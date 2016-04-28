Близится День Победы — 9 мая, и вот что писала навстречу этому празднику украинская региональная пресса на неделе с 21 по 27 апреля.

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Луганская народная республика присоединяется к акции «Бессмертный полк — Земля героев», сообщает «Жизнь Луганска» (Луганск). Администрация Луганска приглашает всех жителей города принять участие в шествии, которое состоится 9 мая. Акция посвящена всем участникам боевых действий — героям, погибшим в Великой Отечественной, Чеченской и Афганской войнах, а также в результате военных событий 2014−2015 гг. Участники пройдут по городу с портретами своих погибших родственников. Размер фотографии — А 4. При отсутствии фотографии или невозможности увеличить ее до размера, А 4, необходимо написать на листе того же формата информацию о том, в каких боях участвовал и где погиб герой. Для участия в акции приглашаются учреждения образования, трудовые коллективы города, а также все луганчане, желающие присоединиться к «Бессмертному полку».

Одесская журналистка-политзаключенная родила ребенка, пишет «Таймер» (Одесса). Это мальчик. Как говорят в Приморском суде Одессы, мать и малыш чувствуют себя нормально и пока находятся в городском родильном доме №5, где и проходили роды. Как ранее информировало издание, 16 марта Приморский районный суд продлил беременной Елене Глищинской меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 дней. В связи с тем, что беременность обвиняемой протекала с осложнениями, а она находилась в медсанчасти СИЗО, судебное заседание в тот день проходило в режиме видеоконференции.

В Черкассах прошло памятное мероприятие, посвященное 101-й годовщине Геноцида армян, передает «Провінція» (Черкассы). Началось оно с богослужения за упокой невинно убиенных в часовне у армянской церкви в Черкассах. После этого во Дворце молодежи презентовали выставку архивных материалов-воспоминаний к годовщине Геноцида армян. В конце мероприятия состоялся показ документального фильма «Шрам». К чествованию жертв Геноцида армян присоединились мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и секретарь городского совета Александр Радуцкий. «Геноцид был, и мы его признаем. Но самое главное — это память, ведь каждый армянин всегда отмечает память тех людей, которые погибли в результате Геноцида в Оcманской империи», — отметил Бондаренко. В свою очередь Радуцкий подчеркнул, что пока будут происходить такие памятные мероприятия, которые имеют воспитательный характер для подрастающего поколения, до тех пор о тех событиях в истории армянского народа никто и никогда не забудет.

Городской совет Тернополя примет меры для очистки города от «российского информационного продукта», информируют «Тернополяни» (Тернополь). Мэр Сергей Надал считает справедливым предложение своих коллег нардепов от «Свободы» относительно полного запрета трансляции на Украине фильмов российского производства и предоставления украинским медийным продуктам квоты в размере не менее 78% ежедневного эфирного времени. Горсовет примет меры для очистки Тернополя и Украины от «российского информационного продукта». Как заявил Надал, «недавно народные депутаты сделали полшага к очистке украинского медийного пространства от российского продукта. Были запрещены сериалы, снятые до 2014 года. Однако это лишь половинчатые меры, ибо фильмы, где презирали Украину, украинца, с прямой антиукраинской пропагандой, Россия не прекращала снимать никогда… По своей линии мы дадим рекомендации общественным учреждениям, коммунальным предприятиям, в частности транспортным, относительно прекращения трансляции российского музыкального продукта, в частности шансона. Мы уже делали такие шаги».

Приднепровская железная дорога отмечает резкую активизацию охотников за металлом, рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Объектом разграбления становятся грузовые вагоны. За три месяца этого года количество разукомплектованных вагонов выросло вдвое против аналогичного периода прошлого года, а прямой убыток составил 170 тыс. грн. Самые популярные «площадки для грабежей» — станции Верховцево, Новоблочная, Вольногорск, Мелитополь. Грабителей не останавливает угроза уголовного наказания — правоохранители возбудили 5 уголовных дел. Поэтому железнодорожники предлагают внести изменения в законы Украины и расценивать такое воровство как угрозу национальной безопасности и действия, которые могут привести к чрезвычайным происшествиям и масштабным человеческим жертвам, и соответственно этому определять меру наказания.

