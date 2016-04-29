«Политический спектакль»

Нужно ли освободить из тюрьмы правозащитника Азимжана Аскарова? Что стоит за схваткой за пост спикера республиканского парламента? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошлой неделе.

ИА REGNUM

Пытки и жестокое отношение

Одной из наиболее острых тем, активно обсуждавшихся киргизстанскими массмедиа на минувшей неделе, стало заявление Комитета ООН по правам человека, в котором представители этой международной организации призвали власти Киргизии немедленно выпустить из тюрьмы и снять все обвинения с активиста Азимжана Аскарова. Последний был приговорен судебными органами республики к пожизненному лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (разжигание межнациональной вражды, организация массовых беспорядков и убийство милиционера — прим. ИА REGNUM).

Правозащитники отметили, что при вынесении приговора Аскарову были нарушены нормы Международного пакта о гражданских и политических правах, который ратифицирован целым рядом стран, в том числе и Киргизией.

«Эксперты Комитета ООН по правам человека призывают власти Киргизии незамедлительно освободить правозащитника Азимжана Аскарова. Он был задержан незаконно, подвергся пыткам и жестокому отношению, не имел возможности подготовиться и достойно защитить себя в суде. Сейчас он содержится в невыносимых условиях заключения», — цитирует пресс-секретаря комитета Лиз Тросселл радио «Азаттык».

Между тем в самой республике большинство экспертов и политиков негативно отозвались о решении Комитета ООН, посчитав его «предвзятым». Так, депутат парламента Киргизии Алманбет Шыкмаматов в интервью Focus. kg заявил, что никто из представителей киргизских властей не сможет изменить решение суда, поскольку это противоречит Конституции страны.

«Мы должны вежливо ответить, что заявление неправильно. Они ничего не смогут сделать. Должна же быть в мире справедливость! Нарушаются права человека во многих странах, например, в Сирии, Афганистане, на Ближнем Востоке. ООН следует первым делом защитить права граждан в этих странах, потому что в нашем государстве, слава богу, благополучно с соблюдением законности и прав человека», — сказал он.

Любопытно, что в интерпретации СМИ «призыв» ООН, не подразумевающий обязательности исполнения, трансформировался в ультимативное «требование». Местные политики ретранслировали искаженную формулировку, наращивая протест.

Бывший вице-премьер Киргизии Токон Мамытов назвал «глупыми» требования Комитета ООН по правам человека относительно незамедлительного освобождения Азимжана Аскарова.

«Они требуют, чтобы президент страны вмешался в решение суда, но судебная ветвь власти, как известно, не зависит от других ветвей. Они толкают Киргизию на преступление. Что за эксперты в комиссии собрались, если предлагают противозаконные решения? Комитет не может выносить вердикт, это прерогатива суда», — приводит слова экс-чиновника «Sputnik. Кыргызстан».

Газета «ПолитКлиника» заострила внимание на том, что «проводящие политику Запада неправительственные организации акцентировали внимание на этнической принадлежности Азимжана Аскарова».

«В этой связи еще один вопрос: если преступление совершат представители нетитульных национальностей, означает ли это, по логике Запада, что они не должны привлекаться к наказанию перед законом? Как известно, основной принцип правосудия гласит, что за преступления все граждане несут равную ответственность, вне зависимости от национальной, расовой, половой принадлежности. Или мы должны оставить в покое этих преступников, закричать: «Караул! Не будем привлекать к наказанию гражданина узбекской национальности, иначе нас посчитают националистами!» — недоумевает издание.

Политолог Марс Сариев сообщил порталу «Вести.kg», что «череда заявлений сначала от Госдепа США, потом от ООН и ОБСЕ вряд ли является совпадением» и, скорее всего, связана с предстоящими выборами президента Киргизии, намеченными на 2017 год.

«Я бы поддержал инициативу пересмотра дела Аскарова, но не в наших условиях, когда идет внутренняя политическая борьба. США интересен новый президент страны, который мог бы симпатизировать Штатам. Поэтому и идет сброс такой информации, что в последующем может дестабилизировать ситуацию в Киргизии в канун выборов главы государства», — считает аналитик.

Газета «Дело №» также припомнила недавний доклад Госдепартамента США, в котором американские власти обвинили киргизских коллег в регулярном нарушении прав человека и оказании давления на СМИ.

