося в развитии от остального мира. В годовщину 50-летия объявленного ООН деколонизации мира разрыв в развитии между бывшими колониями и странами-колонизаторами только увеличился! Сегодня неоколониализм — тот же грабеж, что и в прошлом, только в новой форме и новыми средствами. Более того, для «золотого миллиарда» англосаксов новыми колониями стал уже весь мир. Подобно буровым установкам США со своими вассалами"выкачивают» самые ценные и талантливые научные кадры, подготовленные, кстати, за пределами того же США, Великобритании, Канады, Австралии. Да, англосаксы могут себе это позволить, став самыми сильными в мире, но общим знаменателем этих высот становятся присваивание чужих материальных ценностей и людских умов, что сказывается на обнищании остального мира. Об этом говорит и нынешняя обстановка в мусульманском мире. И международный терроризм — адекватная реакция на продуцируемую Западом несправедливость.

Не путать имперство с деспотией

Если США стали строить свое счастье, изгнав с родной земли и уничтожив индейцев Северной Америки, затем импортируя рабсилу из Африки и введя рабовладение, то в России, в отличие от цивилизованной Европы и англосаксонского мира, не только сохранились покоренные народы, они имеют сегодня разной формы государственность. Российская империя в отличие от Британской и современной империи — США, не только вывозила ресурсы с покоренных территорий, но активнейшим образом помогала проживающим на них народам в развитии, и не только экономики, но и культуры. Часто эту разницу России с Западом не хотят видеть, сознательно отождествляя понятие «деспотия» (правление) с понятием «империя» (государство). И, хотя британцы имеют конституционную монархию, а россияне триста лет жили при деспотии Романовых, видно, что и империя империи — рознь.

Сегодня США очень напоминают своей гигантоманией и желанием подчинить себе весь мир нацистскую Германию с фанаберией Гитлера. Любое сопротивление этому с ХХ века пресекается силами Зла тем, что наряду с традиционным в мире разжиганием межнациональной розни, они пестуют в обществе экстремизм, поддерживают ультрарадикальные группировки, используют их в нужном для себя направлении (киевский Майдан и ИГИЛ). И, разве не показательно, что все предлагаемые Россией проекты резолюций ООН об осуждении героизации нацизма, под надуманными и глупыми предлогами блокируют страны Запада, во главе с США!

Масштабное переписывание Западом истории, прежде всего Второй мировой войны, отличают откровенный фальсификат, наглую ложь и кощунственную клевету. Цель одна — опорочить Россию, демонизировать ее. Вульгарность критики и пошлость приемов говорит о том, что из-за отсутствия аргументов махнувший на понятие стыда и чести Запад, противостоя России и нападая на нее в информационном поле, стал зримо проигрывать ей в честной, по «гамбургскому счету», борьбе за нравственность.

Москва предлагает Западу и всему миру справедливость, равноправные отношения между всеми государствами, Вашингтон и Брюссель щебечут о демократии, но ставят на право сильного.

Таллин, 20 апреля / 3 мая 2016 года