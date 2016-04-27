Тринадцать петербургских депутатов, помимо уже арестованного за предполагаемую взятку Вячеслава Нотяга, могут стать фигурантами уголовных дел. Такую информационную бомбу взорвал соратник Нотяга Максим Резник, сославшись на свой источник «в компетентных органах», который пожелал остаться анонимным.

assembly.spb.ru Мариинский дворец, резиденция Законодательного собрания Петербурга

Некоторые из тех, кто был назван Резником, не удивлены, что находятся «на карандаше» у силовиков, потому что выражают, как они считают, независимую позицию. Другие же полагают, что этот «вброс» — всего лишь попытка нескольких парламентариев оградить себя путем перевода стрелок на других народных избранников.

Вячеслава Нотяга задержали с участием спецназа ФСБ на прошлой неделе. Показания на беспартийного депутата, который собирался идти на выборы под знаменем Оксаны Дмитриевой, дал генеральный директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко. Компания застраивает квартал в Ульянке (на юго-западе города), который попал в программу реновации «хрущевок».

Почти сразу после задержания Нотяга в сети появилась видеозапись передачи денег, задержания и обыска, затем Глущенко принялся давать СМИ интервью, где сообщил, что, якобы, давно давал взятки Нотягу, чтобы тот не мешал стройке и не поддерживал «лжеградозащитников», которые, по мнению Глущенко, имеют свой корыстный интерес. Когда же набралась некая «критическая масса» взяток, бизнесмен, по его словам, начал сотрудничать со следствием и сдал «вымогателя».

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Спустя несколько дней Глущенко без стеснения объявил, что ранее якобы платил также единороссу Сергею Никешину за продвижение той же самой стройки в Ульянке. Сам Никешин собирается оспаривать эти обвинения строителя через суд. На глазах петербуржцев разворачивается криминально-политическая драма, очередной серией которой стала по-настоящему детективная история.

Утечка «из органов»

Максим Резник, убежденный, что «дело Нотяга» — это политический заказ перед сентябрьскими выборами, обнародовал «список тринадцати». В этот список, по его словам, попали чересчур самостоятельные депутаты ЗакСа почти из всех фракций, которые, по словам источника депутата в силовых структурах, «находятся в разработке» в связи с выборами, а не в результате борьбы с коррупцией.

В список вошли уже упомянутый единоросс Сергей Никешин, его однопартиец Алексей Макаров, коммунисты Ирина Иванова и Константин Смирнов, «эсеры» Алексей Ковалев, Марина Шишкина и Алексей Палин, «яблочники» Борис Вишневский и Александр Кобринский, а также, не считая самого Резника, беспартийные Ольга Галкина, Сергей Трохманенко и Ирина Комолова, которые входят в так называемую «группу независимых депутатов» и вместе с Нотягом должны были идти на выборы в блоке Оксаны Дмитриевой.

Резник утверждает, что встретился с анонимным источником накануне, и тот заявил, что слишком уважает некоторых из названных депутатов и не может молчать. Возможно, он даже сообщит подробности того, чем именно вызван интерес правоохранителей к народным избранникам, но Резник не уверен, что будет обнародовать эту информацию. Он считает, что Нотяга отправили в «Кресты» именно затем, чтобы выбить показания на самого Резника и других. Парламентарий расценивает это как попытку перед выборами дискредитировать представительную власть Петербурга в целом, так как, по его мнению, в список вошли наиболее активные депутаты.

«Не скрою, уже сегодня я получил несколько звонков, предупреждений с настоятельной просьбой ничего не выдавать. Я считаю, что эта информация подтверждает версию многих о том, что это попытка дискредитации всего представительного органа и наиболее активной депутатской его части, независимо от фракций. Не могу ручаться за всех, но сейчас речь не о фамилии, а о том, каким будет парламент шестого созыва», — говорит Резник.

За честь попасть в список

Особой паники в рядах обитателей Мариинского дворца информация Резника не вызвала. Однако стала предметом для обсуждений и комментариев.

Например, коммунист Ирина Иванова согласилась с тем, что в списке оказались «очень самостоятельные и уважаемые люди». «Не слишком вписываются туда Алексей Палин, Сергей Трохманенко или Алексей Макаров, но принципиальные позиции у последнего были, да, мы вместе отстаивали запрет налога на имущество по кадастровой стоимости, потому что там были не учтены 92 тыс. коммуналок. Сергей Никешин самостоятелен и имел право не голосовать так, как голосует «Единая Россия», это прекрасно известно. Так же, как и в свое время Людмила Косткина (ныне член Совета Федерации от Заксобрания Петербурга, — прим. ред.), которая имела право выйти и сказать, что она против», — говорит Иванова.

Ирина Комолова призналась, что заранее узнала от Резника, что в списке 13 имен, и стала составлять свой — угадала больше половины. «Алексей Макаров просто реально наиболее публично активный из «Единой России». Человек, который мог противоречить основной линии, у него было очень активное свое мнение, которое он отстаивал, несмотря даже на окрики Никешина и намеки, что это вроде как «политическое решение». В ЛДПР таких, видимо, вообще не нашлось», — обратила внимание Комолова на отсутствие в списке представителей одной фракции.

Комолова считает, что сама она «в разработке» наверняка находится еще с 1990-х годов и за двадцать лет заслужила место в некоем списке. Сам список кажется ей достоверным, так как перед выборами внимание силовиков к депутатам, как обычно, усиливается. Она согласна, что в перечень попали наиболее самостоятельные парламентарии, и это может говорить о том, что в Петербурге пытаются любым способом создать «управляемый» парламент. Причем, сами выборы могут быть вполне честными, полагает Комолова, так как неугодных могут банально к ним не допустить.

