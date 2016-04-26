Разумные законы и их соблюдение — программа-минимум для жизнеспособности государства. Разумные законодательные органы и независимая судебная власть — необходимые компоненты для того, чтобы в стране существовали правила поведения.

Ошибка «404»

Если все эти составляющие присутствуют, гражданин чувствует себя защищенным и хочет жить в такой стране. Когда правила стабильны и разумны, предприниматели готовы инвестировать в местные производства.

Отсутствие стабильных правил и гарантий приводит к тому, что гражданин чувствует себя «подвешенным», не доверяет государству, уклоняется от выполнения своих перед ним обязанностей, начиная с уплаты налогов. Бизнес, даже если и готов ради высоких прибылей ловить рыбку в мутной воде, будет избегать долговременных инвестиций и уж тем более не будет хранить здесь капиталы.

Судя по тем решениям, которые принимают в правительстве Украины, там ничуть не заинтересованы ни в спокойствии граждан, ни в уверенности бизнеса. Принимаемые решения последовательно разрушают и законодательную, и судебную системы. Результатом будет окончательная потеря доверия и граждан, и бизнеса к собственному государству. Останется только одно правило: правило сильного.

Это неизбежно приведет к новым взрывам — желающие оспорить звание самого сильного всегда найдутся, тем более в стране, где так много оружия и где так укрепилась привычка к псевдопатриотической безнаказанности. И это неизбежно приведет к экономической катастрофе — страна, где бюджет живет за счет кредитов, зарплаты платятся в конвертах, а все деньги выводятся в офшоры, долго не протянет.

Сочетание новых социальных взрывов и экономических катастроф ведет к распаду «государства 404». Шансы избежать такого сценария еще есть. Но пока ничто не свидетельствует о том, что в Киеве готовы вернуться к здравому смыслу. Совсем напротив. Несмотря на взрывной рост числа преступлений, там подбрасывают в огонь все новые и новые дрова.

Луценко

Главный кандидат на пост генерального прокурора Украины — Юрий Луценко. Правда, у него нет юридического образования. Он окончил факультет электронной техники в Львовском политехе. Работал мастером участка, начальником технического бюро цеха и главным конструктором завода «Газотрон». Затем, в возрасте 30 лет, Луценко пошел по политической линии. (Возможно, это как-то связано с тем, что его отец был первым секретарем Ровенского обкома КПСС. Жена, кстати, вместе с Луценко заседает в Верховной раде).

Сначала Луценко работал на местном уровне — в Ровно, потом на федеральном — в парламенте и правительстве, был министром внутренних дел при Ющенко. За последние 10 лет сменил четыре партии. Признан виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением, помилован президентом Януковичем.

Назначение Луценко генпрокурором может и не состояться, но вовсе не потому, что кто-то в Киеве одумался. Просто Луценко хотел бы получить прокурорскую власть во всей ее полноте. А президент Порошенко в соответствие с вашингтонскими пожеланиями собирается эту власть ограничить, перераспределив влияние в пользу «советников» генпрокурора. Торговля продолжается.

Как напоминает энциклопедия, прокуратура — это «система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина». Надзирать за соблюдение украинского законодательства будет человек без юридического образования, ранее судимый за грубые нарушения закона. И не станет он генпрокурором только в том случае, если вашингтонские покровители добьются перераспределения прокурорских полномочий в пользу контролируемых ими советников. Советники нужны, чтобы не допустить концентрации власти в одних руках.

Парубий

Не менее интересен персонаж, который будет подписывать те самые законы, за соблюдением которых будет следить гипотетический генпрокурор Луценко. С прошлой недели Верховную раду Украины возглавляет Андрей Парубий — еще одна харизматически свидомая личность.

Парубий учился на истфаке Львовского университета и еще в конце 80-х создавал молодежные националистические организации. Во время первого Майдана был комендантом «Украинского дома», одного из основных центров оппозиционеров. Во время второго — руководил «отрядами самообороны» Майдана, занимался захватом правительственного квартала, контролировал здание, из которого стреляли по протестующим и правоохранителям.

