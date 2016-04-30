Проигравший Великую Отечественную и Вторую мировую войну фашизм не смирился с поражением и вновь поднимает голову. Для ИА REGNUM битва с фашизмом — это не страницы нашей великой истории, не дела давно минувших дней, а каждодневная работа.

Иван Шилов ИА REGNUM На смертный бой

Битва за будущее нашей страны, за будущее наших детей продолжается. Человечество вновь стоит на развилке, выбирая путь. Священная война продолжается.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идёт война народная,

Священная война!

Как два различных полюса,

Во всём враждебны мы.

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,

Мучителям людей!

Припев.

Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб,

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!

ИА REGNUM приглашает всех, кто солидарен с нашей позицией, продолжить начатую эстафету. Например, коллектив государственного информационного агентства РИА Новости.