



Флаг Саудовской Аравии

Еще в первые дни кризиса 2008 года многие американские ученые мужи паниковали оттого, что Китай будет каким-то образом использовать свою долю в американских активах в качестве экономического рычага, чтобы заставить Вашингтон пресмыкаться перед Пекином. Но этого не произошло.

Сегодня мы стали свидетелями того, как «союзник» США Саудовская Аравия пытается осуществить этот гамбит. Издание The New York Times недавно сообщило о том, что правительство Саудовской Аравии предупредило чиновников США об экономических последствиях законопроекта, находящегося на рассмотрении Конгресса: «Саудовская Аравия продаст сотни миллиардов долларов американских активов, принадлежащих королевству, если Конгресс примет законопроект, который позволил бы привлечь правительство Саудовской Аравии к ответственности по обвинению в «участии в нападениях 11 сентября 2001 года на США».

Администрация Обамы повлияла на Конгресс, и пока прохождение законопроекта удалось блокировать. По словам представителей администрации и помощников конгрессменов, саудовские угрозы были предметом ожесточенных дебатов между законодателями и должностными лицами Государственного департамента и Пентагона. Чиновники предупредили сенаторов о дипломатических и экономических последствиях, последующих после принятия подобного законопроекта.

The Los Angeles Times описывает некоторый контекст саудовских «проблем»: «Саудовцы давно подозревались в соучастии в нападениях, и понятно, что именно они и являются главной мишенью законодательства. Но непосредственная угроза их интересам заключается в том, что их активы в США на этой основе могут быть заморожены судом на длительный период, который потребуется для подачи исков о возмещении ущерба… И тогда это создает совершенно другую картину. Активы Саудовской Аравии в США будут выглядеть никак не меньше, чем угроза оборонительной стратегии США».

Большинство аналитиков настроено оптимистично и вторят тому, что написал в The New York Times журналист Биньямин Аппельбаум об этой угрозе: «Если Саудовская Аравия продаст свои активы в США, этот финансовый маневр может стать болезненным только для самой Саудовской Аравии… Такая продажа может вызвать «панику на финансовых рынках» или проблемы для компаний, которые потеряют финансирование, но эксперты говорят, что трудно представить себе значительное или длительное негативное воздействие на американскую экономику в связи с реализацией этих активов. Эксперты объясняют, что у США все будет хорошо в любом случае, так как «глобальные инвесторы продолжают грести лопатой деньги в экономику Соединенных Штатов»; и если саудовцы уйдут, другие тут же займут их место.

В настоящее время саудовская угроза слабее, чем китайская семь лет назад потому что:

— Саудовская Аравия имеет меньше долларовых активов, чем Китай;

— экономика Саудовской Аравии 2016 года гораздо слабее, чем мощная экономика Китая 2009 года;

— доллар США доминирует еще более, чем это было в 2009 году;

— экономика США (в частности, фискальная картина) находится в гораздо лучшей форме, чем в 2009 году;

— альтернативы долларовым активам выглядят гораздо хуже, чем в 2009 году.

Единственная разница, которая играет на руку саудовцам, заключается в том, что королевство именуется «союзником» США, а Китай рассматривался как конкурент. Отсутствие паники экспертов в Вашингтоне — яркое тому подтверждение. «И они либо пожимают плечами, либо называют саудовский «вызов» блефом», — пишет Washington Post.

«Недавний неуклюжий визит президента Обамы в Саудовскую Аравию возобновил дебаты по поводу того, является ли королевство хорошим союзником для США или нет.

Конгресс близок к тому, чтобы принять закон, который позволил бы родственникам жертв 9/11 подать в суд на правительство Саудовской Аравии в связи с причастностью последнего к терактам в 2001 году. Подобные действия были встречены яростной критикой со стороны стран Залива и угрозами со стороны Саудовской Аравии, которая говорит о намерении продать активы США, которыми владеет СА, на сумму более $750 млн, если такой закон будет принят… Администрация президента Обамы якобы выступает против законопроекта 9/11, оговариваясь, что альянс США — Саудовская Аравия стал «сложным».

Эти противоречия отражают современную реальность: Саудовская Аравия, возможно, и была хорошим союзником, но сегодня отношения отравлены. Действия саудовцев чаще не совпадают с действиями и целями политики США. И, по мнению ряда экспертов, вместо того, чтобы «ремонтировать» отношения, США должны сократить поддержку Саудовской Аравии в регионе.

На самом деле, даже использование термина «союзник» — не соответствует действительности. Несмотря на долгую историю военной поддержки США (в том числе оборону королевства во время первой войны в Персидском заливе и сотрудничество по целому ряду вопросов), между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией не существует никакого официального договора «о союзных отношениях».