«В некую «разработку» верю, но является ли этот конкретный список дезинформацией или нет, не знаю. Не думаю, что это какая-то хитрость Резника, потому что ему самому она может стоить гораздо дороже. Ведь людям, которые находятся «на карандаше» у спецслужб, будет гораздо сложнее работать со спонсорами», — считает Ирина Комолова.

Страх и трепет

А вот Марина Шишкина, которая давно сотрудничает с «группой Резника», придерживается иного мнения. Она не верит в происхождение списка или, по крайней мере, в то, что источник Резника раскрыл его, чтобы предупредить парламентариев. «Это информационный слив. Человек встречается с депутатом, просит вывести информацию в публичную сферу, потом обещает подробности. Его вычислят сразу. Неужели коллеги этого «собеседника» не найдут его? Больно неправдоподобно. Другие депутаты, помимо Резника и Нотяга, добавлены туда для убедительности. Это технология черного пиара», — считает Шишкина.

Еще более резок оказался «яблочник» Александр Кобринский. Заметим, несколько лет назад Резник вышел из «Яблока» после того, как партию покинули Вячеслав Нотяг и Ольга Галкина: у руководства партии были вопросы к тому, как именно двое последних получили свои мандаты, обойдя более влиятельных партийцев. С тех пор Резник называет «Яблоко» не иначе, как «сектой свидетелей Явлинского», подавляющей собственное мнение отдельных членов.

Кобринский убежден, что оглашение списка — это шантаж руководителей парламента, в частности, спикера Вячеслава Макарова, со стороны испугавшихся своей судьбы Резника или Нотяга. «Я могу только посочувствовать людям, которым, видимо, очень страшно. Всё прочитывается легко: защищайте меня, а то будет всем плохо», — дает свою версию Кобринский. Он подчеркивает, что лично никогда не имел дела с коммерческими структурами.

Ольга Галкина, соратница Резника, напротив, полностью доверяет происхождению таинственного списка, а также предполагает, что силовые структуры могут использовать его в качестве предупреждения, чтобы упомянутые и другие парламентарии не слишком активно высказывали свою позицию перед выборами. В частности, она считает, что чиновникам Смольного не понравилась поддержка обманутых дольщиков с ее стороны, а также в целом критика губернатора Георгия Полтавченко после его недавнего отчета перед парламентом.

«Я не могу представить, что можно мне инкриминировать, какие именно «эпизоды» там «разрабатывают», но любопытно, что стоит за этой информационной войной и какие будут подробности», — говорит Галкина.

Статья найдётся…

Уже упомянутый единоросс Алексей Макаров узнал о «команде 13-ти» от журналистов, заметив, что, если бы Резник хотел как-то помочь ему и предупредить, то пришел бы лично. Алексей Макаров считает список всего лишь информационным вбросом, цель которого ему пока не ясна. На взгляд депутата, перечень вышел крайне разношерстным.

Депутат заметил, что активно работает, в частности, в Московском районе (где также находится подшефная территория Нотяга), но вряд ли это достаточное основание для политического заказа. Впрочем, зарекаться от тюрьмы и от сумы в России Алексей Макаров бы никому не советовал. «Неприятный объект для шуток, но это правда так. Будучи юристом с красным дипломом, я прекрасно понимаю, что был бы человек, а статья найдется. Как это ни печально. Так что у нас тут, как «Десять негритят» — не ясно, кто останется», — говорит единоросс.

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Анденко заметил, что не может предсказать, за кем же придет ФСБ в следующий раз, но, по его мнению, конкретно «дело Нотяга» может оказаться пшиком. «По крайней мере, столкнувшись с тем беспределом, который творят отдельные строители, не исключаю, что это атака на весь депутатский корпус. Что творится в одном Выборгском районе, его избрали неким полигоном для создания «армагеддона», — говорит Анденко.

Огонь «по площадям»

Марина Шишкина тоже боится, что после «дела Нотяга» будет дискредитирована вся градозащитная или общественная деятельность депутата, которого будет легко обвинить в том, что он лишь вымогает деньги, если откровенно выступает за решение той или иной проблемы. «Бизнесмена Глущенко я в глаза не видела. Но у меня вопрос — а что ж ты так долго ходил и давал? Ведь ты совершал преступление. Я не очень верю людям, которые, сами совершая какое-то противоправное действие, вдруг становятся борцами за справедливость», — говорит она.

Борис Вишневский же видит в «деле Нотяга» способ «нейтрализвать» не самих депутатов, а всё градозащитное движение, к которому теперь станут относиться с двойным подозрением. Сам он не намерен прекращать подобную деятельность и надеется на объективное следствие по «делу Нотяга».

…Открыто атакой со стороны Смольного на Мариинский дворец происходящее никто не называет. По словам Максима Резника, его загадочный собеседник «из органов» не стал раскрывать имен тех, кто является заказчиком «политических разработок», но заметил, что догадаться самому Резнику будет нетрудно.

Тот «пытался догадаться всё это время», но назвать кого-либо, кроме безымянных «политических вертухаев из известного здания», постеснялся. Впереди у парламентария, скорее всего, еще много судебных разбирательств, и он признает, что таким образом экономит деньги — они пригодятся на адвокатов.