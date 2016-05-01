Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 24 — 30 апреля стали: клерикализм деформирует Церковь; месяц назад начался конфликт в Нагорном Карабахе; Турция мстит армянам Алеппо за память о Геноциде армян; египетские коптские паломники снова в Иерусалиме; Бальцерович на Украине — комиссар международных финансовых групп; Ватикан возвращает «раскольников» и другое.

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Папа Римский Франциск: клерикализм деформирует Церковь. Об этом понтифик, как сообщает Radio Vaticana (Ватикан), написал в послании президенту Папской комиссии по Латинской Америке кардиналу Марку Уэлле. Пастырь никогда не должен указывать мирянину, что тот должен делать и говорить в различных областях, ибо миряне знают об этом намного лучше и больше священников, отмечает папа, говоря о балансе в отношениях между священниками и мирянами, а также в контексте «соблазнов» духовенства, которые смещают этот баланс, приводя к ошибкам и перегибам. Одним из «наибольших искажений» в отношениях между священниками и мирянами является «клерикализм», который, затемняя «христианскую личность» и «приуменьшая благодать Таинства Крещения», создает своего рода «элиту мирян», в которую входят исключительно сотрудники священников. Не осознавая того, подчеркивает Франциск, «мы забыли о верующем, который часто сжигает свою надежду в ежедневной борьбе, чтобы жить по вере. Клерикализм не в состоянии увидеть такие ситуации, потому что он более озабочен доминированием пространства, чем созданием процессов». Понтифик напоминает: никогда нельзя забывать о том, что «наше первое и основное помазание зиждется на нашем крещении. Никто не был крещен во священники или епископы. В Таинстве Крещения мы стали мирянами, и это оставило неизгладимый след, который никто и никогда не в силах стереть». И потому «мы должны принять сторону нашего народа, сопровождая его в поисках и поощряя идеи, способные дать ответ на текущие проблемы». Принимая во внимание идентичность и реалии Народа Божьего «в самом центре социальной, общественной и политической жизни, мы должны признать, что миряне нуждаются в новых формах организации веры и ее празднования».

Месяц назад начался конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу спорной территории Нагорного Карабаха, передает радиостанция. Азербайджан рассматривает регион как часть мусульманского мира, несмотря на местное армянское большинство. Как рассказал в интервью Radio Vaticana сотрудник британского Королевского института международных дел (Chatham House) Лоуренс Броерс, после окончания войны в 1994 году в регионе не был подписан мирный договор, а, скорее, установлен режим прекращения огня. В конце 1990-х и в середине 2000-х годов предпринималось несколько попыток заключить мир в рамках Минской группы ОБСЕ, но без «ощутимых результатов». Эксперт замечает, что режим прекращения огня необычен сам по себе как саморегулирующий акт и без присутствия на месте миротворцев. Броерс считает, что ситуация становится все более нестабильной. С середины 2000-х годов Азербайджан, богатый нефтью, использовал полученные от продажи ее средства на перевооружение, создав «более горючую ситуацию на местах». Конфликт можно рассматривать как признак раздражения Баку «дисфункциональным мирным процессом». А вспышка эскалации является сообщением, что это и не замороженный конфликт. Пока ситуация не будет выправлена, говорит Боерс, обе стороны будут жить «со страхом более массовых убийств в рамках этнических чисток».

Джихадисты провели серию атак против армянских районов Алеппо в явное нарушение соглашения о прекращении огня, передает AsiaNews (Рим, Италия). В результате погибло 17 армян, из них — 3 детей и женщина, бомбардировки вызвали ряд пожаров, которые практически невозможно потушить из-за отсутствия воды. Жители пострадавших районов, Сулеймание и Ашрафие, не сомневаются, что атаки являются «прямым ответом Турции на 101 годовщину Геноцида армян», которое отмечается 24 апреля. Источник издания сообщил из Алеппо, что ответственность несут «исламские террористические группировки, поддерживаемые Турцией». Надо сказать, что армяне Алеппо заплатили самую высокую цену в нынешней войне в Сирии. Но впервые они выдвинули свои претензии Башару Асаду. Армяне срывают свой гнев в прямом эфире, обращаясь непосредственно к президенту: «Довольно! Сделайте что-нибудь, что выходит за рамки слов поддержки и обещания защищать христиан! Мы — армяне, Турция продолжает геноцид нашего народа здесь, в Алеппо! Почему бы не убрать террористов из нашего города? Четыре года это длится, вы ничего не делаете, но только говорите! Если сирийская армия не может спасти нас, дайте нам оружие!». Подтверждением подозрений, высказанных армянами Алеппо относительно участия Турции в этих преступлениях, стали еще два взрыва: один в центре армянской столицы, Ереване, на улице имени Алеппо; другой в Нагорном Карабахе.

