Что происходит в экономике Калужской области? Ответ один: «Всё нормально — падаем»! Последствия разрекламированного «инвестиционного бума» неизбежно наступили. Причем, на фоне саморазоблачения и самокритики автора этого чуда — губернатора Анатолия Артамонова. Откройте официальную статистику. Достаточно сказать, что по основным макроэкономическим параметрам темпы падения региона в два — три раза превышают средне-российские и ближайших депрессивных областей. А радоваться нечему, так как в итоге мы — калужане проиграли все.

Давид Тенирс Младший. Король пьёт. 1650-1660 (похмелье будет тяжёлым)

В основе калужского предсказуемого провала лежит игнорирование такой науки, как планирование. Все так называемые инвестиционные процессы были инициированы одним — перераспределить сложившиеся потоки общественных ресурсов Калужской области в пользу определённых выгодоприобретателей. При соглашательстве представителей законодательных органов власти и отсутствии активной жизненной позиции у местного населения. За бортом этих выгод остались простые граждане региона, традиционное предпринимательство Калужской области и национально — ориентированный капитал.

По причине отсутствия научно обоснованного планирования наблюдается и излишнее. необоснованное строительство жилой, коммерческой и общественной недвижимости, не сбалансированной с доходностью населения и спросом на эту недвижимость. В результате, продажи и стоимость аренды недвижимости упали за период 2014—2015 год в два раза. Огромные площади этих новостроек стоят пустующими, принося пассивные издержки инвесторам и инженерной инфраструктуре. Строители и собственники даже не могут отбить себестоимость по затратам на построенное. А ведь спрос на недвижимость является основным индикатором деловой активности в регионе. Есть такие понятия в макроэкономике как фондоёмкость, фондоотдача и площадь общественных зданий и помещений, приходящихся на одного жителя региона. И если их игнорировать, то любая излишняя инвестиционная активность приводит к «детройтскому синдрому». При нехватке площадей по школам и больницам у нас зашкаливают площади по административным, торговым и финансово-кредитным учреждениям. Сейчас строят очередной городской рынок. При этом, по переселению из ветхого жилья Калужская область находится в аутсайдерах.

По исполнению майских указов Президента РФ Владимира Путина по зарплате бюджетникам и по многим другим социальным обязательствам Калужская область так же находится в последних строчках статистических наблюдений.

Непродуманные действия региональных властей по налоговым льготам привели к претензиям по налогу на имущество для Фольксвагена и Самсунга на 1,5 млрд. руб., чьи заводы находятся на территории области. При этом, игнорируя российское трудовое законодательство, население Калужской области через подставные кадровые агентства, путём аутсорсинга, «сдаётся в аренду» иностранным предприятиям с целью экономии на социально-трудовых гарантиях. А когда Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) начинает защищать права этого населения, то власти записывают профсоюзных активистов в «возмутители спокойствия».

30 апреля 2016 во время встречи Президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, приуроченной ко Дню российского парламентаризма и 110-й годовщине начала работы первой в отечественной истории Государственной Думы, глава российского государства публично отказал калужским властям в выделении дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета. Владимир Путин порекомендовал руководству Калужской области рационально использовать тот ресурс, который уже есть.

На самом деле, это означает, что время прожектёрства закончилось и наступила жестокая реальность. А разбираться с долгами региону — «инвестиционному лидеру» придется самостоятельно. Как показывают история с банкротством Внешэконобанка (ВЭБ) и уровень долговых обязательств нашего региона перед ВЭбом, ни один проект в Калужской области, реализованный с привлечением средств этого банка, не оказался эффективным и окупаемым. Даже при ставке в 5−7% годовых.

Сейчас наблюдаем как строится в Калужской области объездная дорога. Не уверен, что этот проект экономически обоснован, как с точки зрения машинопотока, так и логистики. Не очередная ли это попытка отмыть бюджетные деньги? Коэффициент Энгеля по обеспеченности дорогами на урбанизированную территорию ещё в 2005 году был в Калужской области одним из самых высоких в стране. При этом доля дорог с нормативным состоянием была одна из самых низких. Нам в регионе нужно не строить дополнительные дороги, а больше средств направлять на содержание уже существующих дорог. Необходимо понимать, что суета ради суеты никому не нужна, потому что любое создание объекта требует его последующего содержания.

Вот такая в Калужской области проводится экономическая политика, восхваляемая дилетантами, в том числе, и федерального уровня. Но похоже, что прозрение приходит и похмелье будет весьма тяжёлым.

Владимир Житов, экономист,

Калуга.