Президент Армении Серж Саргсян представил на заседании исполнительного органа правящей Республиканской партии три условия, при соблюдении которых Ереван будет готов продолжить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Они таковы: формирование мер доверия и внедрение механизмов расследования инцидентов (на границе), адресные заявления (международного сообщества о ситуации в зоне конфликта) и гарантии того, что Азербайджан не пойдет на агрессию. В этой связи вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов подчеркнул, что «на данный момент говорить о возобновлении переговоров рано, так как ведутся боевые действия, перестрелки не полностью прекращены».

ИА REGNUM Сергей Лавров

В целом обозначенные позиции взаимозависимы. В той или и в иной форме они являются предметом разработок сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). Их практическая реализация действительно могла быть стать основой для устранения последствий трехдневной карабахской войны и перехода к переговорному процессу по урегулированию конфликта. Отметим важные нюансы. Дело в том, что события 3−5 апреля на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе не стали неожиданностью для МГ ОБСЕ. Накануне именно США предложили ввести в зону технические средства для мониторинга ситуации. Однако Баку отверг эту инициативу, обвиняя МГ ОБСЕ в стремлении «заморозить» конфликт.

Кстати, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян рассказал, что в Вашингтоне на саммите по ядерной безопасности азербайджанская делегация отказалась встречаться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в то время как армянская сторона провела с ними переговоры. Если бы Баку тогда принял предложение США, то его обвинения в адрес Армении в нарушении режима прекращения огня, подкрепленные данными технического мониторинга МГ ОБСЕ, имели бы другое значение и приобретали иной политический вес.

Сейчас заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Азербайджана Али Гасанов заявляет следующее: «Международные организации, сопредседатели МГ ОБСЕ молчат о том, что армянские вооруженные подразделения в последние дни подвергают обстрелу населенные пункты и мирное население вдоль линии соприкосновения войск. Считаем, что таким образом в отношении Азербайджана применяется самая открытая форма двойных стандартов, демонстрируется неуважение азербайджанскому народу, международному праву и принципу справедливости. Международное сообщество, ОБСЕ и другие организации должны принять решительные меры, чтобы положить конец направленным против мирного азербайджанского населения действиям Армении». Но это является признаком не только утраты со стороны мирового сообщества политического доверия к Баку, но и серьезного кризиса азербайджанской дипломатии. В то же время просматриваются элементы кризиса и в действиях МГ ОБСЕ.

На днях постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в формате V Московской международной конференции по безопасности (в беседе с корреспондентом «Вестник Кавказа») заявил, касаясь проблем карабахского урегулирования: «Все основные положения грядущего урегулирования уже готовы. Их немало — это и Мадридские принципы, и ряд других договоренностей на высшем уровне, которые в том числе достигались при активном содействии российского руководства, российских президентов Дмитрия Медведева и Владимира Путина, а также при активной роли нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Поэтому база есть, нужно идти вперед и разворачивать эти принципы уже с точки зрения самого контекста урегулирования, договариваться о том, как в мире жить в этом регионе. Чем скорее это произойдет, тем быстрее мы будем все аплодировать еще одному разрешению сложного и длительного конфликта в регионе, которое, безусловно, открывает значительные перспективы для сотрудничества и снимает то напряжение, которое существует на протяжении более 20 лет».

Трудно не согласиться с Лукашевичем, когда он рассуждает о «специфичности карабахской тематики». Но за указанные им 20 лет работы МГ ОБСЕ не достигнуто ни одного практического результата, что свидетельствует о необходимости модернизации дипломатии, смене концептуальных подходов в политическом урегулировании конфликта. Первое: если бы Азербайджан считал армян Карабаха своими согражданами, которые в силу определенных причин, являющихся, как заявил известный поэт, литературовед, общественный и политический деятель Казахстана Олжас Сулейменов бакинскому порталу Haggin.az, результатом «колоссальных ошибок, допущенных прежними руководителями Азербайджана», он был вел иную политику в отношении Степанакерта. Но сейчас, когда в Баку правит бал возглавляемая Ильхамом Алиевым «партия войны», складывается устойчивое ощущение того, что ей нужна территория Карабаха, но без армян.

По словам Сулейменова, «уже несколько поколений азербайджанцев и армян живут с этим конфликтом». Добавим от себя: с высоким уровнем взаимной ненависти и вражды, что превращает проблему несовместимости проживания двух народов в любом формате единого государства в неразрешимую. Это факт, который должен включаться в дипломатический контекст урегулирования конфликта, поскольку события 2—5 апреля для одних — это война, для других — резня. Второе: дипломатия — это не просто альтернатива войне. Когда война рассматривается необходимой для корректировки ситуации, к чему в последнее время стремится Азербайджан, дипломатия — в данном случае МГ ОБСЕ — либо дистанцировалась от воздействия на ситуацию, ограничиваясь только словесными заявлениями, либо стала понимать, что сам факт таких действий должен эволюционировать в сторону пересмотра прежних условий и параметров карабахского урегулирования.

Не случайно сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов выступил с важным заявлением. «Мы неоднократно говорили, что на определенном этапе Карабах должен вернуться за стол переговоров, в которых раньше не участвовал, — сказал он. — Мы исходим из того, что заключение рамочной договоренности, предшествующей переходу к подготовке мирного соглашения, могло бы стать отправной точкой для участия Карабаха в переговорах». По словам постпреда России при ОБСЕ, «сейчас все контакты тройки сопредседателей и германского действующего председателя ОБСЕ как раз направлены на то, чтобы закрепить то хрупкое перемирие, которое удалось достигнуть, благодаря инициативной роли российского руководства и российских военных». «Договоренности от 5 апреля нынешнего года как раз дают возможность чуть-чуть продвигаться дальше по пути создания мер доверия, укрепления режима прекращения огня и обеспечения условий для возобновления политического диалога между Ереваном и Баку», — подчеркнул он. Но осуществить маневр «два шага — вперед, один — назад» вряд ли удастся в действительно новых условиях, сложившихся в регионе после событий 2−5 апреля.

Пора выходить из фарватера бакинской политики и ставить открыто — без каких-либо предварительных условий по примеру Минских соглашений на Украине — вопрос об участии Степанакерта в переговорном процессе. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян заявил, что «без участия Арцаха в переговорном процессе невозможно решить карабахскую проблему», поскольку «нет ни одного вероятного развития сценария, чтобы эта проблема была решена без нашего участия». При этом он также отметил, что «для карабахской стороны переговоры в урезанном формате предпочтительнее военных действий, что, однако, не означает, что они отказываются от своей позиции». В противном случае, как считают эксперты Stratfor, «столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться» и «эффекты возможной войны будут выходить за пределы региона». Ответственность за это ляжет и на плечи дипломатов.