«Инаугурация космодрома «Восточный» в России состоялась на сутки позднее запланированного, — сообщает La Vanguardia. — 28 апреля ракета «Союз 2.1А», укомплектованная тремя спутниками ушла в небо со стартовой площадки, расположенной в отдаленном районе Приамурья неподалеку от Китая. Мероприятие проходило под председательством лично Владимира Путина и транслировалось по государственному телевидению».

newinform.com СМИ Испании

Газета не сыплет восторгами по поводу успеха российской космонавтики, стараясь спрятать эмоции за сухими протокольными строчками «Путин поздравил всех присутствовавших, заявив, что это — тот успех, которым действительно можно гордиться, но впереди еще много трудной работы. Срыва запуска, случившегося за сутки до этого, он постарался почти не касаться».

»Первый старт был отменен 27 апреля за две минуты до взлета. Путин, который ради этого события специально пролетел несколько тысяч километров, был недоволен. Ситуация подается российскими официальными лицами как выдающееся событие, однако скрыть чувство разочарования, которое возникло из-за этого технического сбоя, прикрыть никакими словами не удастся».

»Путин поздравляя всех, причастных к удавшемуся запуску, пытался своими словами сгладить негативное впечатление от нагоняя, устроенного им за сутки до этого, когда в запрограммированное время старт не состоялся, — работая в той же тональности и в том же направлении, поддерживает коллег El Periódico. Газета уделяет главное внимание не собственно событию, а проблемам, связанным со строительством космодрома, благо тут есть, где разгуляться перу стороннего наблюдателя. — Строительство «Восточного» должно быть закончено в 2018 году. Должно, но вопрос, будет ли. Здесь постоянно возникают проблемы. В 2015 году сотни рабочих уже объявляли забастовку и голодовку из-за того, что по нескольку месяцев не получали зарплаты. Генеральный прокурор начал расследование фактов нарушения трудового законодательства, а президент России вынужден был взять строительство под свой персональный контроль».

Российские системы вооружений — это в последний год одна из тем, которая Запад наиболее напрягает.

«Россия и Иран договорились об углублении своих отношений при решении военно-технических вопросов, — отмечает информационное агентство EFE. — Министры обороны двух стран, участвующие в V Международной конференции по безопасности, проходящей в Москве, сошлись во мнении, что совместная работа в военной сфере «будет способствовать восстановлению стабильности и безопасности в глобальном масштабе, а также ускорит искоренение терроризма и проблем, которые он создает».

Агентство размышляет над тем, что «Россия начала передачу Ирану ракетных комплексов С300 в соответствии с заключенным в 2007 году договором. В 2010 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев под давлением международного сообщества наложил вето на поставку оборудования Тегерану из-за ведения тем разработок в сфере ядерного оружия. Нынешний президент Владимир Путин на резкую критику со стороны США, Саудовской Аравии и Израиля просто не обращает внимания. В апреле прошлого года он пообещал вето на поставку систем ПВО Ирану снять. Что в итоге и сделал. Израиль можно понять: как только Тегеран развернет вдоль своих границ С300 шансов у Тель-Авива преодолеть этот барьер не будет».

«В Алеппо самолеты бьют по госпиталю, уничтожая больных и мирное население. Кто еще может стрелять по кварталам, находящимся под контролем оппозиции? Конечно же правительственные войска, — делится с читателем цепочкой своих логических размышлений АВС. — Всего через два месяца после воздушных ударов по больницам в провинции Идлиб, асадовские военные вновь принялись за уничтожение мирного населения. Хладнокровные циничные бомбардировки показывают, что для нынешнего сирийского режима «красных линий», границ разумного в этом конфликте нет. Впрочем, как тогда, так и сейчас и Дамаск, и его главный союзник на поле боя, Москва, свою причастность к ударам с воздуха по медучреждениям отрицают. Швейцарские мирные переговоры после этих бомбардировок можно уже считать историей. Оппозиция в условиях тотальной лжи работать отказывается. Она обвиняет правительство Сирии и Россию в срыве диалога. Хотя Владимир Путин и объявил о выводе войск, военные формирования Кремля по-прежнему остаются на территории этой страны и играют большую роль в операциях, как в воздухе, так и на земле. Такое положение вещей устраивает и Иран, чьи армейские подразделения тоже воюют на стороне Асада».

АВС традиционно выражает свои суждения о ситуации и догадки мягче, чем коллеги из El Mundo, предпочитающие цеплять читателя жесткими заголовками, а первыми абзацами текстов выносить приговор, об обжаловании которого (в смысле — об извинениях, если вдруг впоследствии окажется что-то не совсем так или совсем не так) не может быть и речи.

«Бомбы взрывались прямо в операционном зале госпиталя Аль-Кудс, где оказывалась помощь детям. Чьи бомбы? Ну, конечно, вооруженных формирований, лояльных Башару Асаду, ведь больше ни у кого здесь самолетов нет», — клеймит бесчеловечную практику действующего главы Сирии корреспондент испанского издания Луис Уртадо, которому из его стамбульского офиса все хорошо видно. — Асад не пускает в Алеппо караваны с гуманитарной помощью и планомерно уничтожает противника и мирное население, оказывающееся в зоне военных действий».

Ближе к концу недели испанская пресса, как и вся страна, обычно стремится расслабиться, переключившись на менее воинственные темы. El Confidencial кажется, что попытка возвращения Гарри Каспарова в шахматы — как раз из таких. Изданию целый абзац удается удерживаться в спортивных рамках, описывая, насколько важно для Гарри Кимовича участие в одном из турниров, проводимых в США: «как бы он ни сыграл, его гонорар все равно составит 50 тысяч долларов. Но они ему не нужны — эту сумму Каспаров собирается передать на поддержку олимпийской команды США, которая поедет на Игры в Рио».

«Каспаров давно уже сосредоточен на политике больше, чем на шахматах. Он — одна из крупнейших фигур российской оппозиции и самый весомый оппонент Владимира Путина. Он пришел в политику, чтобы стать президентом России и пытался выдвинуть свою кандидатуру в 2007 году, но ЦИК его не пропустил, сославшись на арест, которому Каспаров подвергался вместе с коллегами-антипутинцами. В августе 2012 году его опять арестовывали — за поддержку музыкальной группы «Пусси Райот» — и освобождали. В 2015 году он написал книгу «Зима близко» с объяснениями, почему надо остановить Владимира Путина и всех врагов свободного мира».

В общем, Каспаров видится автору (текст, кстати говоря, безымянный) этаким матерым волком, решившим тряхнуть стариной. Акела вышел на охоту, Акела не промахнется. Путину сотоварищи следует трепетать. Сейчас чемпион разомнется на шахматных фигурах и возьмется за политические. «Это есть наш последний и решительный бой…» А может и не последний. И может — не решительный.