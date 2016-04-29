



Флаг Латвии

В Латвии разыгрываются сценки из провинциальной политической пьесы. Зрители возбуждены, режиссеры, посмеиваясь, подсчитывают выручку от продажи билетов.

Что произошло? Мэр Риги, он же лидер партии «Согласие» Нил Ушаков разместил в своем Facebook безобидную карикатуру, высмеивающую потуги комиссии по исследованию оккупации «выбить» из России многомиллиардную компенсацию за мнимые потери, понесенные Латвией в советский период. Депутат сейма от «Единства» Вилнис Кирсис написал «заяву» в полицию безопасности, требуя возбудить против Ушакова уголовный процесс по статье 74.1. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы за отрицание и прославление геноцида, военных преступлений и т.д. Кирсиса поддержала евродепутат Инесе Вайдере. Жена Ушакова публично вступилась за мужа. Сторонники мэра затеяли в соцсетях флешмоб в его защиту «Я — Ушаков»…

Цинизм происходящего состоит в том, что все участники действа знают: 1) Россия никогда не заплатит требуемых миллиардов; 2) Ушакова не посадят за отрицание геноцида и даже не заведут уголовного дела. Однако все с упоением играют свои роли. Анекдот, раздутый до уровня трагедии.

Но невольно эта шутовская история высветила один серьезный факт. Речь о том, что латвийским властям удалось контрабандой протащить в законодательство формулу «геноцида», противоречащую основополагающему и общепризнанному международному документу. Таковым документом является Конвенция «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятая Генассамблеей ООН 9 декабря 1948 г. Конвенция совершенно однозначно трактует геноцид как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

Руководству ЛР очень хочется обвинить в геноциде Советский Союз, чтобы тем самым поставить знак равенства между СССР и нацистской Германией, и очернить Россию как правопреемницу СССР. Но как это сделать? Ведь депортации из Латвии 1940 и 1949 гг. носили четко выраженный классовый или классово-политический характер. Выселяли людей разных национальностей, при этом главными критериями были — принадлежность к враждебным социализму классам и нелояльность советской власти. Классовые репрессии не подпадают под международное определение геноцида.

Поступили просто. В Уголовном законе сохранили определение геноцида, соответствующее Конвенции ООН 1949 г. Ну, чтобы все было прилично, по-европейски. Однако в других официальных документах и публичных выступлениях регулярно используются выражения «коммунистический геноцид» или «советский геноцид». Без каких-либо обоснований, иногда мимоходом, просто как что-то, само собой разумеющееся. Например, в законе «О праздничных, памятных и отмечаемых днях» даты депортаций 14 июня и 25 марта названы днями «памяти жертв коммунистического геноцида». Как я написал выше — протащили контрабандой.

Таким образом, статья 74.1, которую якобы нарушил Ушаков, — это дом без фундамента. У нее нет правового обеспечения. Чтобы осудить человека по этой статье за отрицание советского геноцида, надо предъявить в суде доказательства, что депортации 1940 и 1949 гг. производились с целью уничтожить латышей как нацию. Но таких доказательств нет и быть не может.

Думаю, власти Латвии и сами это понимают. Статья 74.1 используется ими как пугало на огороде — глупые птицы боятся. Но против мыслящего существа пугало бессильно.

В ноябре 2014 г. против моего товарища Иллариона Гирса было возбуждено уголовное дело по той самой статье. За то, что в одном из своих текстов он написал: «Я публично отрицаю истинность утверждения о том, что в Латвии когда-либо осуществлялся геноцид против латышей со стороны советской власти». Полиция безопасности обратилась за разъяснениями к эксперту, доктору истории Ирене Шнейдере.

Доктор Шнейдере, на двадцати страницах подробно отругав Гирса, в конце резюмировала: «Деятельность комиссии латвийских историков и исторические исследования свидетельствуют, что геноцид осуществлялся только в период нацистской оккупации против еврейского народа — холокост. Во время советского режима на территории Латвии не осуществлялся геноцид против латышей». Что и требовалось доказать. Дело против Гирса было закрыто.

Мне не нравится вся эта кутерьма вокруг карикатур Ушакова, потому что она только усиливает панику среди русских жителей Латвии. «Ой, на самого Ушакова дело открыли… ой, всех посодют…». Ивета Страутиня-Ушакова, жена мэра, она ведь юрист по образованию. Могла бы просто сказать, что с правовой точки зрения заявление в ПБ против Ушакова не стоит выеденного яйца. Но как же тогда разыгрывать пиесу «Злобные волки из правительства вот-вот загрызут пастушка Нила»…

Кто бы спорил, руководство Латвии действительно хочет извести под корень всех, кого оно считает пророссийской пятой колонной. Но возможности власти не настолько велики, не надо делать из мухи слона. Это парализует волю к сопротивлению.