Тем не менее использование термина «союзник» — обычное дело среди тех, кто утверждает, что королевство — полезный и незаменимый партнер для американской политики на Ближнем Востоке. Действительно, саудовцы придерживались антикоммунистических взглядов и помогали Соединенным Штатам оттеснить советское влияние в регионе — прежде всего, во время советского вторжения в Афганистан, когда Советский Союз стремился к выходу к Персидскому заливу», — пишет издание War on the Rocks.

«Позиция Саудовской Аравии в ОПЕК, как мирового производителя нефти, также была полезной для Соединенных Штатов в прошлом, но теперь достижения в технологии добычи с помощью сланцевого бурения и низкие цены на нефть сокращают это влияние.

Несмотря на участие саудовского правительства в борьбе с терроризмом, граждане этой страны остаются основным источником его финансирования. Как недавно отметил советник США по национальной безопасности Бен Родс, саудовское правительство слишком часто уделяет «недостаточное внимание» предотвращению финансирования экстремистских групп. В то же время само саудовское правительство тратит миллиарды долларов на экспорт фундаменталистской формы суннитского ислама, известного как ваххабизм. Саудовская Аравия финансирует медресе в Пакистане, Афганистане и других странах, которые благоприятствуют движениям джихадистов из «Аль-Каиды» и ИГ. Саудовская Аравия может и не быть прямым спонсором терроризма, но ее граждане и политики косвенно обеспечивают «топливо» для террористических групп.

За последние пять лет правительство Саудовской Аравии, якобы поддерживающее свержение режима Асада, мало что сделало, чтобы остановить финансирования своими гражданами экстремистских группировок внутри Сирии… Хотя страны «Совета сотрудничества стран Залива» первоначально участвовали в авиаударах против ИГ, их военный вклад прекратился после вмешательства в гражданскую войну [2014 года] в Йемене.

Сторонники партнерства часто упускают эти вопросы, утверждая, что Иран остается главной угрозой для американских интересов в регионе, и это требует постоянной поддержки США со стороны Саудовской Аравии. Что, конечно, отчасти верно. Иран — спонсор терроризма и дестабилизирующая сила в регионе. Подобная зацикленность на Иране приводит к так называемому «акакжетизму» — whataboutism — способу оправдать любой факт выражением «а как же?». По сути, нам говорят, что Саудовская Аравия, может, и плохой союзник, но «акакже» Иран!

Этот аргумент не может бесконечно оправдывать саудовские действия. Только за последние несколько лет широкое участие Саудовской Аравии в сирийских делах — доказанный факт. Они предоставляют оружие и финансирование различным повстанческим группам. Саудовская кампания превратила войну в Йемене в крупный гуманитарный кризис, который, в частности, укрепил положение «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове… Практически на всех фронтах Ближнего Востока Саудовская Аравия способствует дестабилизации ситуации.

Аргумент в пользу партнерства — противодействие доминированию Ирана в регионе. Но военные расходы Саудовской Аравии почти вдвое больше, чем Ирана, — $632 млрд против $397 млрд в 2015 году, и королевство может позволить себе «дружбу» с подавляющим большинством государств в регионе.

Вместо того чтобы «укреплять отношения с Саудовской Аравией», политики США должны работать с саудовцами, где это необходимо, и избегать плутания в приоритетах по другим вопросам. Это не обязательно означает более тесное сотрудничество с Ираном. В то время как недавняя ядерная сделка США с Ираном обозначила потенциал для сотрудничества и по таким вопросам, как Сирия, Иран должен пройти еще долгий путь, прежде чем Вашингтон сможет считать страну надежным партнером.

Тем не менее поддержка стремления Саудовской Аравии к региональному господству, вероятно, подорвет многие из целей Америки в регионе. Бездумно поощряя саудовское правительство, в то время как оно само сталкивается с падением цен на нефть, экономическим кризисом и напряженностью как внутри страны, так и за рубежом, Вашингтон может лишь ускорить внутреннюю нестабильность в королевстве, а этот исход не предвещает ничего хорошего ни для кого. Предоставляя оружие, дипломатические и технические услуги для конфликтов, выгодных Саудовской Аравии, США поощряют пагубные последствия для стабильности в регионе.

Сенаторы США Рэнд Пол и Крис Мерфи выдвинули законопроект, который направлен на ограничение продажи боеприпасов Саудовской Аравии в знак протеста против гуманитарной катастрофы из-за войны Йемене.

Амбивалентность Обамы в отношении Эр-Рияда — не вполне правильный подход. Если Саудовская Аравия во все времена была хорошим союзником, то теперь на это следует взглянуть иначе. И сторонники саудовского союза слишком часто сосредотачиваются на хороших временах, игнорируя настоящее. Для американских политиков целесообразнее было бы признать это и сосредоточиться на создании менее запутанных, более реалистичных отношений с Саудовской Аравией, — пишет War on the Rocks.