Национальную гвардию две недели назад отправили в Ровенскую область для борьбы с незаконной добычей янтаря, и вот грузовик Нацгвардии протаранил на Костопольской трассе легковушку с военнослужащими: двух военных похоронили, третий в тяжелом состоянии в реанимации, пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). ДТП произошло в трех километрах от Ровенского общевойскового полигона. Расследование, которое проводит военная прокуратура, продолжается. По предварительным данным, виновным в ДТП является водитель грузовика с национальными гвардейцами, который не пропустил легковушку с военными, как это требовали правила дорожного движения. Как отметил руководитель пресс-службы оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин, погибших военных приравняют к тем, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Благодаря этому их семьи смогут получить поддержку от государства.

Неизвестные в балаклавах разогнали «мирную акцию протеста» в Волынской таможне, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). 25 апреля после перекрытия международной трассы Киев — Ягодин в селе Старовойтово у границы с Польшей митингующие в составе почти 400 человек переместились в село Рымачи, непосредственно к зданию Волынской таможни. Там они заблокировали вход в здание и требовали встречи с исполняющим обязанности таможни Александром Шавлаком. Активисты зашли в помещение и обратились к дежурному, чтобы тот узнал, есть ли Шавлак на месте. «Минут десять тот пытался дозвониться, чтобы узнать, могут ли активисты войти к руководителю, и именно в этот момент ворвались мужчины в черном, в балаклавах, в капюшонах, и побежали внутрь помещения. Митингующие, понимая, что, вероятно, их хотят спровоцировать и обвинить в неправомерных действиях, покинули немедленно здание. Другие активисты тоже кинули вещи и сразу разбежались. Ведь у них не было при себе никаких средств защиты. И в случае, если бы случился силовой конфликт, они были бы полностью беззащитными. Сейчас в помещении таможни правоохранители проводят следственные действия. Митингующие разъехались по домам. Активисты предполагают, что мужчины в балаклавах — это «титушки», которых сознательно наняло новое руководство таможни, чтобы разогнать «мирную акцию протеста». Пресс-служба Волынской таможни уже назвала действия активистов деструктивными. Также в ведомстве утверждают, что «действия активистов-преступников создают угрозу жизни работников таможни и препятствуют выполнению задач по наполнению бюджета».

27 апреля в помещении Закарпатской таможни сотрудники военной прокуратуры совместно с представителями центрального аппарата СБУ провели обыск, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). На первый взгляд, такая акция является логичным событием в рамках провозглашенной в государстве борьбы с коррупцией. Но к удивлению издания предметом проверки оказалась не нынешняя деятельность таможни, а обстоятельства, которые имели место еще в 2011—2012 годах и касаются возможных тогдашних злоупотреблений служебным положением должностных лиц, отвечающих за хранение и учет товаров на складах таможни. Дело возбуждено недавно — в апреле 2016 года. Сначала показалось, что все правильно — каждое преступление нужно расследовать, доводить до суда и наказания виновных, но какое отношение имеет военная прокуратура и столичные «сбушники» к складам таможни и оценке транспортных средств? Не кажется ли вам, что задачами Службы безопасности Украины есть совсем другое? Так чем на самом деле занимаются сотрудники центрального аппарата СБУ в Закарпатской области? Кто имеет ответ — просим предоставить!

