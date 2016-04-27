



НАТО упорно определяет себя как военного и политического противника России. И действует также

В последние годы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся одним из важнейших элементов, необходимых для эффективного ведения боевых действий. Большая часть БПЛА выполняют разведывательные задачи, в том числе и в глубоком тылу противника. Помимо этого, имеется несколько образцов ударных беспилотников (например, американский MQ-1 Predator) и «БПЛА-самоубийц», фактически представляющих собой управляемый заряд. Несмотря на широкое распространение беспилотников, представления о методах борьбы с ними пока достаточно размыты, в связи с чем мы попробуем разобраться, как же всё-таки нейтрализовать дроны противника.

Зенитно-ракетные комплексы не подходят для борьбы с лёгкими БПЛА

Ставшие «стандартом» борьбы с пилотируемыми летательными аппаратами зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) не подходят для уничтожения небольших беспилотников. Особенно это касается аппаратов с взлетной массой менее 50 кг. Такие объекты очень сложно обнаружить радиолокационными станциями, а тем более навести на них зенитную ракету. Как правило, БПЛА почти полностью состоят из композитных материалов, что также осложняет их обнаружение. Инфракрасное излучение у многих образцов также максимально снижено, что делает проблематичным наведение ракет с тепловой головкой наведения (ими оснащены все переносные ракетные комплексы).

Помимо сложностей с обнаружением, есть и другая «сторона медали» — стоимость многих беспилотников, и, особенно, небольших мультикоптеров, может быть меньше, чем цена запущенной зенитной ракеты, что делает её применение экономически нецелесообразным.

Другое дело — это ударные, или стратегические БПЛА, такие как американские MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper и огромный RQ-4 Global Hawk (имеет межконтинентальную дальность). Их размеры, несмотря на сниженную радиолокационную заметность, позволяют бороться с ними с помощью современных ЗРК. А стоимость вышеперечисленных образцов превосходит цену многих пилотируемых образцов.

Радиоэлектронная борьба — дорого, но эффективно

Современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не являются «дешевым» и «доступным» для всех удовольствием, однако их применение против беспилотников может быть очень эффективным. Задачей комплекса РЭБ является одновременное подавление радиоканала, по которому оператор управляет БПЛА, и сигнала спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС (некоторые беспилотники при потере сигнала оператора в автоматическом режиме возвращаются на базу).

Для осуществления подавления, необходимо установить частоты, на которых производится передача сигнала от станции управления. В этом могут помочь средства радиотехнической разведки, такие как российская «Автобаза-М». Эта же система может применяться и для обнаружения БПЛА, причем на больших расстояниях, улавливая радиоволны.

Существует версия, что упавший в Иране в 2011 году американский беспилотник RQ-170 Sentinel, сделанный по технологии «Стелс», был обнаружен системой «Автобаза», а позже подавлен неизвестным комплексом РЭБ. Также о применении систем РЭБ заявляли Армения и Азербайджан — известно уже несколько случаев «захвата» беспилотников противника.

Зенитные орудия и стрелковое оружие — неплохой инструмент для уничтожения малых БПЛА

Во время недавней 4-х дневной войны в Нагорном Карабахе минимум один азербайджанский беспилотник израильского производства был сбит с помощью зенитной самоходной установки «Шилка» калибра 23-мм. Это оружие хоть и является, на первый взгляд, давно устаревшим, но такая задача, как уничтожение небольших беспилотников, отлично подходит для него. Об этом говорят и тенденции на Западе — французы специально разработали 40-мм зенитную пушку RAPIDFire для борьбы с БПЛА. Немецкая компания Rheinmetall также разрабатывает подобную систему. Что касается России — то Москва никогда и не отказывалась полностью от зенитных орудий. Те же зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и наиболее современные «Панцири» вполне могут бороться и с беспилотниками.

Что же касается мультикоптеров, которые отличаются своей низкой ценой и широкой распространенностью, то для них достаточно страшным оружием является даже обычный Ак-74. Летают они невысоко и небыстро, поэтому зачастую их сбивают из стрелкового оружия. Здесь самое сложное — заметить или услышать дрон.

Специализированные комбинированные системы для борьбы с БПЛА

Большинство перечисленных выше систем не оптимизировано под борьбу конкретно с БПЛА, многие из них достаточно громоздки и дороги. Реальные работы над созданием средств, направленных на борьбу с малыми беспилотниками, начались недавно. Как ни странно, многие наработки сделаны в секторе устройств для гражданского использования.

Это связано с тем, что очень сильно повысилась доступность небольших беспилотников — их можно открыто приобрести за разумные деньги. У многих это вызывало и вызывает опасения, так как такие БПЛА можно использовать с целью шпионажа и даже для осуществления террористических актов.

На этом новом рынке явными лидерами остаются британцы — большинство устройств разработано именно на Туманном Альбионе. Рассмотрим общую для них концепцию на примере одного из них — Blighter AUDS Anti-UAV DefenceSystem. Эта система состоит из средств обнаружения и радиоподавления. Система обнаружения многоуровневая — имеется как специализированный радиолокатор, так и оптико-локационная станция и тепловизор. Такое сочетание позволяет обнаруживать даже самые маленькие беспилотники (а главное, еще и отличать их от птиц) на расстоянии до 10 км. При этом габариты устройства минимальны.

Что касается чисто военного сегмента, то здесь имеется такой образец, как Silent Archer, созданный американской компанией SRC. Концепция у устройства точно такая же, однако его возможности заметно выше.

Боевые лазеры — первые наработки уже появились

В течение последних лет США активно работали над созданием лазеров противовоздушной обороны малого радиуса действия. И в этом направлении достигнуты определенные результаты — уже в 2014 году экспериментальный корабельный лазер «щёлкал» БПЛА-мишени. Система Boeing HEL MD также поразила множество мишеней. Такие образцы разрабатываются сейчас во многих развитых странах. Однако у всех этих лазеров есть непреодолимые изъяны, имеющие физическую природу — они не работают в плохую погоду и при большой запыленности — лазерный луч слишком сильно рассеивается. Также проблемой могут оказаться отражающие поверхности на самой цели.