«Понимание же свободы слова у Госдепа США весьма своеобразное — видимо, он хочет решать, кого журналистам в Киргизии надо игнорировать, а кого нет, кого надо критиковать, а кого нет. В этой связи любопытен и пример преследования прессы, который счел нужным привести Госдеп — решение суда, обязавшего одного из журналистов выплатить 2 млн сомов (1,94 млн рублей — прим. ИА REGNUM) за оскорбление чести и достоинства президента Киргизии. Бездоказательно обвинять главу государства в бандитизме — это, по мнению Госдепа США, и есть свобода слова?!» — недоумевают в проправительственном издании.

В свою очередь газета «Вечерний Бишкек» опубликовала на своих страницах слова представителя Еврокомиссии по координации развития Средней Азии. Йобст фон Кирхман заявил о том, что «Евросоюз не считает Киргизию страной, в которой наблюдается рост нарушений прав человека».

«У нас состоялся очень хороший обмен мнениями с гражданскими активистами в Киргизии. Мы это делаем всегда, когда прибываем в страну, встречаемся с широким спектром организаций гражданского общества, и во время этих встреч они делятся с нами тревогами. Я приятно удивлен тем фактом, что в Киргизии есть гражданское общество, которое имеет возможность свободно себя выражать. Я считаю, что оно играет и в будущем еще сыграет очень большую роль в развитии республики», — констатировал европейский чиновник.

«Политический спектакль»

После того как спикер Асылбек Жээнбеков покинул свой пост из-за того, что его старший брат Сооронбай Жээнбеков был избран на должность премьер-министра республики, перед депутатами встал вопрос: кто возглавит парламент Киргизии?

Как отметила «BBC. Кыргыз кызматы», многие эксперты придерживаются мнения, что «выборы спикера в Киргизии в последнее время становятся все менее предсказуемыми». Радиостанция напомнила, что коалиция парламентского большинства выдвинула двух кандидатов на должность спикера: лидера фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и главу фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.

«Оба политика известны предыдущей деятельностью. Бакыт Торобаев — депутат трех созывов республиканского парламента. В 2010 году около трех месяцев работал министром чрезвычайных ситуаций. Позже занял место вице-спикера. Известен открытием машинно-тракторных станций на территории республики и заявлениями о необходимости внимания к аграрной политике. Канатбек Исаев — депутат двух созывов парламента. До этого работал мэром Токмака и полпредом правительства в Чуйской области. Известен как глава комиссии, проводившей расследование тендера на строительство дороги Балыкчы — Корумду стоимостью 7 млрд сомов (6,78 млрд рублей — прим. ИА REGNUM). Вскоре после этого премьер-министр Темир Сариев ушел в отставку», — сообщила «Киргизская служба Би-би-си».

Газета «Жаны Агым» охарактеризовала выборы спикера парламента Киргизии как «политический спектакль», обосновав свою точку зрения тем, что «зрители теряют терпение, чтоб увидеть финал, им дарятся чувства ожидания: «Чем же все кончится?»

«Политика интересна шахматными ходами, в то же время это сложная комбинация, снимающая маски с большинства игроков, притягивающая к открытой борьбе. Следовательно, бесспорно, избрание нового спикера республиканского парламента — это финал соревнования, вызывающего интерес в стране в течение недели. … По новой Конституции Киргизии, спикер в государственной власти считается следующей должностью после президента. Как следствие, кто бы ни пришел на место спикера, он явно получит отличный шанс на предстоящих президентских выборах», — подчеркнуло издание.

Газета «Вечерний Бишкек» сообщила о том, что депутаты киргизского парламента не смогли выбрать спикера, так как оба кандидата, лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев и лидер фракции «Кыргызстан» Канат Исаев, набрали равное количество голосов, что было воспринято некоторыми местными экспертами как «некий сценарий власти, написанный заранее».

Так, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что «выборы показали, что на сегодня фракция СДПК остается главенствующей в парламенте»: «Если они захотят выбрать кого-то, то и весь парламент выберет. А если нет у них определенной позиции по тем или иным кандидатам, то они могут и не пройти. На самом деле от кандидатов ничего не зависело. Они лишь были просто фигурами в чьей-то комбинации».

Однако не все аналитики придерживаются такого мнения. Политолог Медет Тюлегенов, комментируя порталу «Zanoza.kg» сложившуюся в парламенте Киргизии патовую ситуацию, заявил, что «итоги выборов спикера — это совпадение».

«Так подговорить и устроить шоу просто невозможно. А посему в истории киргизского парламентаризма случился прецедент, который теперь стоит учитывать при последующих выборах спикера. … Теперь, скорее всего, на пост спикера будет выдвигаться один кандидат. СДПК — это фракция, откуда он будет выдвинут. Лидер социал-демократов Чыныбай Турсунбеков — очень реальный кандидат на кресло главы республиканского парламента, потому что обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы занять его место», — резюмировал эксперт.