Уже не первый год европейские и украинские СМИ посвящают целые обзоры украинско-молдавской «черной дыре», в которой часто пропадают похищенные в странах Европейского союза транспортные средства, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Положение дел с незаконным перегоном авто через украинскую границу в последние годы только ухудшилось. Отмечается беспрецедентный рост количества автомобилей с регистрационными номерами стран ЕС, Молдавии и Приднестровья. Чаще всего за рулем иномарок сидит не заезжий немец, литовец, болгарин или молдаванин, а обычный украинец, который стал владельцем подобной машины благодаря одной из многих коррупционных схем, которые широко применяются на государственной границе. Под прицелом приграничные регионы. Некоторые из них стали настоящими «золотыми воротами» для незаконного ввоза автомобилей. Кроме западных регионов Украины, речь идет об Одесской области, которая примыкает к проблемным участкам границы с Молдавией и Приднестровьем. В январе 2016 года в территориальных сервисных центрах МВД в Одесской области были отмечены неоднократные случаи попыток зарегистрировать автомобили с поддельными номерами агрегатов. Однако официальный ответ на запрос, сделанный в адрес Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, показал, что в течение всего 2015 года пограничниками в пунктах пропуска выявлено в установленном порядке всего 3 украденных автомобиля, из них 1 на территории Одесской области. В то же время комитет Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики заявляет о 3717 конфискованных авто, которые находились на границе в начале 2015 года. Следует отметить, что администрация Государственной пограничной службы Украины дополнительно сообщила изданию, что учет и обобщение данных, касающихся регистрационной принадлежности транспортных средств (в том числе с регистрационными номерами Болгарии, Молдавии, Приднестровья), которые пересекают границу Украины, не проводится вообще. Издание связалось с одним из клиентов нелегальных автоперевозчиков, который поделился собственным опытом в приобретении нерастаможенного авто: «Купить машину с номерами ЕС не проблема: они дешевле, и сами номера модные, — рассказывает Адиль, студент Одесского национального медицинского университета. — Главное знать, к кому обращаться. Ну, и ездить аккуратнее, чтобы не привлекать внимание сотрудников полиции — вот, наверное, единственная проблема. Многие мои друзья купили такие автомобили». В основном машины в Одессу везут с болгарскими и молдавскими номерами, реже с литовскими и немецкими. Автомобили с болгарскими номерами попадают из Приднестровья.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову немедленно провести служебное расследование по инциденту в Чопе, связанному с вывозом высококачественной необработанной древесины за границу, информируют «Чернівці Таймс» (Черновцы). На днях в городе Чоп пытались вывезти с Украины 24 вагона леса высокого качества. Необработанная древесина, экспорт которой запрещен законом, была предъявлена к оформлению как дрова и не прошла фактического осмотра для установления типа древесины. Также Гройсман поручил выяснить причастность к инциденту представителей Укрзалізниці, экологов и лесников. Накануне глава кабинета министров провел совещание, где отметил, что его не устраивает ситуация, которая сложилась на таможне. Он подчеркнул, что в «тени» находится не менее 20% всех платежей, которые сегодня осуществляются на таможне. В результате ежегодно бюджет страны недополучает около 50 млрд грн. При этом дефицит Пенсионного фонда на Украине составляет 80 млрд.

На Кировоградщине под так называемый «закон Савченко» (согласно которому сроки содержания в СИЗО в случае обвинительного приговора засчитываются в счет отбывания наказания в пропорции один день за два — ИА REGNUM) по формальным признакам подпадает 1421 осужденный, отбывающий наказание в колониях, а общее количество лиц, к которым применен этот «закон» в области, — 1270 человек. Такую информацию «Кіровоградьска правда» (Кировоград) получила на свой информационный запрос в пенитенциарной службе области. В настоящее время 205 человек уже вышли из мест лишения свободы. Из них — 22 осужденных, совершивших умышленное убийство, 20 — тяжкие телесные повреждения, 23 — преступления, связанные с наркотиками. Также на свободе теперь находятся 66 воров, 36 разбойников, 26 грабителей и 3 тех, кто присваивал и растрачивал имущество, злоупотребляя служебным положением. Вышел на свободу и один преступник-военнослужащий. Продолжают оставаться изолированными от общества 1065 осужденных, подпадающих под действие «закона». За решеткой осталось 198 убийц и 68 преступников, которые нанесли тяжкие телесные повреждения, 81 — имевшие дела с наркотиками, 200 совершили разбой, 105 — грабеж, 343 — кражи и 1 присвоение имущества, который пользовался служебным положением. А в начале апреля по этому же «закону» на свободу вышел и экс-депутат Виктор Лозинский, что убил в своих охотничьих угодьях жителя Голованевского района Валерия Олийныка.

