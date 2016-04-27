Константинопольский патриарх Варфоломей активизировался. На пресс-конференции в Стамбуле он заявил, что направил письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой о встрече. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля турецкое Управление лесного хозяйства выступило с инициативой вернуть в распоряжение казны участок земли в Гоксу, а также в Умит-Тепе, которые четыре года назад были переданы Фанару для богословской школы на острове Халки. Патриарх намерен обсудить с президентом этот вопрос и ряд других, поскольку последние действия Анкары рискуют свести на нет предыдущие законодательные акты, направленные на возвращение имущества религиозным меньшинствам, ранее конфискованные властями. Варфоломей надеется, что в мае он сможет поговорить с Эрдоганом о богословской школе на острове Халки, которую турецкие власти обещали позволить открыть, но так пока что и не выполнили своего обещания, а также, как пишет ватиканское информагентство Agenzia Fides, обсудить «в более общем плане проблемы религиозных меньшинств в Турции».

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Апрель этого года выдался для христиан в Турецкой республике очень непростым. В начале месяца правительство распорядилось экспроприировать в историческом центре Диярбакыра, столице турецкого Курдистана, имущество и здания, в число которых попали христианские церкви. В этой зоне Турция предпринимает военные операции против курдских повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК). Как сообщается в правительственном бюллетене, под экспроприацию попали храм святого Кириака Армянской апостольской церкви, сирийский храм Девы Марии, халдейский храм Мар Саркис (святых Сергия и Вакха), католический армянский храм и протестантский молельный дом, а также более чем 6 тысяч домов, расположенных преимущественно в старом городе. На данный момент в Диярбакыре нет ни одной христианской церкви, открытой для верующих. Турецкий чиновник Аднан Эртем, глава Дирекции религиозных фондов, выставил экспроприацию как «превентивную» меру для сохранения исторического центра города от разрушений, вызванных боевыми столкновениями. В то время, Невин Солукайя, руководитель Управления по делам культуры Диярбакыра, посоветовал фондам, которые отвечают за экспроприированные церкви, обжаловать правительственное постановление о национализации. Что и было сделано: на днях представители сирийского фонда и местной евангельской христианской общины обратились в городской суд с иском протеста против конфискации церковной собственности. Однако сколько это займет времени и каким окажется результат, сказать пока трудно.

Христианские общины Диярбакыра сражаются с турецкими властями в судах. Константинопольский патриарх решил подключить внешние силы. Минувшие выходные Варфоломей провел в Австрии, где проходило освящение первого православного монастыря в Бургенланде. На церемонии присутствовал также префект Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. В ходе своего визита константинопольский патриарх, по сведениям австрийского католического информагентства KATHPRESS, попросил о встрече с федеральным президентом Австрии Хайнцем Фишером. Их «продолжительная беседа» состоялась в прошлую субботу, 23 апреля, и хотя содержание ее осталось конфиденциальным, источники издания сообщают, что Варфоломей просил Вену о помощи в связи с «острым ухудшением положения христиан в Турции». Равно не случайно и то, что на все выходные в Австрии оставался кардинал Кох.

В то время, когда константинопольский патриарх гостил в Вене и говорил о тяжелой судьбе турецких христиан, в Турцию прибыла немецкий канцлер Ангела Меркель. Накануне ее визита Конференция немецких епископов призвала Анкару уважать свободу вероисповедания. Католическая церковь в Германии считает, что турецкое государство должно обеспечить то, что «возможность немногих оставшихся в Турции христиан исповедовать свою веру не будет ограничиваться». По словам епископов, Анкара «несет ответственность за соблюдение принципов религиозной свободы для всех граждан». Представитель немецкого дипломатического ведомства Мартин Шефер заявил, что религиозная свобода уже давно и неоднократно была предметом переговоров между Турцией и Германией с Европейским союзом. Однако по имеющейся на сегодня информации известно, что вопрос о свободе вероисповедания не обсуждался, Меркель предпочла проигнорировать эту опасную для себя тему. Канцлер слишком много чего поставила на Эрдогана в вопросе беженцев, позволив турецкому президенту овладеть инициативой. Но позиция Меркель не находит понимания у Вены, немецкой федеральной земле Бавария и Христианско-социалистического союза (ХСС) Германии.

Атаки турецкого правительства на христианские общины происходят на фоне попыток ряда турецких политиков разыграть «религиозную карту» внутри страны. В начале этой недели председатель Великого собрания Турции Исмаил Кахраман, представляющий правящую Партию справедливости и развития (ПСР), выступил с предложением по изменению Основного закона. «В новой конституции не должно быть положения о светской системе, — сказал спикер парламента. — В мире есть только три государства, у которых это закреплено — Франция, Ирландия и Турция. Но в нашем Основном законе не стоит убегать от религии. Он должен быть религиозным». Эти слова вызвали бурные протесты общественности. От заявления Кахрамана отмежевались президент и премьер-министр Ахмет Давутоглу. Эрдоган отметил, что спикер «просто высказал свое мнение», а так государство должно быть равноудалено от всех конфессий. Премьер на встрече с активом ПСР подчеркнул, что «принцип светскости останется в новой конституции». Безусловно, турецкие политики не могут не понимать, что отход от секулярной идеологии, заложенной основателем республики Мустафой Кемалем, ставит под удар всю предыдущую деятельность по интеграции с Евросоюзом. Об этом же говорит и генеральный секретарь ХСС Андреас Шойер, предупредивший Анкару, что навязывание стране «исламской конституции» закроет для нее дверь в Европу. Однако нельзя исключать и того, что за этой разведкой боем скрывается попытка режима Эрдогана протестировать настроения общества и понять, насколько оно готово к развороту Турции в противоположную от европейского выбора сторону. Если за нынешними нападками на христианские меньшинства стоят тактические интересы, это еще можно пережить. Но если Анкара принимает стратегические решения, то общины могут стать жертвой поиска в Турции «пятой колонны», как это уже бывало в Османской империи.