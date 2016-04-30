Назначение главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Кудрина, этого «лучшего министра всех времен и народов» (по версии журнала с характерным названием «Euromoney», а также «вашингтонского обкома» в образе МВФ и Всемирного банка), — яркое и непосредственное свидетельство начала нового, третьего издания пресловутой гайдаровщины и второго — грефо-кудринщины. Проект реформы государственного управления, за который ратует Кудрин, вышел именно из-под «пера» Грефа. Нетрудно вспомнить, что именно Греф еще в начале 2000-х годов отметился на ниве подобного «реформаторства». И приступил он тогда к этому сразу после того, как оказалась битой сделанная им, по свидетельству информированных западных источников, ставка на президентство после Ельцина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Назад, к Карлу Марксу!

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Сегодняшнее новое «явление» гайдаро-грефо-кудринщины, как бы в насмешку над нами совпавшее с кануном светлого праздника Святой Пасхи, началось отнюдь не вчера, а более года назад. Заметим, что разговоры об этом тогда начались вскоре после печально знаменитых «рублевых скачек» декабря 2014 года, роль в которых самого Грефа и его напарницы по соответствующим экспериментам над российской экономикой и населением Эльвиры Набиуллиной, а также стоящих за ними либеральных «интеллектуальных» центров — Высшей школы экономики и РАНХиГС — трудно «переоценить». Автором этих строк она уже раскрывалась.

Вот как не без скрытого изящества тогда же, год назад, прокомментировал эту либеральную интригу один из российских блогеров. Цитату приведу полностью — она того стоит. «Либералы от лица Грефа и Кудрина уламывают Путина создать параллельное правительство, которое должно отчитываться перед Медведевым. Это «теневое» правительство должно заниматься эффективными реформами в РФ и в том числе представлять собой реформу госаппарата. Принципы предлагаются те же, что были в начале 2000-х у реформ под руководством Грефа. Названы причины для таких метаморфоз. Существующий министерский аппарат нагружен поручениями президента и премьера, что связывает ему руки и не дает заниматься самодеятельностью. Министерствам не нравится полуручное управление, они хотят вариться в собственном соку и контролироваться только по шкале оценок эффективности, планово и по достигнутым показателям. Также им не нравится, что сейчас отраслевые министерства лоббируют интересы своих клиентов напрямую у президента и премьера, они хотят чтобы было по-старому, вопросы лоббистов решало отдельное министерство Минэкономразвития, то есть чтобы Путин, да и Медведев, не могли даже мониторить, не говоря о контроле происходящей лоббистской вакханалии, об интересах государства тут можно вообще забыть. Изменения во власти, конечно, назрели, но проводиться они должны уж точно не руками либералов, создавших эту самую систему. Видимо в коридорах запахло жареным и реформаторы-вредители, которые провалили все реформы, суетятся и предлагают свою версию обновления власти, пока не предложил кто-то другой — против них».

Умри — лучше не скажешь! Так что без иллюзий, читатель: именно это сегодня и происходит.

При этом Кудрин даже не скрывает, что собирается совмещать работу в ЦСР с руководством «оранжевым» так называемым «Комитетом гражданских инициатив». В «партнерах» же у КГИ — целый сонм разнообразных поборников капитуляции России, отказа ее от собственной истории и превращения в многофункциональный придаток Запада — от ресурсного и экологического донорства до роли мусоросборника разнообразных подрывных «общественных» инициатив — идеологических, сепаратистских, тех же экологических и т.д. Это и известная иностранная агентура в лице ассоциации «Голос», и Сахаровский центр, и Фонд Егора Гайдара, и Зеленое движение, и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с центром не просто в Туманном Альбионе, а в Букингемском дворце. Тут и «Transparency International Russia», и Московская Хельсинкская группа (во главе с престарелой «снегурочкой» Алексеевой), и ряд СМИ, включая весьма показательное участие «Новой газеты» (которая, как помним, «никому ничего не лижет»). И много чего другого, не менее интересного. Здесь, выделим это особо, и так называемый Сибирский центр поддержки общественных инициатив, участники которого с гордостью сообщают об одном из своих проектов следующее: «За время существования Сибирская сеть получала гранты и финансирование от Агентства Международного развития США (то самое USAID, деятельность которого в России была прикрыта в 2012 г. — Авт.), Европейской комиссии, фондов Чарльза Стюарта Мота, Евразия, Института «Открытое общество» (Джорджа Сороса. — Авт.), Академии образования США и др.». «Изначально Сибирская Сеть строилась по принципу головного офиса (в Новосибирске) и десяти организаций (по регионам Сибири), реализующих его программы (помимо собственных проектов и программ), — разъясняют далее организаторы суть своего сепаратистского замысла, прикрытого «фиговым листком» так называемого «гражданского общества». — Сегодня Сеть живет по принципам равноправного членства и представляет собой ассоциацию равноправных общественных организаций. Разветвленная структура позволяет более эффективно осуществлять развитие гражданского общества на огромной территории» (Там же).

Маленький штрих. «Гражданское общество» — демагогия, выстроенная на игре слов и недостатке извилин. Общество граждан на самом деле — это народ. А «гражданское общество» — лишь малая часть народа, включающая «организованных» граждан. Того меньшинства, что организовалось против большинства, чтобы за его счет поживиться. Кем и куда организованных? Самими НКО — той самой сетью иностранной агентуры влияния, значительная часть которой занимается в России подрывными политическими проектами на западные гранты, как не скрываясь, сообщают о себе партнеры Кудрина из числа сибирских сепаратистов.