После свержения власти Парубий возглавлял Совет по национальной безопасности и обороне. На этом посту он предлагал ввести визы для граждан России и запретить российские телеканалы, а также лгал о присутствии на границе с Украиной ста тысяч русских солдат. Именно он отдал распоряжение о начале «АТО».

После избрания главой парламента Парубий заявил, что его главной целью будут законопроекты, направленные на оборону страны (по-русски говоря — на продолжение гражданской войны). Также глава законодательной власти не считает нужным «следить за базаром» и прямо со спикерского места называет оппозицию «оккупационным блоком». Стране нужен социальный покой и экономическая стабильность, но неадекватный глава законодательной власти считает своим долгом раскачивать лодку еще сильней.

Прикоснитесь к судьям

Тем временем Петр Порошенко подумывает о снятии неприкосновенности с судей. Для пиар-подготовки этого решения широко освещались несколько происшествий, связанных с судьями-взяточниками, некоторые из которых даже отстреливались в сотрудников правоохранительных органов.

Судьи-взяточники на Украине, разумеется, присутствуют в ассортименте. Но решит эту проблему не лишение их неприкосновенности. Как раз неприкосновенность — это гарантия их независимости. Проблему нужно поискать «в консерватории», выяснив, кто и как назначает судей на их должности. Если же это оставить на самотек и одновременно лишить судей неприкосновенности, то все сведется к одному: тех судей, которые будут принимать правильные решения, привлекать не будут, а тех, которые рассудят «неверно» — привлекут.

Сейчас на Украине массового увольняют судей «домайданного периода» (выносивших приговоры в полном соответствии с законом) — и не увольняют тех, кто дает условные сроки откровенным убийцам, если эти убийцы — дети депутатов. Зарплаты у судей снижаются, а давление на них, информационное и политическое, нарастает. Потенциально хорошие судьи лезть во все это не захотят, пойдут на эту работу совсем другие люди, и все вышеперечисленные негативные тенденции только усилятся.

«Закон Савченко»

Ярким проявлением сложившейся ситуации является так называемый «закон Савченко». Законопроект был внесен в Верховную раду депутатами партии Юлии Тимошенко от имени осужденной в России за убийства Надежды Савченко (она также является депутатом рады от этой фракции) и был принят в ноябре 2015 года.

Закон предполагает, что каждый день предварительного заключения засчитывается за два дня в колонии. Объяснение такое: условия в СИЗО хуже, чем на зоне. Что получилось на практике? Из тюрем вышли почти 6000 человек, осужденных за тяжкие преступления, включая убийц и насильников.

Поскольку как правило предварительное следствие по «тяжелым» делам ведется дольше, возникает парадоксальная ситуация: у убийц теперь больше шансов выйти на свободу досрочно, чем у осужденных, скажем, за мошенничество. Убийцы выходят на свободу без предварительной подготовки, собственной и со стороны государства. Многие уже совершили новые преступления.

Зачем все это понадобилось? Официальная версия — стимулировать органы следствия не затягивать предварительное следствие. Но не слишком ли велика цена? Другая версия — конспирологическая: вышедшие на свободу с большой долей вероятности будут симпатизировать новой власти, и многие из них пополнят ряды «активистов».

Одновременно с «законом Савченко» Верховная рада рассматривала и другой законопроект — об амнистии для участников «АТО», совершивших уголовные преступления. Нужно, мол, с пониманием относиться к психологическому состоянию «героев». Оно, это состояние, и виновато в том, что, вернувшись с гражданской войны, они продолжили совершать преступления уже дома.

Все логично. Действующие власти развязывают гражданские войны, большую на Донбассе и маленькие — по всей стране. Им очень нужна атмосфера отсутствия законов и наличия право сильного, потому что в этом их единственный шанс удержаться у власти, избежать пожизненного заключения и сохранить свои капиталы.

Поэтому они будут продолжать ту же законодательную и судебную политику, выворачивая последние болты, которые скрепляли систему. Им не нужно ни общественное спокойствие, ни деловой климат. Пусть граждане чувствуют себя в опасности, а бизнес уводит деньги в серые схемы и офшоры. Зато они при кредитах и у власти.