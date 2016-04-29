



ИА REGNUM Владимир Путин

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта остается тяжелой. Азербайджан продолжает обстреливать позиции Армии обороны Нагорного Карабаха с использованием тяжелых вооружений. По данным Минобороны Армении, ВС Азербайджана используют танки, минометы, пушки различного калибра, реактивные системы залпового огня TR-107 и установки «Град». В Баку эту информацию не отрицают: «В соответствии с оперативной обстановкой ВС Азербайджана нанесли 122 огневых удара по позициям и окопам неприятеля». Война продолжается, что требует принятия решений в условиях катастрофического дефицита времени. Как остановить боевые действия? Очевидно, что для начала переговорного процесса нужны гарантии безопасности, о чем недвусмысленно заявил (в интервью Bloomberg) президент Армении Серж Саргсян. В противном случае контакты между двумя сторонами будут равносильны капитуляции.

Первые четыре дня боев показали, что конфликт будет разрастаться до тех пор, пока Армения не подпишет соглашение о военной взаимопомощи с Нагорным Карабахом. Тем более что сейчас этот документ играет на пользу всем трем сторонам конфликта — Армении, Нагорному Карабаху и Азербайджану: Ереван и Степанакерт получат гарантии невозобновления широкомасштабной войны, а Баку сумеет объяснить населению, что боевые действия прекращены из-за вероятного столкновения с Российской армией. Формула проста: Россия — союзница Армении по ОДКБ, а Армения — союзница Нагорного Карабаха. Принцип взаимности сработает в автоматическом режиме. Вступится ли Турция в войну на стороне Азербайджана? Разумеется, нет. Даже при всем желании Анкара не сумеет на это пойти из-за проблем с логистикой: гражданская война на юго-востоке сковывает действия турецкого Генштаба. Более того, для нанесения флангового удара по Армении турки должны сперва одолеть курдское ополчение, что практически исключено — Вашингтон ни при каких условиях не позволит Анкаре подавить зарождающийся Большой Курдистан.

Ереван прорабатывает контуры будущего документа. По словам министра иностранных дел РА Эдварда Налбандяна, проект соглашения о военной взаимопомощи находится на повестке дня. «Я думаю, Вы должны хорошо представлять, что это не простой процесс, он подразумевает работу экспертов и прочее. Сейчас мы находимся в процессе. Когда эта работа завершится, соответствующие структуры выразят свое мнение и будет подходящий момент для заключения такого договора, тогда это будет сделано», — цитирует Налбалдяна армянская редакция «Радио Свобода». Почему соглашение следует подписать в кратчайшие сроки? Ответ лежит на поверхности. Если в последние двадцать лет отсутствие юридического признания Арцаха со стороны Армении объяснялось стремлением сохранить диалог с Азербайджаном, то теперь подобная мотивация утратила всякий смысл. Поскольку в выборе между дипломатией и войной Баку остановился на последнем варианте. И понять такую позицию несложно: президент Ильхам Алиев решил «испытать судьбу», воспользоваться тем, что Ереван медлит с признанием международной правосубъектности Степанакерта. Теперь у Армении есть шанс отыграть партию и вернуть Нагорный Карабах в переговорный процесс.

Пора признать, что карабахский конфликт давно вышел за рамки азербайджано-армянского противостояния. Отныне это удел большой политики, опосредованная война Турции против российского влияния в Закавказье. Не случайно юрист и консультант Всемирного банка Оливье Д'Озон пишет на страницах Le Huffington Post о том, что «за войной Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха стоит осложнение отношений России и Турции». В подтверждение своего тезиса эксперт приводит заявление премьера-министра Ахмета Давутоглу: «Настало время освободить Карабах от армян. Мир не будет восстановлен до тех пор, пока последний армянин не покинет регион». Тем не менее, по утверждению Д'Озона, «прямое военное столкновение России и Турции исключено, поскольку Анкара не получит поддержку своих союзников по НАТО, которые не хотят сталкиваться с Москвой в Закавказье».

Анкара это учитывает и берет курс на сближение с Эр-Риядом и Дохой. Здесь в очередной раз прослеживается сирийский фактор: 28 апреля министр обороны Исмет Йылмаз подписывает в столице Катара военное соглашение, которые предполагает развертывание турецкой армии на территории эмирата, а 29 апреля командный пункт турецких сухопутных войск в Катаре посещает сам Давутоглу, сообщает Hurriyet Daily News. Напомним, что договор между Дохой и Анкарой был проработан еще в конце 2014 г., однако именно сейчас, по итогам кровопролитных столкновений между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, турки пошли на подписание военного союза с катарцами. Случайно ли?

Со стратегической точки зрения развивается многоходовая интрига, направленная на выдавливание России с Ближнего Востока и Закавказья. Времени остается все меньше…