Также издание рассказывает об обращении Ирана к Организации Объединенных Наций. Тегеран просит ООН вмешаться в его конфликт с Соединенными Штатами, чтобы остановить решение американского суда, который распорядился выдать $2 млрд замороженных иранских средств на компенсации жертвам нападений, совершенным шиитами, в том числе против базы морских пехотинцев США в Бейруте в 1983 году. В письме на имя Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф указывает, что решение американского суда будет иметь «катастрофические последствия» и оно подрывает принцип иммунитета государств. «Исламская Республика Иран считает, что правительство США несет ответственность за этом возмутительный грабеж, замаскированный под судебное постановление, и полно решимости принять все меры для законного возвращения похищенных средств, включая проценты, начисленные со дня блокировки Соединенными Штатами», — говорится в обращении. Американская администрация отвечает, что приняла к сведению требования и пытается решить эту проблему.

Египетские коптские паломники снова в Иерусалиме, информирует Agenzia Fides (Ватикан). По данным египетских СМИ, в нынешнем году, по крайней мере, 5700 православных коптов посетили Святой город, что на тысячу человек больше, чем в 2015 году. Растущее присутствие православных из Египта в Иерусалиме знаменует окончание запрета посещать Святой город, который был наложен в 1979 году патриархом Шенудой III. После радикализации арабо-израильского конфликта глава Коптской православной церкви запретил своей пастве паломничество в еврейское государство и не смягчился даже после нормализации отношений между Египтом и Израилем при президенте Анваре Садате. Запрет не был официально аннулирован, но в 2014 году около 90 коптов совершили путешествие в Святую землю.

Vatican insider (Турин, Италия) пишет о дружбе шиитов и католиков. Эта история началась в 1997 году, когда молодой иранский ученый Мухаммед Али Шомали, проходивший обучение в Манчестере, захотел узнать больше о христианстве и связался с монахом-бенедиктинцем Тимоти Райтом. Они решили провести день в аббатстве Амплфорт. После Мухаммад еще несколько раз посещал аббатство и даже читал для монахов лекции об исламе. В 2002 году по возвращению в Иран он пригласил своего друга Райта организовать недели диалога и размышлений с участием монахов-бенедиктинцев и шиитскими учителями Кума. К акции присоединились католические монахи из других орденов. Основная цель этих недель, говорит Шомали, который в настоящее время руководит Исламским центром Англии и Международным институтом исламских исследований в Куме, диалог, то есть возможность встретиться, жить вместе и свободно обсуждать разные идеи «в секуляризированном мире, который не уважает своей веры, я ценю глубокое чувство любви к Богу монахов, я понимаю, что у нас есть много общего с ними: для всех нас жизнь без Бога, без любви и милосердия пуста и напрасна».

Более 400 000 подписей в защиту христиан в Ираке и Сирии были переданы в Совет Безопасности ООН, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил президент правозащитной группы CitizenGO Игнасио Арсуага. Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна просят надавить на Совет Безопасности с целью признания геноцида христиан и других религиозных меньшинств со стороны ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) и создания «механизмов» для защиты жертв геноцида и привлечения к ответственности виновных. Авторы петиции также призывают государства «действовать, чтобы остановить войну в Сирии» и помочь беженцам из Ирака и Сирии вернуться в свои дома.

Спустя 300 лет Шотландия может избрать первый парламент, действительно независимый от британского, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). 5 мая пять с половиной миллионов избирателей выберут 129 депутатов на следующие пять лет. По прогнозам, Шотландская национальная партия (SNP) одержит победу во всех 73 округах и получит в парламенте около 70 мест, говорит профессор Абердинского университета Майкл Китинг, лейбористы и консерваторы будут иметь от 15 до 20 депутатов каждые, «зеленые» — 7 или 8, либеральные демократы — 4 или 5. Это настоящая революция в Шотландии, считают эксперты. И пока непонятно, как победа националистов отразится на намеченном на 23 июня референдуме по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза и какие последствия следует ожидать в отношениях между Эдинбургом и Лондоном, учитывая, что Шотландия — это традиционно проевропейский регион.

