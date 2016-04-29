С очередным визитом В. Нуланд на Украину мало кто из наблюдателей связывал особые ожидания и надежды на сенсацию. Скорее напротив, многие склонны были полагать, что переговоры в высоких киевских кабинетах окажутся рутинными, главный же акцент будет сделан на экономических вопросах, на приватизации украинской госсобственности в интересах американского бизнеса, на принуждении нерадивых киевских вождей к реформам и к противодействию коррупции. Ничто, казалось, не предвещало ни бури, ни того, что на Печерских холмах послышится звук щелчка кнутом. Тем не менее произошло именно так. О реформах и о коррупции говорили. Топ-темой визита, однако, стало урегулирование на востоке. Точнее, новый, консолидированный подход Запада к нему и к роли Киева в нем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вместо очередной порции красивых слов и традиционных обещаний поддержки и помощи кураторша из Госдепа огласила ультимативные «пожелания», направленные на выполнение взятых Киевом на себя обязательств по «Минску-2». Местным клиентам при этом не было позволено даже заикнуться о том, что исполнение новых требований для них проблематично. Жирной точкой, если не восклицательным знаком, ко всему прочему, стало внедрение в практику американско-украинского диалога принципа: «утром стулья, вечером деньги». Все финансовые привилегии, предусмотренные за океаном для Украины, оказались отложены до принятия требуемых Госдепом мер по обеспечению выборов в Донбассе.

За последние пару-тройку месяцев П. Порошенко вроде бы удалось застолбить на встречах с лидерами Европы и США позицию, основанную на формуле: сначала безопасность, потом — выборы. После этого могло показаться, что требовать от Киева проведение предусмотренных «Минскими» соглашениями выборов на территории ДНР-ЛНР западные партнеры не будут, по крайней мере, до глубокой осени, а то и до будущей весны. Прозвучавшие в выступлении Б. Обамы в Ганновере всего несколько дней назад тезисы об «агрессии России» и о необходимости «защищать от нее Украину как восточного партнера Америки» услаждали украинское патриотическое ухо, вселяя непоколебимую уверенность в завтрашнем дне. Пускай гетьман всея Америки в очередной раз и не пообещал дать гетьману Украины столь желанное для последнего летальное оружие, его слова вряд ли способны были натолкнуть на мысль о том, что В. Нуланд привезет киевской гоп-компании такие шокирующие распоряжения. «Формула Порошенко» оказалась выброшенной на помойку. «Старшая» перевернула ее с ног на голову: сначала выборы, потом — безопасность в том значении этого слова, которое вкладывают в него в данном контексте на Банковой. То есть восстановление контроля Киева над украинско-российской госграницей, вывод из мятежных республик военных советников и специалистов РФ, разоружение «ополченцев» и прочее, и прочее.

Россия, конечно, американцами не забыта. Давление на Москву в контексте «Минска-2» и Украины в целом со стороны Запада сохраняется, санкции в отношении нее будут, видимо, продлены еще на какое-то время. П. Порошенко, однако, от этого не легче. Не браться, засучив рукава, за выполнение домашнего задания от В. Нуланд он не может. Если же браться и исполнять все, что ею предписано, можно спровоцировать такую бурю протеста в парламенте, а также у «добровольцев» и «активистов», что мало не покажется. Да и в ближайшем окружении могут возникнуть неожиданные и непредсказуемые проблемы. Еще, чего доброго, верный Б. Ложкин выкинет фортель, попросившись от греха в отставку, как С. Левочкин при В. Януковиче, когда запахло жареным.

В Администрации президента после оглашения ультиматума как в рот воды набрали, изменив прочно вошедшей в традицию киевского политеса привычке тиражировать заявления чиновников из Соединенных Штатов даже тогда, когда они не содержат в себе ни особой значимости, ни какой-то новизны. Впрочем, от судьбы далеко не уйдешь и не спрячешься за углом. Что-то говорить по поводу поручений от В. Нуланд П. Порошенко все равно придется. И вариантов по содержанию комментария у него немного. Выбор, можно сказать, сведен до минимума.

Чтобы на крутом повороте «минского» процесса и американского отношения к нему удержаться в седле, президенту-олигарху, по сути дела, не остается ничего другого, кроме как попытаться переложить ответственность за отказ от «патриотической» позиции в пользу позиции «соглашательской» на Раду. Сделать, правда, это будет непросто. Если верить ряду источников, то на встрече с сановной американской леди представитель «Батькивщины» заявил, что фракция голосовать за законы, принятия которых требует Госдеп, не станет. Информация требует подтверждения, однако, в том, что она логично выплывает, во-первых, из публичных заявлений лидера фракции последнего времени, так и из нескрываемого желания Ю. Тимошенко расшатать политическую лодку до такой степени, чтобы сделать досрочные парламентские выборы неизбежными, вряд ли приходится. Вполне вероятно, что Юлия Владимировна в ходе протягивания изменений в Конституцию, законов об особом статусе Донбасса, амнистии и выборах в ДНР-ЛНР через Верховную раду даст, пускай не совсем последний, но совершенно определенно решительный бой Петру Алексеевичу и его парламентским бойцам. И кто из них выйдет из этого боя победителем, сказать в настоящий момент однозначно отнюдь не просто.

Если же П. Порошенко окажется не в состоянии сделать по «Минску-2» то, что требуют от него американцы, в определенные ими сроки, то решение о его досрочном смещении с президентской должности, судя по ряду признаков, уже включенное в повестку дня посольства США в Киеве, вполне может быть в срочном порядке подготовлено к воплощению в жизнь.