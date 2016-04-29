



Вудро Вильсон и Лига Наций

Считается, что история человечества — это во многом история войн и ее можно описывать на языке военной истории. А первые письменные памятники почти полностью посвящены войнам и завоеваниям. Ученые подсчитали, что за минувшие 50 веков народы пережили 14 тысяч 500 больших и малых войн. За все годы существования человечества только 300 лет были абсолютно мирными. Далеко не каждая война завершалась стремлением победителя с участием и без участия побежденного создать формулу, с помощью которой можно было начать поиск новых подходов к решению международных споров мирным путем.

Это было непросто, так как одно дело собрать на общий форум лидеров заинтересованных государств, готовых заявить о желании создать нечто вселенского правого судилища или чистилища, другое — определить средства, с помощью которых можно было бы обеспечивать безопасность, выработать приемлемый для всех механизм принятия правовых решений и систему самого международного права, проработать вопрос о приоритете вопросов безопасности при принятии решений, в том числе и управленческих. И еще многое другое. Но наиболее остро эта проблема встала в ходе Первой мировой войны, когда невиданные доселе тяготы боевых действий стали укреплять политиков и общественность многих стран в стремлении придать международным отношениям прочный правовой характер.

Уже с самого начала этой войны возникли новые формулы, разработанные миротворческим движением. Среди них выделялись концепция мира Лафонтена (1914 г.) и резолюции, принятые спустя несколько месяцев на женском конгрессе в Гааге, содержащие, помимо призыва закончить кровопролитие, принципы сохранения мира. Различные миротворческие общества и группы практически во всех странах выдвигали мирные инициативы, наиболее значимыми из которых были предложения Фабианского общества в Англии и Лиги по укреплению мира в США. В ходе Первой мировой войны в Великобритании группой ученых и политиков во главе с лордом Брайсом было создано Общество Лиги наций (League Of Nations Society). В США президент Тафт присутствовал при учреждении американской идентичной организации «League To Europe Peace». Целью этих организаций по обе стороны Атлантики было убедить мировое общественное мнение в необходимости нового курса мировой политики. В августе 1915 года сэр Эдвард Грей заявил личному представителю президента Вильсона полковнику Хаузу, что «жемчужиной послевоенного урегулирования должна стать Лига наций, призванная обеспечить разрешение споров между государствами».

Вудро Вильсон с дубиной мира под названием «Лига наций»

Весной 1916 года президент Вильсон в своем обращении к новой американской организации призвал расширить ее в международном масштабе. К созданию этой организации были привлечены и французские депутаты — авторы проекта «Лиги наций». Все эти программы предопределили идеи создания международной организации и выдвинули ряд положений, которые впоследствии вошли в Устав Лиги Наций. Но не все шло просто. С разгромом держав Центральной Европы в 1918 году на мирных переговорах рассматривались два варианта мира: завершения войны на выгодных для победителей условиях и предотвращения следующей войны. Идея мира в новом миропорядке, вобравшая в себя предложения XIX века и времен войны, основывалась на действующем международном праве и арбитраже.

Поэтому на Парижской конференции, на которой рассматривались итоги Первой мировой войны, вопрос о Лиге стал одним из основных по двум причинам. Во-первых, как международный орган Лига должна была внести практический вклад в регулирование международных отношений и уменьшение опасности войны. Во-вторых, Лига и ее Устав были призваны дать правовую и моральную санкцию политике великих держав, что обуславливалось особенностями мирного развития этого периода, связанными с усилением интернационализации социально-экономического процесса и растущей взаимозависимости государств. Отсюда острая дискуссия при разработке проектов создания Лиги Наций, в которой принимали участие все великие державы, воевавшие против Германии (кроме России). Так Лондон не одобрял идею наднационального политической организации, выступал против того, чтобы будущая международная организация располагала средствами принуждения. Париж, наоборот, требовал включения в Устав пункта о создании международных вооруженных сил, способных поддерживать безопасность в Европе.

