Изначально новую атомную электростанцию на 1200−1300 мегаватт в год Литва планировала возвести совместно с Латвией, Эстонией и Польшей. Конкурс по выбору стратегического инвестора объявили в конце 2009 года. Из списка претендентов (25 компаний) отобрали 5, к лету 2010 г. их осталось 2, из которых и должен быть определен победитель. И очень большой неожиданностью для прибалтийских и польских властей оказался отказ всех потенциальных инвесторов от участия в конкурсе.

greenbelarus.info Строительство БелАЭС

Поиски других компаний также не увенчались успехом. Американские General Electric и Westinghous не горели желанием продолжить строительство. Как пояснил министр энергетики Литвы Арвидас Сякмонас, суть проблемы в том, что окупиться АЭС сможет лишь через 60 лет. Так долго бизнес ждать не может. Это при себестоимости кВт/ч по 7−10 центов. Прибавить затраты на погашение кредитов в течение 18 лет — еще 10−15 (итого 17−25 центов). Это слишком дорого. Кроме того, один блок обойдется в 5 млрд евро — столько же, сколько стоят 2 блока Балтийской АЭС в Калининградской области.

Между тем, в электроэнергии страна остро нуждается. За счет внутренних резервов удается получить примерно две трети от нужного объема (Литовская ГРЭС в Электренае, Каунасская ТЭЦ и ГЭС, Круонисская ГАЭС производят 6,5 млрд кВт/ч в год). Энергомост NordBalt дает еще 700 МВт. Ветряные электростанции погоды не делают (их вклад — 6,4% от всей потребленной э/энергии). Эти «мельницы» к тому же производят шум, превышающий норму даже на расстоянии 1,5 км. Местные жители уже засыпали жалобами муниципалитеты.

Следующий министр энергетики Рокас Масюлис заявил агентству DELFI: «Мы на некоторое время приостановили проект Висагинской АЭС, поскольку рыночная ситуация не очень благоприятна». Неудивительно, что сейчас немало литовцев возлагают надежды на Белорусскую АЭС в Островце (генеральный подрядчик — АО «Атомстройэкспорт»).

Сооружение атомной электростанции в Гродненской области идет без сучка и задоринки. Ввод первого энергоблока планируется в конце 2018-го, второго — в середине 2020 года. Суммарная мощность — 2400 МВт. На строительстве задействовано 30 субподрядных организаций (из них 8 российских), заняты делом почти 5 тыс. человек. Уже выполнено 80% от всего объема строительно-монтажных работ. Из средств государственного экспортного кредита РФ в минувшем году освоено 557 млн долларов США, в 2016-м планируется затратить еще 400 миллионов. Начинается монтаж ядерного реактора, турбины, парогенераторов.

Создана вся необходимая инфраструктура, включая объекты социальной сферы (гимназия, детский сад, больница, ФОК с бассейном и др.).

Специалистов-атомщиков готовят в 4 университетах Беларуси, многие прошли стажировку на Нововоронежской АЭС, других атомных электростанциях России и Европы.

Также продолжается учеба на организуемых МАГАТЭ семинарах. Эта международная организация скоро проведет анализ эксплуатационной безопасности (миссия Pre-OSART). Такое пристальное внимание к БелАЭС диктуется еще и опасениями соседей. Литва уже подавала жалобу по поводу выбора места строительства. МАГАТЭ обследовала площадку для АЭС на предмет внешних событий (сейсмологическая безопасность, состояние грунтовых вод и т.п.).

Вывод — никаких рисков Литве возведение АЭС в Островце не несет. А в перспективе — может помочь решить проблемы с нехваткой электроэнергии. Это уж как страны договорятся.