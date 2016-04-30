



Флаг Австрии

На прошедшей неделе австрийские СМИ активно обращались к российским и постсоветским сюжетам, среди которых экспансия в Австрию российских сырьевых гигантов, большие проблемы бизнеса Альпийской республики на Украине и пророссийские симпатии наиболее вероятного кандидата в австрийские президенты.

Будущий президент Хофер: нокдаун для Брюсселя и Вашингтона

Второй тур президентских выборов состоится только 22 мая, однако триумф кандидата от Австрийской партии свободы (АПС) 45-летнего Норберта Хофера уже вызвал бурную реакцию в ближнем и дальнем зарубежье, отмечает Die Presse. И если в Германии сайт сатирического шоу телеканала ZDF прокомментировал это событие изображением шницеля в форме свастики, то Россия, как подчеркивает венская газета, смотрит на возможное президентство «правого консерватора» Хофера скорее с благосклонностью, чем с беспокойством. При этом Москву кандидат от АПС интересует не только в связи с возможностью укрепить и без того хорошие двусторонние отношения с Австрией. Более того, на европейском уровне президент Хофер стал бы ясным свидетельством «нокдауна для Брюсселя и Вашингтона» — это выражение Die Presse заимствовала из российских источников. По мнению посла Австрии в Москве Эмиля Брикса, результаты первого тура были восприняты как отказ от единой политики ЕС в отношении миграционного кризиса. Брикс также отмечает, что «сегодня в условиях прохладных отношений между Россией и Евросоюзом российское руководство следит за политическими выборами в странах-членах ЕС с точки зрения возможного влияния на европейскую санкционную политику». При этом «одобрение Хофером аннексии Крыма» и его «поддержка права на самоопределение» жителей Донбасса в любом случае находятся в фарватере политики Кремля, резюмирует газета.

«ЛУКойл» переехал в Вену

«ЛУКойл» теперь осуществляет руководство своим смазочным бизнесом из австрийской штаб-квартиры, отмечает Wiener Zeitung. Во вторник 26 апреля в присутствии представителей политики и бизнеса был открыт новый головной офис дочерней компании «Lukoil Lubricants International Holding» в венском пригороде Лобау. Одновременно там же был введен в эксплуатацию речной терминал по перевалке и хранению наливных масел, строительство которого являлось центральным пунктом в процессе расширения производства, запущенном два года назад. Сами промышленные объекты по выпуску и транспортировке смазочной продукции были полностью выкуплены «ЛУКойлом» у австрийской компании OMV. Wiener Zeitung подчеркивает, что глава российской нефтяной компании Вагит Алекперов назвал это событие «следующим важным этапом для расширения присутствия в Европе».

Киев ставит палки в колеса Харькову

Бывший глава ÖIAG (концерн, раньше управлявший австрийскими государственными предприятиями, теперь он именуется ÖBIB) Зигфрид Вольф жалуется на проблемы с инвестициями в Украину, сообщает Wirtschaftsblatt. Вольфу принадлежит 30 процентов акций Харьковского тракторного завода, который, по его словам, стал жертвой целенаправленной кампании украинских властей. Сам завод грозят признать неплатежеспособным, что может повлечь ликвидацию тысяч рабочих мест. Претензии, в число которых входят нелегальные поставки тракторов в Россию, запрещенный обмен оборудованием и чертежами, заклад собственности компании, неуплата налогов и ущерб государственным интересам Украины, Вольф считает «высосанными из пальца». Венское экономическое издание сообщает, что на основании «этих ничем не подкрепленных обвинений» банковские счета и активы предприятия оказались замороженными, а все протесты его руководства отклонены. При этом сам процесс предъявления претензий сопровождается обысками, устраиваемыми украинскими спецслужбами. «Мне непонятны мотивы, почему менеджмент дискредитируется, экономическое положение работников и их семей ставится под вопрос, а Украина делается непривлекательной для международных инвесторов», — сокрушается Вольф.

При чем здесь Австрия?

После принятия французским Национальным собранием резолюции о снятии с России санкций соответствующий вопрос был прокомментирован и австрийскими политиками. Как сообщает газета Kurier, во время правительственного часа в Национальном совете (нижней палате парламента) министр иностранных дел Себастьян Курц отметил, что Австрия «крайне скептично» относится к продлению санкций против России. По его мнению, наряду с реакцией на «российскую агрессию» необходимо также найти «общий путь с Москвой». Министр считает, что «в конечном итоге достигнуть мира можно только с Россией, а не против нее». В свою очередь, отмечает Kurier, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин на экономическом форуме «Москва» в Вене и вовсе усомнился в действенности санкций. По его мнению, СМИ создают негативную и искаженную картину экономического положения в России. «Вы не увидите в Москве ухудшения качества жизни», — считает московский чиновник, лучшим свидетельством чего по его мнению являются забитые продуктами супермаркеты.

Зачем России студенты-иностранцы?

По статистике ЮНЕСКО число иностранных студентов в России с 2000 года выросло с 41 тыс. до 138 тыс. человек, что составляет около 1,4 процента от их общего числа, сообщает Der Standard. При этом, начиная с 2008 года, ежегодно в российские вузы приезжает учиться всего лишь около 1300 студентов из стран Запада. «Для западного человека тяжело учиться в России, для этого требуется много храбрости», — отмечает студентка из Омска Юлия Шимф. По ее мнению, трудности связаны не в последнюю очередь с тем, что «в российской системе образования существует только один правильный ответ, особенно если преподаватель получил образование при советской власти». Газета из Вены отмечает, что Россия притягивает много студентов из бывших советских республик, таких как Украина, Казахстан, Белоруссия. Они составляют большинство иностранных студентов в России. По данным ЮНЕСКО, около 100 тыс. студентов приезжают в Россию из Центральной Азии и Восточной Европы. Как и в советские годы, значительную роль в потоке зарубежной молодежи, алчущей знания, играют африканцы. «Россия все еще предоставляет много стипендий, так сказать, отсталым странам», — так комментирует ситуацию для Der Standard афророссиянка Николь Усманова. По ее мнению, «с точки зрения африканца, выбор между отечественным и российским образованием довольно прост. Диплом из «белой страны» увеличивает шансы найти работу».