Учения разведчиков ОДКБ, тяжелая доля таджикских мигрантов в России, а также падение в рейтинге свободы слова — в таджикистанской и региональной прессе.

Павел Беньков. Таджик с пиалой. 1928

«Не по воронам стреляем»

На минувшей неделе в Таджикистане прошли учения разведки Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2016». На двух полигонах, Магоб и Ляур, более полутора тысяч военнослужащих государств — членов ОДКБ отрабатывали систему управления силами разведки и навыки совместного выполнения учебно-боевых задач, практиковались в сборе, обработке, анализе и обмене развединформацией и действиях в ходе спецоперации по захвату и уничтожению объектов на незнакомой местности.

По словам начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, коллективные силы ОДКБ способны отреагировать на угрозы границам стран организации в течение суток, несмотря на их удаленность.

«В случае появления реальной угрозы, несмотря на различные удаления подразделений частей, входящих в состав коллективных сил ОДКБ, после принятия политического решения в целом в течение суток передовые подразделения организации начнут оказывать реальную помощь государству, которое обратилось за помощью», — приводит его слова киргизская редакция «Спутник».

Эксперты Евразийского аналитического клуба считают, что из-за активных контрмер ОДКБ и афганских властей начатые талибами в начале марта попытки атак против объектов на территории Таджикистана с перспективой осуществления масштабных рейдов в апреле-начале мая, «видимо, будут перенесены на более поздний срок».

«Мы считаем маловероятным проведение крупных вылазок боевиков против Таджикистана до конца мая текущего года. Разведывательно-диверсионные действия боевиков могут начаться за 2−3 недели до этого срока», — пишут аналитики клуба в своем докладе.

«Независимая газета» отмечает серьезную активизацию военного сотрудничества России и Таджикистана, символами которой стали самые масштабные учения армий двух стран, прошедшие в марте, и учения сил разведки в рамках ОДКБ, завершившиеся 22 апреля. Издание напоминает о февральском визите замминистра обороны РФ Анатолия Антонова в Душанбе, когда он заверил таджикских партнеров в том, что Москва считает республику приоритетным партнером для военно-технического сотрудничества, и назвал важной задачей «максимально помочь Вооруженным силам Таджикистана, поставляя оружие, военную технику, обеспечивая всем необходимым для того, чтобы повысить их боеготовность».

Тем временем «КоммерсантЪ» пишет о том, что в Таджикистане недовольны недостаточной помощью союзников.

«С нами разговаривают как с людьми второго сорта. Если мы союзники по ОДКБ, если вы признаете, что мы — самый южный заслон России против наркоторговцев и террористов, так давайте сотрудничать нормально. На нас смотрят как на попрошаек, которые клянчат оружие и патроны. Но мы этими патронами не по воронам стреляем, мы вас же защищаем», — заявил в беседе с «Ъ» неназванный представитель таджикских силовых структур.

По мнению таджикских военных, Москва либо недооценивает угрозу, либо не доверяет Таджикистану, так как, несмотря на информацию о планах России выделить республике 70 млрд руб. на перевооружение, в Таджикистане говорят, что денег этих «никто в республике не видел».

В Россию — самых достойных

В последние дни участились сообщения о гибели таджикских трудовых мигрантах в России.

По информации вице-президента организации «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова, в России ежегодно погибают более 1300 таджиков, только его организация отправляет на родину по 3−4 «груза-200» каждый день. Однако, по его словам, статистикой по погибшим мигрантам не занимаются ни правоохранительные органы РФ, ни посольства их стран.

Всего же, по официальной статистике, на начало апреля в России находились 878,5 тыс. граждан Таджикистана.

Шарипов отмечает, что в большинстве случаев мигранты умирают из-за производственных травм, однако немало и жертв преступлений на почве ненависти.

Член комитета нижней палаты таджикского парламента по социальным вопросам, семье и здравоохранению Абдухалим Гаффоров в беседе с «Озодагон» говорит, что жизнь таджикских трудовых мигрантов в России серьезно осложняет неготовность к миграции: незнание русского языка, своих прав и местных обычаев и традиций. Парламентарий считает, что необходимо создать спецгруппы, которые будут проверять уровень знаний и моральный облик желающего отправиться на заработки за рубеж.

«Тем, кто недостоин, пусть не дают разрешения на пересечение границы, поскольку каждый мигрант, который выезжает за пределы страны, представляет за границей обычаи и традиции нашего народа», — считает он.

О необходимости интеграции «гастарбайтеров» в российское общество говорят и эксперты НИУ «Высшая школа экономики».

«Новизна положения, при котором страна должна принимать значительное количество мигрантов, не имея для этого ни соответствующей институциональной и материальной инфраструктуры, ни достаточного опыта взаимодействия местного населения с пришлым, увеличивает неизбежные риски, с которыми часто сталкиваются и страны с более долгой иммиграционной историей», — говорят авторы доклада. Они также отмечают, что несмотря на следующие из этого антимиграционные настроения, Россия без мигрантов обойтись не сможет.

Пресса под прессом?

В новом «Всемирном рейтинге свободы прессы», составленном экспертами организации «Репортеры без границ», Таджикистан занял 150-е место, потеряв сразу 34 пункта с момента прошлой публикации. Авторы говорят о том, что под видом борьбы с терроризмом Душанбе устранил политическую оппозицию и увеличивает давление на независимую прессу. А допросы, угрозы и запугивание независимых журналистов, также как и блокировка новостных сайтов и соцсетей, становятся обычным явлением.

Таджикистанское издание «Азия-Плюс» провела на своем ресурсе собственный опрос относительно свободы слова в республике. По его итогам половина участников опроса ответила, что свободы слова в Таджикистане нет, 32% сообщили, что свобода слова в Таджикистане относительна, 12% уверены, что «она есть, но СМИ не умеют ею пользоваться» и только 6% респондентов говорят, что таджикистанские СМИ «пишут все что хотят».

Информации об участниках опроса и возможных манипуляциях с результатами опроса нет, потому определить достоверность озвученных выше результатов не представляется возможным.

Тем временем, таджикское подразделение радио «Свобода» пишет о том, что за последний год по меньшей мере десять журналистов и блогеров покинули Таджикистан из-за угроз и давления властей и попросили убежища в США и Европе. И, по словам правозащитников, число бегущих из республики журналистов растет.

К слову, на момент подготовки данного материала публикация была снята с сайта издания.