Моральное убеждение. 1920

В свою очередь Вашингтон предлагал создать новый постоянно действующий международный орган коллективной безопасности, который бы и следил за обеспечением справедливого разрешения международных споров на основе некоторого набора согласованных принципов, в том числе принципа самоопределения наций. Но все закончилось тем, что окончательный вариант Устава Лиги был выработан на основе англо-американского проекта и согласован между тремя главными державами-победительницами: США, Англией и Францией. Остальным участникам Парижской конференции он был навязан без обсуждения. Так появилась Лига Наций как постоянно действующая организация с секретариатом и штаб-квартирой в Женеве. Ее руководящим органом была ежегодная Ассамблея, с участием всех государств-членов.

Исполнительная власть делегировалась Совету, состоящему из представителей союзных держав-победительниц, а также четырех других избранных государств. Секретариат Лиги Наций состоял из нескольких профильных отделов, которые разрабатывали документы по самых разным аспектам международной общественно-политической жизни. В 20-х гг. эта система работала достаточно успешно, но в последующем распалась. В принципе Лига Наций должна была юридически закрепить плоды победы союзников в Первой мировой войне и сохранить статус-кво в поделенном мире. Однако Устав не только не запретил войну, но и сохранил возможность различных ее толкований в статьях.

Сеятели войны. 1919

Не получило отражения в Уставе и понятие агрессии. Лига на протяжении многих лет занималась толкованием или дополнением положений Устава. Теоретически Лига становилась средством для расширения взаимопонимания и сотрудничества между нациями, готовый к действию аппарат примирения, для благотворительной международной деятельности, форумом мирового общественного мнения, авторитет которого должен был возрастать. На практике же все было сложнее. Лига Наций не была универсальной европейской организацией, она являлась узкой группировкой 20 европейских стран с участием нескольких неевропейских, из членства в ее рядах были исключены многие европейские государства. К тому же деятельность Лиги была направлена против некоторых из них, в частности Советского Союза, из-за идеологических разногласий.

В деятельности Лиги Наций четко прослеживались два этапа. На первом (1920−1934 гг.) она представляла собой международную организацию широкой компетенции, главной сутью которой была борьба и компромиссы внутри организации и объединенная борьба против СССР. Конец первого этапа, определившийся кризисом Версальско-Вашингтонской системы, нашел выражение в глубоком кризисе организации в 1931—1933 гг., сопровождавшийся выходом Японии и Германии из Лиги Наций и провалом конференции по разоружению. В конце 30-х гг. уже повсеместно считалось, что Лига Наций исчерпала себя.

Собираюсь поговорить с боссом. 1919

Второй этап (1934−1939 гг.) связан со вступлением в Лигу Наций СССР, что сделало ее общей международной организацией. Основным содержанием этого этапа явилась борьба в ней двух направлений: политики СССР, направленной на использование международной организации для борьбы с угрозой войны и для реализации политики мирного сосуществования, и политики западных держав, стремившихся использовать международную организацию для умиротворения агрессивных государств и для проведения антисоветских акций. Во второй период произошло самое знаменательное событие в истории Лиги Наций — Локарнская конференция. После Локарно Лига Наций управлялась создавшимся триумвиратом (Н. Чемберлен, А. Бриан, Г. Штреземан), получившим название «локарнской камарильи». По существу, Совет Лиги Наций последующие несколько лет не занимался серьезными проблемами международных отношений. В этот период Бриан, Чемберлен и Штреземан пытались прийти к компромиссу по коренным проблемам внешней политики.

Особый интерес вызывает деятельность Лиги в связи с борьбой за европейскую безопасность, особенно после прихода к власти фашизма в Германии, что создало новую ситуацию в Европе. Под угрозу были поставлены достижения европейской цивилизации. Но политические руководители Европы лелеяли мысль о том, что они смогут направить острие германской агрессии на восток, столкнуть Германию с СССР. Этот расчет и служил основной пружиной политики «умиротворения». Соблазн ослабить СССР руками Германии, а Германию попридержать при помощи СССР, серьезно подорвал международный авторитет Лиги. 18 апреля 1946 года Лига Наций формально закончила свое существование, фактически же она прекратила всякую деятельность в 1939 году с началом Второй мировой войны. Но этот опыт не прошел бесследно в мировой политике, особенно по части создании правового и административного механизма — Совета, Ассамблеи и Секретариата, что потом нашло отражение при создании ООН.