Не успела новая гайдаро-грефо-кудринщина сорганизоваться, как сразу же, будто по заказу (впрочем, почему «будто»?) начали появляться различные околосоциологические опусы, которые — это видно невооруженным глазом — избрали объектом приложения своих, видимо неплохо мотивированных, сил доверчивое общественное мнение.

«В России больше нет бедных пенсионеров», — бравурно сообщает глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин. И уточняет, что «имеет в виду соотношения ежемесячных доходов с показателем прожиточного минимума. Если пенсия у гражданина меньше уровня прожиточного минимума, то он получает различные доплаты, чтобы эту разницу нивелировать…». От души, поздравив его с 1 мая, хочется пожелать министру Топилину как-нибудь все-таки оказаться в шкуре такого пенсионера, чтобы на ней, родимой, натурально экспериментальным путем подтвердить (или опровергнуть) справедливость нынешнего рапорта. Как будто и не было недавних — тягостных и неоднократных — признаний вице-премьера Ольги Голодец, а также подчиненных самого Топилина в резком падении жизненного уровня и быстром увеличении в стране бедности и нищеты.

Возникает вопрос: глава Минтруда, подыгрывающий Кудрину и Грефу, живет в другой стране? Или, может быть, на другой планете или в ином измерении? Он хотя бы в курсе очередных «пенсионных» (точнее, антипенсионных) инициатив своих коллег из Минфина, которые, по слухам, сам же поддержал и направил в правительство?. Не читали, но одобрям-с?

Или, наоборот, заявление Топилина с предложениями Силуанова полностью коррелируется: чем меньше пенсионеров, тем ниже среди них уровень бедности? И если, наконец, станут умирать на следующий день после выхода на пенсию, — вообще среди них бедняков не останется? На кладбище-то полное социальное равенство.

Вторая агитка «промывает» доверчивые мозги хлеще первой. «Более половины — 56,9% — всех финансовых и нефинансовых активов в России приходится на представителей среднего класса. Такие данные содержатся в новом исследовании «Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений», проведенном в рамках совместного проекта Минфина и МБРР при содействии НИУ ВШЭ и исследовательского центра ЗАО «Демоскоп», сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ».

Сам себя не похвалишь — никто этого не сделает! Ну нет у нас никаких олигархов как класса. Только средние «креативные манагеры» — офисный планктон, протирающий штаны и юбки в занятии «бузинесом». Почему-то вспоминается классическое «если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», — афоризм, изрядно мифологизировавший Марию-Антуанетту, которой он приписывается.

«70% россиян тратит на еду более половины доходов», — бесстрастно цитирует «дружественная» Кудрину, Грефу и, надо полагать, Топилину с Силуановым ВВС результаты исследования «Левада-центра», который — вот ирония судьбы! — тоже числится в «партнерах» кудринского «Комитета гражданских инициатив».

Какие к черту «накопления» и «сбережения», когда по данным тех же соцопросов они стремительно проедаются? Окститесь, господа правительственные и околоправительственные либералы! Вы в своем уме? Или у вас его никогда не было, и присутствовал — еще с чубайсовских «приХватизационных» времен — один лишь хватательный рефлекс, пестовавшийся и поощрявшийся «старшими товарищами» из Вашингтона, перед которыми вы «на ковре» прогибались под 135 градусов, а внутри страны, особенно в ельцинские времена, пользовались как «крышей»?

Или они, эти «товарищи», на вас крест начинают рисовать, как на Яценюке с Порошенко, и подсказывать вам перестали, вот вы и несете откровенную ахинею? На правительственном-то уровне.

Две вещи на этом непростом фоне явственно указывают нам свет в конце тоннеля.

Первое. Резкое расхождение рейтингов президента и премьера. У Владимира Путина — 82% с 60% доверия, у Дмитрия Медведева — 53% при смешных 18%, так сказать, «доверия». Это, похоже, уже не лечится; потому и ничего, кроме спрыгивания с ручного управления (хотя обещали — с нефтяной иглы) либералам в голову и не приходит.

Если добавить к этому почти две трети недовольных деятельностью Думы (там же), то сентябрьские перспективы «ЕР», как и последующая судьба правительства, начинают выглядеть более чем туманными. Точнее, зависящими не от федеральных чиновников, а сугубо от авторитета глав регионов на местах. Потому-то и пошли слухи, что Медведев во главе федерального списка на выборах для партии — обуза.

Еще больший потенциал перемен во второй теме, которой СМИ запестрили в особенности в последнее время. Прочувствовав все «прелести» дикого олигархического капитализма на собственном жизненном опыте, наши соотечественники начинают массово от него отворачиваться, переосмысливая опыт утраченного советского социализма. Как говорится, «что имеем, не храним — потерявши плачем».

Хотя тут не плакать нужно; здесь, на мой взгляд, непаханое поле для самых смелых инициатив, не только социальных, но и политико-идеологических.

Соединить первое со вторым, грамотно поместив это в соответствующий контекст глобальных событий — глядишь и сгинет очередная либероидная напасть; по Жванецкому, «уменьшится в размерах и исчезнет за горизонтом». А носители этой напасти разбегутся подобно рыжим тараканам на ночной кухне, где позабыв на столе еду, внезапно включили свет.