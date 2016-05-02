В последние годы отношения России и Белоруссии становятся всё более «натянутыми» — сказывается крайне потребительское отношение к РФ со стороны руководства братской республики во главе с бессменным Александром Лукашенко. Несмотря на бесплатные поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, льготные условия закупок военной техники, выдачу многочисленных кредитов и т.п., Минск в достаточно жесткой форме отказал Москве в размещении российской авиабазы, а кроме того, фактически прямым текстом заявил о том, что в рамках ОДКБ воевать будет только за свою территорию.

kmv.gorodskoitelegraf.ru «Великая дружба» с лицемером и потребителем равна добровольной гибели

Колесные шасси для военной техники РФ — серьёзнейшая зависимость от Белоруссии

Все эти факты вызывают большую обеспокоенность, особенно в рамках существующего между странами военно-технического сотрудничества. Результатом происходящего становится прекращение закупок шасси «Минского завода колесных тягачей» МЗКТ-7930 для зенитно-ракетных комплексов С-400, и замена их продукцией «Брянского автомобильного завода» — шасси БАЗ-6909. Это обусловлено, в том числе, и сорвавшейся сделкой с белорусской стороной — переговоры о покупке Россией МЗКТ шли более 3 лет, однако к реальному результату так и не привели.

Подробнее: «Ни денег, ни мозгов»: КамАЗ будет производить аналоги МЗКТ

Ко всему прочему, в 2015 году БАЗ был приобретен Концерном ВКО «Алмаз-Антей», выпускающим такие российские ЗРК, как С-400, С-300, «Бук», С-125 «Печора-2А», «Тор» и др., в самых разных модификациях. Видимо уже тогда, несговорчивость белорусской стороны заставила одного из гигантов российского ВПК обратить взор на имеющиеся варианты внутри страны.

Однако, проблема в том, что одним лишь С-400 зависимость от Белорусских шасси не ограничивается. Напротив — огромное количество техники использует продукцию МЗКТ и «Минского тракторного завода» (МТЗ). Даже мобильные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), такие как «Тополь-М» и «Ярс», используют восьмиосное полноприводное шасси МЗКТ-79 221. Кстати, замены этому изделию на «горизонте» и не видно — в России аналогов этого шасси нет, да и в мире, в общем-то тоже (разве что в Китае — год назад на фото «засветилась» мобильная МБР DF-31 или DF-41 на восьмиосном шасси, хотя ранее они устанавливались на прицеп).

Вышеупомянутое шасси МЗКТ-7930 применяется не только у С-400, но и у других российских важнейших боевых систем, таких как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» и «Бал».

Еще одно распространенное в российской армии шасси — МЗКТ-543М, применяющееся у линейки ЗРК С-300П, реактивных систем залпового огня «Смерч» и у береговых артиллерийских систем, таких как «Рубеж» и «Берег». Также МЗКТ поставляет шасси для колёсной модификаций ЗРК малой дальности «Тор-М2К».

Что касается гусеничных шасси — то здесь конкуренция, которую составляют российским производителям Белоруссия слабее, но она имеется. На гусеничном шасси производства МТЗ находятся зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска» и гусеничный вариант их развития — ЗПРК «Панцирь». Что касается ЗПРК «Панцирь» — закупаемые до последнего времени российской армией образцы оснащались колесным шасси КамАЗ-6560, однако у военных имеется потребность и в гусеничной версии. Конкуренцию у российского «Метровагонмаш» выиграл МТЗ с шасси ГМ-352М1Е. Но, те же ЗРК «Тор» после распада СССР стали производить с применением шасси «Метровагонмаша» ГМ-5955.

Становится очевидно, что зависимость от белорусских шасси у российского ВПК очень велика. К примеру, срыв поставок шасси МЗКТ-79 221 может полностью остановить выполнение гособоронзаказа по мобильным МБР «Ярс», которые являются важнейшим элементом обновляемого компонента наземных сил ядерного сдерживания.

Прицельные комплексы — перспективная техника будет без белорусских компонентов

Помимо шасси для военной техники, Белоруссия активно поставляет в Россию прицельные комплексы и тепловизоры для бронетехники. В основном это делает компания «Пеленг». К примеру, модернизированные танки Т-72Б3 оснащаются белорусскими прицельными комплексами «Сосна-У», а противотанковый комплекс «Хризантема-С», ранее оснащенный украинским тепловизионным прицелом, теперь получил его белорусский аналог. Тем не менее, зависимость от зарубежных поставщиков преодолена не была.

Тем не менее, некоторые работы для ухода от этой зависимости проводятся — российская бронетехника нового поколения оснащена прицельными комплексами и тепловизорами собственного производства. К примеру, панорамный прицельный комплекс танка Т-14 «Армата» производится Казанским оптико-механическим заводом.

Заключение

1. ВПК РФ имеет очень серьезную зависимость от поставок белорусских колесных шасси компании МЗКТ. В некоторых аспектах зависимость полная — разработка российского аналога займет годы. В связи с этим такие российские компании, как БАЗ и КамАЗ, должны начать разработку аналогичных платформ, для постепенного и безболезненного ухода от внешних поставок.

2. Никакие ключевые элементы российской военной техники не должны производиться за рубежом, какими бы близкими не были отношения стран. Опыт разрыва военно-технического сотрудничества РФ и Украины должен стать достаточным уроком для понимания этого. Тем более, что технологический уровень в постсоветских странах явно не превосходит российский, а привлечь большую часть специалистов можно создав для них лучшие условия для работы и проживания.

3. Импортозамещение, несмотря на всю «избитость» этого термина, должно проводиться не тогда, когда страна поставлена перед фактом отсутствия зарубежных поставок, а заранее, с опережением событий. Тем более, что развитие промышленного производства в России является одной из важнейших задач для будущего страны.