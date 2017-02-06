Принципиальный Алексей Гущин (Данила Козловский) последовательно вылетает сначала из ВВС, затем — из грузовой авиации. Папа-авиаконструктор (Сергей Шакуров) отчитав сына — «что за жизнь у тебя такая? ни бабы, ни неба, ни судьбы», делает звонок другу (Сергей Газаров) и просит взять непутевого наследника в маленькую, но гордую авиакомпанию. На стажировку Алексея отправляют к самому жесткому командиру — Леониду Зинченко (Владимир Машков), который предпочитает выполнять инструкции и не пререкаться с руководством. Все идет более-менее гладко до тех пор, как Гущин не влезает в передрягу с зарвавшимся жлобом и по совместительству основным акционером их компании. Заступничество Зинченко спасает задиристого стажера от очередного увольнения, но, чтобы замять инцидент, экипаж отправляют с глаз долой — на тихоокеанской архипелаг. Однако до заявленного пункта назначения летчики добраться не успевают: с одного из островов поступает сигнал бедствия — нужно немедленно эвакуировать людей из-за начавшегося извержения вулкана.

Официальный плакат фильма «Экипаж»

Как снимался наш ответ Голливуду (наши кинематографисты во все времена жаждут ответить именно американской киноиндустрии, никак не европейской) в конце 1970-х, как чиновники «выкручивали» руки создателям картины, какие технические сложности приходилось преодолевать, и каким кассовым и зрительским триумфом разрешилась эта земная драма, не раз рассказывал сам Александр Митта. А несколько лет назад телеканал «Россия» выпустил документальный фильм «Как снимали «Экипаж», в котором с животрепещущими подробностями была изложена история создания первого фильма-катастрофы в истории советского кинематографа. Будут ли спустя 30−40 лет так же вспоминать новый «Экипаж» — время покажет. Однако уже сейчас можно сказать, что Николай Лебедев обошелся с фильмом-предшественником со всем возможным уважением. Хотя в отдельных пунктах ему и пришлось непросто. Помимо предсказуемых сопоставлений с картиной 1979 года (и, конечно же, не в пользу новой — вольной — трактовки), его ожидали и сравнения с голливудскими образцами. К тому же режиссер не мог не знать о трепетном и даже нервном отношении отечественных зрителей к перезагрузке советской киноклассики. Тем не менее, Лебедев один из немногих наших режиссеров, кто пытается, пусть и с разной долей успеха, играть на поле жанрового кино: то берется за триллеры («Змеиный источник», «Поклонник»), то за военное кино («Звезда», мини-сериал «Апостол»), то за спортивное («Легенда № 17»), а то за фэнтези («Волкодав из рода Серых псов»). Из четырех названных жанров, лишь у военного в нашем кинематографе сложился определенный и очень сложный, многоуровневый канон, который, к слову, тоже трудно преодолим в зрительском сознании. В трех других, зачатки традиций удастся отыскать, если только сильно поскрести по сусекам. Так что кому как не ему, было по силам взяться за эту нелегкую во многих отношениях историю.

Цитата из к/ф «Экипаж». реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Опасность

«Экипаж» Митты завоевал признание, в том числе, и благодаря удачному «скрещиванию» мелодрамы и авантюрного фильма, крепкой драматургии. В первой серии герои пытались решать многочисленные бытовые, семейные, личные, рабочие проблемы. Во второй — в момент опасности всем удавалось забыть про былые разногласия и ценой сверхусилий спасти пассажиров и спастись самим. В силу внешних обстоятельств супергероями становились обычные, в общем-то, люди, так похожие на тех, что сидели в кинозалах. Это, несомненно, подкупало, очаровывало и продолжает даже спустя 30 с лишним лет — фильм по-прежнему смотрится с необходимым напряжением, несмотря на то, что все ходы давно известны наперед. Столь же запоминающейся была и остается музыка Альфреда Шнитке, которой ощутимо не достает в новой версии.

В «Экипаж"-2016 Николай Лебедев позвал на две главные роли Данилу Козловского и Владимира Машкова, тем самым угодив почти всей женской аудитории фильма. Третья мужская партия, в соответствии с запросами времени, заменена на женскую: второго пилота теперь зовут Александра Кузьмина (литовская красавица Агне Грудите). Двухчастную структуру картины режиссер сохранил, в сюжет добавил мелодраматизма (сразу скажем, что с избытком), и, что немаловажно, наделил героев способностью рефлексировать, позволил им проявить кратковременную душевную слабость в самые непростые моменты. То есть сделал то, чего никогда не позволили бы авторам первого «Экипажа». Мотив супергеройства также сохранен, однако Лебедев в финале совершает неожиданный вираж: похвальных грамот никому не выдают, заслуженного чествования не устраивают.

Цитата из к/ф «Экипаж». реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Взрыв

Вторая часть в лебедевской картине очевидно перевешивает первую. Даже не за счет спецэффектов, а за счет большей динамичности, усиления напряжения и эмоционального накала. Если бы в первой главе режиссер не рассказывал слишком долго и подробно про каждого, а обошелся краткими и психологически точными зарисовками (как было в сценарии Митты, Валерия Фрида и Юлия Дунского), рассказ от этого только бы выиграл. Мусолившиеся до катастрофы проблемы, по прибытии на остров либо незамедлительно разрешаются, либо растворяются в раскаленном воздухе — не до них. В экстремальных обстоятельствах мужчины наконец становятся самими собой — принимают быстрые и конструктивные решения, проявляют хладнокровие и отвагу. Женщинам, правда, не везет и в этой версии — вместо обещанного в лице Саши Кузьминой вовлечения в процесс на равных, девушке все-таки отводится роль безмолвного наблюдателя.

Когда же речь заходит о спецэффектах, без упоминания голливудских блокбастеров не обойтись. В небесном 3D-аттракционе легко усмотреть отсылки к Майклу Бею, Вольфгангу Петерсену, Стивену Спилбергу и другим, чего режиссер ничуть не скрывает. Лебедеву, как некогда Митте, удается перевести, пусть и с оговорками, правила зрелищного кино с голливудского языка на российский. И он, как и его учитель, остается романтиком до конца, грустно констатируя: как держалось у нас всё на отдельных героических персонах, так продолжается и по сию пору.