Приглашение бывшего польского вице-премьера Лешека Бальцеровича в украинское правительство прокомментировал для Nasz dziennik (Варшава, Польша) глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский. По его мнению, Бальцерович на Украине будет, скорее, комиссаром от международного финансового лобби, чем человеком, который сможет помочь выйти экономике этой страны из кризиса. А ведь украинское государство настолько сильно разорено, что у него нет возможности ввести шоковую терапию, аналогичную использованной в Польше. Киев не в состоянии погасить свои обязательства, у него есть трудности в выплате процентов по долгу, а миллиарды кредитов, выданных Украине, уже частично «исчезли». Как говорит Запаловский, «для меня нет никаких сомнений в том, что Бальцерович не ставит своей целью помочь среднему гражданину». Старая русская поговорка гласит: «И смешно, и страшно…». Для среднего украинца, в первую очередь, это означает «и бедно, и страшно». Доходы семей фактически снизились в три раза, промышленность разрушается, европейская перспектива — выдача желаемого за действительное. Так что Бальцерович будет на Украине лишь одним из иностранных комиссаров. Хотя власть в Киеве и так напоминает больше протекторатную администрацию, чем независимое государство.

Папа Римский Франциск, похоже, имеет все шансы договориться с обществом Святого Пия X и предложить этой общине, которая не подчиняется Ватикану, канонический статус в Католической церкви, передает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Святой престол готов пойти на то, чтобы не требовать от «раскольников» признания некоторых решений Второго Ватиканского собора, с которыми они не согласны. Предположительно обществу Святого Пия X будет предложен статус «персональной прелатуры» (выводящий ее из подчинения епархиальным структурам), который до сих пор имеет только орден Opus Dei.

Об этой книге папа Франциск сказал: «Советую ее прочитать». Ранее на нее публично обращал внимание кардинал Ратцингер. «Властелин мира» написан более ста лет назад, но это пророческое видение современной цивилизации, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). В январе 2015 года Франциск возвращался самолетом из Филиппин. Один из журналистов спросил его, что он имеет в виду, когда говорит об «идеологической колонизации». Понтифик привел в пример ситуацию, когда оказывают финансовую помощь школе при условии, что она будет учитывать «гендерную» теорию. «Они внедряют в жизнь людей идеи, которые не имеют ничего общего с их жизнью», — говорил с возмущением папа, упоминая в этой связи изданный в начале ХХ века роман «Властелин мира» Роберта Хью Бенсона. Автор книги родился в 1871 году и был сыном англиканского архиепископа Кентербери, но в 1903 году обратился в католичество. В мире XXI века, показанном в романе, Европа является политическим целым (вместе с Африкой — очевидно, мы в мире европейских колониальных империй), есть европейский парламент и президент Европы. Обе Америки объединены, хотя и не играют большой политической роли. Люди Запада опасаются Восточной империи, охватывающей всю Азию от Урала, которая представляет, прежде всего, магометанство. Уже в прологе Бенсон говорит нам, что значение имеют только три духовные силы: католицизм, гуманитаризм и религии Востока. Основная драма в произведении связана с апокалипсическим противостоянием между Церковью и светским гуманитаризмом. Последний является господствующей идеологией в странах Запада. Он враждебно настроен к христианству и в то же время связан с ним: его создали люди, которые принадлежали когда-то к христианским обществам, устранив из христианской культуры элемент сверхъестественности и связь с Богом. Народом управляют средства массовой информации через эмоциональные реакции: желание объединить мир и ликвидировать беспокойства. Единственной духовной альтернативой является Церковь и христианская цивилизация. Католики, однако, меньшинство в море безрелигиозных обществ Запада. Не раскрывая всех тайн романа, скажем, что ускоряет действие и вызывает столкновения гуманитаризма и католичества появление на горизонте, а затем в центре действия гениального политика Джулиана Фелсенбурга. Осуществляя мечты о мире и дальнейшую унификацию, этот «президент Европы» добавляет в обезличенную систему элемент персонализированного абсолютизма.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.