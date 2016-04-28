Если «звезды» идут на выборы, значит, это кому-нибудь нужно. Чаще всего в СМИ упоминаются знаменитости, участвующие в праймериз «Единой России». Но подобные лица есть даже в непарламентских партиях. Можно ли измерить электоральный вес таких людей? В каких случаях от «звездного десанта» зависит победа партии?

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР «Лестница звёзд»

На самом деле, под «звездами» пресса понимает весьма разношерстную публику — от спортсменов до телеведущих. По сути, в статьях на предвыборную тематику так называют всех «людей из телевизора», не являющихся профессиональными политиками, чиновниками или бизнесменами. Понятно, что отношение к ним избирателей будет также неоднородным.

Кроме того, многие «звезды», идущие на выборы в этом году, отнюдь не являются новичками в политике. Например, среди подобных представителей «Единой России» есть такие парламентские «старожилы», как Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин или Александр Карелин.

Все-таки эталонный «звездный кандидат», которого можно демонстрировать в «палате мер и весов» — это медийный персонаж, который если и обладает политическим «багажом», все равно воспринимается избирателем, прежде всего, как актер, спортсмен или телеведущий. Плюс такого персонажа — его известность. А также наличие поклонников, которым, в идеале, все равно, где поддерживать любимца — в предвыборной кампании или танцах на льду. Минус — слишком несерьезный образ.

Опыт показывает, что звезды особенно благоволят звездам в двух случаях. Во-первых, если агитационная кампания всех кандидатов проходит максимально незаметно для избирателя. То есть, большинство граждан впервые узнают о претендентах на пост, придя на избирательные участки. Яркий пример — многие кампании по выборам в местные представительные органы в Москве (когда-то районные собрания, а позже — Советы депутатов муниципальных округов). Во-вторых, когда избиратель максимально устал ото всех «серьезных политиков» или отказывается их воспринимать.

В обратной ситуации преимущества «звезд» серьезно ослабевают. Так, выборы в заксобрание Санкт-Петербурга традиционно отличались «горячими» агитационными кампаниями. И «звездам» здесь довольно часто не везло. Один из сакраментальных примеров — выборы в парламент Северной столицы в 1998 году. Тогда легендарный участник телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь занял лишь четвертое место в своем округе с 12,32% голосов.

Схожие закономерности действуют и для лидеров партийных списков. Старым партиям, с устоявшимся образом и заметным антирейтингом звезды в списках вряд ли добавят голосов. А вот проектам, работающим с неопределившимися избирателями, «электоральным песком», такие персонажи среди кандидатов будут кстати. Это одна из причин, почему на парламентских выборах 2011 года многочисленные довольно звезды в списках не особенно помогли единороссам. Зато «Справедливая Россия» неплохо выстроила, построив заметную часть агиткампании вокруг образа легендарной актрисы Риммы Марковой.

Отметим, что «несерьезность» части «звезд» тоже по-разному воспринимается разными группами избирателей. Например, жителями разных регионов. Так, многие москвичи в том же 2011 году с энтузиазмом восприняли идею о выдвижении в президенты Ивана Охлобыстина, симпатизируя ему именно из-за необычного и эпатажного образа. А вот Михаилу Евдокимову, куда раньше успешно баллотировавшемуся в губернаторы Алтайского края, пришлось делать упор именно на опыт успешного бизнесмена и дипломированного экономиста. Показателен один из главных слоганов его кампании «Шутки в сторону!». То есть, вопреки распространенному стереотипу, столичные жители даже скорее могут клюнуть на «людей из телевизора», независимо от их опыта и даже выдвигаемых лозунгов. А вот региональные избиратели часто оказываются куда придирчивее.

Судя по всему, в той же «партии власти» этот опыт учли. Среди «звезд», идущих на «медвежьи» «праймериз», куда больше персонажей с политическим опытом. Кандидаты-новички, часто, также имеют отношение к политической сфере (как телеведущий Петр Толстой). Интересным примером является Мария Кожевникова. Впервые она баллотировалась в парламент 5 лет назад по региональной группе, охватывающей столицу, и тогда «единороссам» было вполне достаточно ее узнаваемости, как актрисы из молодежного сериала «Универ». Сегодня ожидается ее выдвижение по спискам той же партии от Вологодской области. И центральные СМИ напоминают о серьезных аспектах ее работы — депутатской инициативе о запрете применять пальмовое масло в детских продуктах.

В целом же, пока накал предвыборный борьбы еще далек от апогея. Но многие ожидают острой борьбы и жесткого агитационного противостояния. В этих условиях электоральный вес «просто звезд», в большинстве случаев, будет не так уж велик. Если только за плечами у них нет серьезного политического багажа.