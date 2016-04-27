



Флаг Грузии. Второй за время независимости

В преддверии намеченных на начало октября 2016 года очередных парламентских выборов Грузия получает от Запада очередные наставления. Судя по этим высказанным в различных контекстах и при различных ситуациях наставлениям, США и Европа с целью «подтверждения и утверждения» в Грузии демократии готовят стране новую «передачу власти». Ту самую, на которую в 2012 году они успешно «уговорили» Михаила Саакашвили, дав ему при этом определенные «гарантии».

Гарантии эти были настолько прочны, что пришедшая (скорее, приведенная) к власти в 2012 году политическая «сила» так и не смогла (а хотела ли?) выполнить данные народу предвыборные обещания, точнее самое главное из них — «восстановление справедливости».

Из всего ближайшего окружения экс-президента Михаила Саакашвили за решеткой оказались лишь несколько человек, и те — по не очень убедительным для населения страны обвинениям (превышение служебных полномочий, растрата, содействие укрывательству преступников, создание фиктивных рабочих мест…). Большинство преступлений, в совершении которых граждане Грузии подозревали представителей бывших властей, так и остались не расследованными, а если некоторые из них и были объявлены раскрытыми, то главные виновники преступлений в силу нахождения на территории другого государства, к ответственности так и не привлечены.

Более того, Интерпол отменил международный розыск тех бывших высокопоставленных чиновников Грузии, которые были объявлены в розыск ранее по требованию грузинских властей. Причиной названа недостаточная мотивация совершенных этими лицами преступлений.

Примечательно, что даже те «малозначительные» обвинения, которые были предъявлены нескольким бывшим чиновникам, на Западе однозначно расценили как выражение «политических преследований» оппозиции и недвусмысленно указали на недопустимость таких преследований и их несоответствие основным принципам демократии.

Особенно настаивает на «политических преследованиях» властями Грузии оппонентов Европейская народная партия, партнером которой в Грузии является ЕНД. Группа ЕНП в Европарламенте 26 апреля даже распространила по этому поводу специальное заявление, в котором призывает принимающие решение структуры ЕС не присваивать Грузии безвизовый режим до тех пор, пока правительство страны не выполнит определенные условия, в том числе не освободит «политзаключенных» и не прекратит притесения телекомпании «Рустави-2». Под политзаключенными депутаты Европарламента от ЕНП подразумевают бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, бывшего министра обороны Бачану Ахалая и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, которые отбывают в тюрьмах Грузии разные сроки по вынесенным ими судом приговорам.

Что касается самого Михаила Саакашвили, он надежно обосновался на Украине и небезуспешно управляет политическими процессами в этой стране, а в последний период все чаще стал грозиться вернуться после выборов в Грузию и навести в стране порядок.

О своей уверенной победе на предстоящих осенью парламентских выборах открыто говорят и другие лидеры «Единого национального движения». Вместе с телекомпанией «Рустави-2» и некоторыми другими СМИ, которые явно находятся под влиянием ЕНД, соратники Саакашвили ведут активизирующуюся с каждым днем предвыборную агитацию, заключающуюся в разоблачении неэффективной политики нынешних властей и неформального управления страной со стороны бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

Темы, по которым телекомпания «Рустави-2» готовит «острые» репортажи и ток-шоу, касаются социальных проблем, таких как нищета, лишение неимущих граждан пакета социальной помощи, экономических проблем, в том числе — падения курса лари, застоя в экономике, сокращения экспорта и импорта. И, конечно, политических, без которых не обходится ни одно ток-шоу. Таким образом, на информационном уровне создается определенный негативный фон: это правительство за четыре года управления страной не только ничего не сделало, но и вернуло страну на много лет назад, остановило развитие по всем направлениям.

Определенную почву «недостаточного» успеха правящей коалиции на предстоящих выборах готовят и американские организации NDI и IRI, которые традиционно проводят в Грузии опросы общественного мнения. Согласно проведенным ими за последний период исследованиям, рейтинги нынешнего правительства Грузии резко упали и приблизились к рейтингам ЕНД. Причем, позиции, которые занимает в этих опросах партия Саакашвили, достаточно стабильны. Ей отводится неизменное второе место, а разрыв в числе сторонников между правящей партией и оппозиционным ЕНД неуклонно сокращается и уже дошел до минимума — 1−2%.

Не исключено, что такие рейтинги — часть определенной «идеологической подготовки» населения Грузии к очередной «передаче власти». Реабилитированная за последние четыре года не без содействия нынешнего правительства и при активной поддержке Запада партия Саакашвили, которая до сих пор занимает определенные позиции в управлении страной (значительная часть мандатов депутатов парламента, руководство Конституционным судом остаются в руках ЕНД, до последнего времени ставленник этой партии был президентом Нацбанка страны, многие связанные с партией Саакашвили личности остаются в судебной системе Грузии), вполне может еще больше упрочить их на очередных парламентских выборах. Если после этого в течение определенного периода вновь продолжится начатый после выборов 2012 года процесс коабитации, то, вероятно, Запад попытается внедрить в Грузии ту модель «демократического управления», которая определяет политическую жизнь США, — смену у руля управления двух основных политических сил.

Можно также предположить, что план «передачи власти» пока у западных лидеров не сформировался и они находятся в поисках некоей «третьей силы», которая может сменить и «Грузинскую мечту», и ЕНД. Судя по всему, на ныне действующих, некогда активных политиков (Нино Бурджанадзе, Ираклия Аласания) в США и Европе ставку уже не делают. Недаром о приходе в политику в Грузии заявил еще один общественный деятель, известный своей благотворительностью и набравший определенный «капитал» сторонников оперный певец Паата Бурчуладзе. Видимо, недаром он вскоре после активизации деятельности на политической арене Грузии и ряда политических заявлений побывал с визитом в США.

Не случайны и участившиеся в последний период визиты представителей нынешнего правительства в Вашингтон, где на данный момент находится премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В числе других американских политиков его принял и вице-президент Джозеф Байден, известный «покровитель» Михаила Саакашвили. Причем, встреча состоялась как в расширенном формате, так и в продолжившемся затем формате один на один. О вопросах, обсуждавшихся на расширенной встрече, пресс-служба правительства Грузии сообщила, а о чем говорилось один на один, остается неизвестным. Можно только предположить, что представитель американской администрации дал премьер-министру Грузии конкретные наставления перед предстоящими выборами.