Последние события в Геническом районе многие связывают с попыткой дестабилизации на юге Херсонщины и даже планами по созданию так называемой Херсонской народной республики, пишет «Новый визит» (Геническ). Ряд СМИ и координатор блокады Крыма Ленур Ислямов прямо указывают на организатора протестных акций — депутата Чонгарского сельсовета Валерия Коблюка, который, по их мнению, действует по указке бывшего главы Генической райгосадминистрации Сейтумера Ниметуллаева. «Я знаю Ниметуллаева с 1994 года, — заявил изданию Коблюк. — Он был руководителем хозяйства, а я заведующим фермой. Но уже 2 года я не общаюсь с ним. Где были те обвинители, когда захватывали Крым? Еще при главе администрации Ниметуллаеве в апреле 2014 года я организовал митинг в поддержку Вооруженных сил Украины, которые были заблокированы в Крыму. Ниметуллаев мне сказал: «Да, спасибо, молодец». А нынешние депутаты, те кто Ниметуллаеву плов варил, теперь обвиняют меня. А кто видит, что на моем обеспечении находятся 3 блокпоста военнослужащих на территории Чонгарского сельсовета? Это уже «европейские» блокпосты. Мы обеспечили их всем необходимым, даже сауны сделали. Пообщайтесь со старшим блокпоста «Сухая дамба». Он расскажет, как со своими бойцами задерживал вооруженных пулеметами и автоматами тех, кто представлялся крымско-татарской армией. Это зафиксировано и миссией ОБСЕ. Таких есть три факта. Узнайте, как сами военные относятся к таким стрельбам. Они говорят, что это бардак, и если бы дали команду, то давно навели бы порядок. А может это диверсионная группа под прикрытием, которая никому не подчиняется, делает что хочет и стреляет где хочет, ездят без номеров или с непонятными номерами. Под нашим обращением 100 человек подписались. Я что, их всех подкупил? Людей на митинге в Атамани называют сепаратистами. А вы знаете, что многие из них под гимн Украины и с украинским флагами шли на «Беркут», который захватил пост на Чонгаре? Ислямов резко стал патриотом? Есть видео, где он нехорошо высказывается об Украине или фотографии вместе с Аксеновым и Ниметулаевым. Когда началась аннексия, он был с другой стороны».

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, секретарь Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата посетил США, сообщает «Сіверщина» (Чернигов). 15 апреля в аэропорту Нью-Йорка им. Дж. Кеннеди владыку и сопровождающего его священника Алексея Гольчука встретил член управы прихода Вознесения в Клифтоне (Нью-Джерси) Владимир Могучий. 16 апреля архиерей познакомился с приходом, а вечером по местной традиции возглавил служение. 18 апреля архиепископ Евстратий отбыл в Вашингтон, где 18−21 апреля провел ряд встреч. В частности, состоялись его встречи с послом Украины в США Валерием Чалым, в государственном департаменте США, Конгрессе США, Институте Маккейна, Институте мира, Центре стратегических и международных исследований, Фонде Украина — США, а также с деятелями Римско-католической Церкви и другими.

Эксперта Несторовской группы Евгения Глибовицкого «Zaxid.net» (Львов) расспросил о том, каким может быть мир за 20 лет и какое место будет занимать в нем Украина. Украинская идентичность больше похожа на американскую, чем на европейскую, заявил эксперт. Это не идентичность происхождения — это идентичность выбора. Многие именно выбирают быть украинцем. В Одессе бизнесмен сказал: «Мне 50 лет, я еврей — и два года назад понял, что я украинец». Причем говорил это на русском языке. Украина находится в зоне риска. За ресурсы, доступ к воде или земле будет очень много борьбы. Из бассейна Днепра пьет воду 70% населения Украины. Представьте, что-то случается с Днепром на территории Белоруссии. Евросоюз — это пространство очень сильного регулирования. Если украинцы хотят иметь конкурентное преимущество рядом с ним, придется стать «правой» альтернативой ЕС — как Канада является «левой» альтернативой США. «Россия — это наша проблема, — подчеркнул Евгений Глибовицкий. — Это мы должны справиться с Россией — для себя и для остального мира. Это означает, что развитие мягкой силы по отношению к России будет нашей наиболее важной внешнеполитической задачей. Наша восточная политика будет важнее западной. Мы должны научиться влиять таким образом, чтобы получать больше безопасности, больше трансформаций там внутри. Украина должна стимулировать изменения, которые будут гарантировать, что с той стороны не будет продолжения старой политики. Нам практически надо закончить с Российской империей, если Россия не может сделать этого сама. Этот вопрос на следующие 20−30 лет, с чем я вас поздравляю — будет интересно и будет много работы».