В России принято в пух и прах разносить свое здравоохранение и даже медицину. При этом непременно ссылаются на западный опыт. Но он разный. Особенно регионально. И, если в новых странах-членах Евросоюза уровень медицины приближается к среднеевропейскому уровню, а в Эстонии он даже сравним со странами Северной Европы, то здравоохранение (организация медицинского обслуживания, в частности доступность врачей) уже внушает серьезные опасения.

Логотип «Welcome to Estonia»

Медучреждениям Эстонии велено сократить в этом году персонал, в том числе и вспомогательный. И это — при его дефиците, приучившем эстоноземльцев к растущим из года в год очередям на амбулаторный прием к врачам, особенно специалистам. По западным меркам недолго больные задерживаются и в стационаре, с той только разницей, что на Западе послеоперационное и восстановительное лечение поставлено на высшем уровне, чем не могут похвастаться молодые государства Евросоюза, в том числе и Эстония.

Волюнтаризм правительства ЭР

Громко заговорили о проблеме в конце прошлого года, когда правительство предписало больницам сокращать персонал. Как сообщает портал rus.err.ee, один из руководителей Южно-Эстонской больницы Арви Васк заявил: «У нас нет информации о том, что данное предложение было бы акцептировано на политическом уровне — нет и приказа министра или решения Совета Больничной кассы». А объяснили свое решение правители страны так: численность населения заметно уменьшилось (жители, в том числе и медики, уезжают на Запад в поисках работы), а потому должна уменьшиться и нагрузка на медучреждения, их финансирование.

Союз врачей Эстонии поразился безграмотности авторов правительственного предписания и поддержал профессора Тартуского университета, руководителя Института семейной медицины и здоровья народа Рауля-Аллана Кийвета, который считает решение властей ошибкой, а то и некомпетентностью. Во-первых, сокращение вспомогательного персонала не может уменьшить госрасходы, поскольку больницы не являются госбюджетными учреждениями, их расходы на оказание медицинских услуг оплачивает Больничная касса, которая располагает собственным бюджетом, который образуется за счет социального налога. Правительство не вправе что-то указывать Больничной кассе и распоряжаться ее финансами. Во-вторых, по мнению экс-президента Союза врачей Эстонии Андруса Корка, проблемой эстонского здравоохранения остается дефицит врачей и медсестер, что вынуждает персонал работать по совместительству, а перегрузка неизбежно ухудшает качество лечения. В третьих, наивно представление о том, что уменьшение населения снижает нагрузку на больницы — оно с каждым годом живет все дольше, а значит, и болеет чаще, увеличивая число хроников. Так что нужда в помощи врачей даже растет.

Увы, финансы поют романсы

Но еще одна важная причина недофинансирования в этом году — дефицит почти миллиардного бюджета Больничной кассы. Нынче уже нет возможности, как в последние годы, возместить нехватку денег из резервного фонда Кассы — он практически пуст. Ситуацию обусловили три фактора: рост стоимости медицинских услуг, далее — оговоренное в коллективных трудовых договорах увеличение зарплаты персонала и, наконец, огромные (10% бюджета Кассы или около ста миллионов евро) затраты на выплаты по больничным листкам. Уже много лет назад власти обещали выплачивать по ним компенсацию из госбюджета, как это делается в Евросоюзе (за счет социальных расходов). Высвобожденные деньги пошли бы на лечение. Но с этим решением правительство и парламент не спешат. Что понятно — в последние год-два выросли военные расходы, которые, по мнению экспертов, превышают даже требуемые НАТО 2% госбюджета.

В конце прошлого года Больничная касса выслала больницам новые договоры, где говорилось, что число оплачиваемых Кассой приемов врачей-специалистов придется уменьшить. Естественно, руководители 11 больниц обратились в Социальную комиссию парламента. Выяснилось, что из-за нехватки специалистов лечением серьезных заболеваний будут заниматься обе крупнейшие в стране лечебницы, региональные: Северо-Эстонская в Таллине и Клиника Тартуского университета. Врачебная помощь заболеваний средней сложности будет оказываться в т.н. центральных больницах, в уездных центрах. А потому в т.н. общих больницах (низшее звено), и произведут основные сокращения врачей (неврология, эндокринология, кардиология). Но в том же объеме будут увеличено число докторов в двух ведущих (в статусе регионального в Таллине и Тарту) больницах, которые и должны обеспечить амбулаторное обслуживание жителей уездной глубинки. Очевидно, что на периферии доступность врачебной помощи уменьшится.

Медсестры станут секретаршами?

Вот почему председатель парламентской Социальной комиссии Айвар Кокк призвал представителей больниц оценить реальные возможности реорганизации врачебной помощи в провинции. Он удивлен: «Если врач-специалист поедет из Таллина и Тарту в уезд Ида-Вирумаа и Пярну (за сто и более километров), то кто оплатит затраты на транспорт?» Стоит пояснить: в самый дальний конец Эстонии из ее столицы — триста километров.

Далее, намечено уменьшение выплат больницам за случаи (прием врачом пациента) оказания медицинской помощи. Предстоит и замещение стационарного лечения т.н. дневным стационаром (лечение в больнице в течение одного дня).

Из-за ожидаемых последствий уже паникуют логопеды и озабочены больницы низшего звена, а вместе с ними — население, о котором реорганизаторы просто «забыли». Неудивительно: никакого анализа последствий реформы не проводилось. Под вопросом обещанное по итогам последней забастовки медиков общегосударственное повышение их зарплат.

Еще намечено сокращение финансирования врачей-специалистов в пользу семейных врачей и медсестер. Союз врачей Эстонии отмечает, что, безусловно, пациенты должны, как правило, прежде всего, идти к семейному врачу. Но это увеличит очереди к врачам-специалистам. Союз подсчитал, что планируемое Больничной кассой уменьшение на 1% финансирования визитов к врачам-специалистам равноценно сокращению ста тысяч визитов в год. Это даже представить невозможно.

Зигзаги структурных новшеств

Или взять помимо планов сокращений врачей и мседсестер уменьшение вспомогательного персонала. Клинике Тартуского Университета спущена «обязаловка» — 85 человек. Но вспомогательный персонал, это — инфотехнология, обслуживание сложнейшего электронного оборудования, логистика и т.д. Это гарантирует бесперебойную работу врачей и медсестер, качественное лечение больных. Медики считают, что даже замена секретарш-делопроизводителей медсестрами запредельно увеличит их нагрузку, что приведет к нарушению трудового законодательства и снизит качество сестринского труда. Союз медсестер Эстонии считает, что сотни медсестер станут секретаршами.

Эти вопросы, как и многие другие, остаются без ответа, а министр социальных дел и труда Евгений Осиновский простодушно заявляет: «Мне кажется, что директора общих больниц согласились с этим компромиссом». Неотягощенная честью чиновничьего мундира парламентская Комиссия настояла, чтобы разосланные Больничной кассой договоры с лечебницами подписывали только после того, как все стороны придут к консенсусу.

Задуманные перемены угрожают увеличению доли самофинансирования пациентами (по этому показателю Эстония уже опережает все страны Евросоюза). Но опасны и социально-экономическим потери. Ясно, что, если дополнительные деньги, компенсирующие дефицит бюджета Больничной кассы, не будут найдены, а медики будут настаивать на увеличении зарплаты, то уже в который раз придется залезть в карман пациентов. И об этом уже говорят, как вполне вероятном варианте.

Пациенту придется раскошелиться

Но это ограничит доступ малообеспеченных семей к врачам-специалистам, что и без того уже имеет место. Президент Союза врачей Эстонии Лемби Ауг предупреждает и об общем ухудшении материального положения многих пациентов и их семей. Так, увеличение оказания услуг врачами-специалистами региональных больниц (за счет мест, сокращенных в общих больницах) резко уменьшит доступ к здравоохранению жителей отдаленных от уездных центров районов. Даже в Нарве в течение трех лет из 18 врачей-специалистов хотят сократить 10, что вынудит горожан ездить на амбулаторный прием в другие города — Йыхви и Тарту. Это — затраты пациентов на поездки, которые, в отличие от Финляндии, государством не компенсируются.

Среди больных в сельских районах много детей, пенсионеров и инвалидов, доставка которых к врачам не предусмотрена Больничной кассой. Есть «скорая помощь» и отделения экстремальной медицины, но они уже сегодня крайне перегружены из-за очередей на амбулаторный прием. К тому же эти услуги стоят намного дороже. Так что все станет заботой родственников, которые, отпрашиваясь с работы, будут терять в заработке. Но это и потеря рабочих дней для фирм и ущерб для экономики страны.

Стандарты нагрузки медиков

Среди прочих встречных предложений самих медиков генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа назвала разработку стандартов нагрузки медицинских работников. Она должна быть снижена, как для врачей, так и сестер. Президент Эстонского союза медсестер Тийна Тедер считает: «Действующая модель финансирования услуг здравоохранения не позволяет принять на работу столько медсестер и работников по уходу, сколько необходимо». В Эстонии в отделениях внутренних болезней на одну медсестру приходится 11 пациентов, в то время, как в Австралии — 7, а в США — 4. Но работодатели (Союз больниц Эстонии) и те, кто финансирует здравоохранение, не заинтересованы в этом — кадровая проблема только усугубится.

По данным Эстонского Союза медсестер на сегодня в целом по стране даже при существующей уже непомерной нагрузке медсестер не заполненными остаются почти тысяча вакансий, причем половина пустующих рабочих мест приходится на Таллин! Их отъезд за пределы Эстонии, как и врачей, из года в год растет. Но власти не спешат смягчать эту тенденцию, например, законодательно обязав врачей и медсестер отработать определенное число лет в Эстонии сразу после окончания учебы, если ее оплатило государство (в случае отказа, требовать возмещения государству затрат на учебу).

И потому инициативу берут на себя медики. Так, Эстонский Союз медсестер при Высшей школе здравоохранения организовал курсы усовершенствования для тех, кто в свое время расстался с профессией медсестры. В конце января состоялся первый выпуск — 21человек. Но где же участие государства?

В очереди — 184 тысячи пациентов

Президент Союза врачей Эстонии Лемби Ауг уверена, что на самом деле для улучшения доступности врачей-специалистов вне Таллина и Тарту государство должно мотивировать их работу в уездах. К слову, в довоенной Эстонии зарплата учителей в провинции была значительно выше, чем в городах. Экономия денег и сокращения врачей ведут к увеличению числа пациентов с запущенной болезнью, которые, становясь хрониками, только увеличивают очереди на плановое лечение в больницах, дополнительные затраты на уже более серьезное и долгое лечение. Плюс к этому расходы на социальный уход. Но государственные мужи и это игнорируют.

Заведующая отделом развития здравоохранения Министерства социальных дел Трийн Хабихт считает ключевой проблемой расширение сотрудничества между семейными врачами и врачами-экспертами, тем более в условиях уже осуществленной компьютеризации всей системы здравоохранения страны. Больничная касса уже разработала соответствующий план действий.

И это при том, что член Социальной комиссии в парламенте Марика Туус-Лаул обнародовала статистику: в Эстонии на 1 октября прошлого года в очередях к врачам-специалистам стояло 184 тысячи пациентов. Депутат ставит в укор правительству такой довод: «В минувшем году сократилась средняя продолжительность «здоровых» лет жизни жителей страны (это годы, когда, человек, оставаясь здоровым, не обращаются к врачам).

P.S. Что касается недофинансирования здравоохранения Эстонии, то поражает позиция политиков, любящих говорить, что здоровье нации — это вопрос безопасности страны. Однако пока парламентарии перераспределяют бюджетные деньги в пользу другой безопасности — военной. Для чего? Защищать больную нацию? К тому же Эстонии никто не угрожает. Несмотря на милитаристскую истерию в СМИ социологический опрос, заказанный евродепутатом Яной Тоом, показывает, что более двух третей населения не верит, что Россия представляет угрозу для Эстонии.