



Александр Горбаруков ИА REGNUM

По данным Washington Post, ежедневный доход запрещенной в РФ организации ИГ составляет от $ 1 млн до $ 2 млн только благодаря «сбыту» нефти. Более $ 100 млн поступает в бюджет организации в виде выкупов выплаченных за похищенных людей, а также «налогов» с 6 миллионов человек, над которыми организация установила контроль.

Затраты Аль-Каиды, по данным издания, составляют $ 30−50 миллионов в год. Теракт 11 сентября, например, стоил около $ 500.000. Но не каждая террористическая атака требует больших сумм. Взрывы в Лондоне стоили всего $ 15.000, а взрывы бомб в Париже — около $ 10.000 или даже меньше. К тому же финансирование терроризма легко осуществляется под прикрытием подставных компаний. Для сравнения: только на борьбу с ИГ Соединенные Штаты потратили более $ 1,6 млрд начиная с 11 сентября 2001 года и тратят около $ 9 млн в день.

«Если мы хотим эффективно бороться с терроризмом, мы также должны разобраться с его финансированием. Учитывая легкость и устойчивость использования подставных компаний, прикрыть каналы финансирования терроризма с их помощью было бы хорошим началом такой борьбы», — пишет издание Conversation.

«Соединенные Штаты и более 180 стран фактически приняли ряд требований к отчетности идентичности. Такие организации, как Всемирный банк, ООН и ЕС также приняли меры для стран «черного списка». Соединенные Штаты пытаются контролировать денежные потоки этих организаций, в том числе, используя"списки террористов» и доклады"о подозрительной деятельности», чтобы устранить риски связанные с вовлечением финансовых институтов США в их деятельность. Тем не менее, ни одно из этих правил не было принято Конгрессом, и поэтому они не являются обязательными для всех штатов США.

В ходе исследования, мы отправили письма тысячам фирм по всему миру, и попросили их помочь с созданием офшорных компаний. Результаты были поразительными. Самым удивительным было то, что некоторые фирмы более охотно предлагали свою помощь, когда мы фактически представлялись террористами, чем когда мы представлялись предприятиями из богатых, промышленно развитых стран, таких как Соединенные Штаты.

Эти результаты доказывают, что мы далеки от безопасности, как в сфере уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, так и в финансировании терроризма. Мы не учитываем одну из самых важных целей в войне с террором — исключение сети финансирования. Все страны должны серьезнее относиться к созданию офшорных компаний, требуя документы, удостоверяющих личность у предприятий или физических лиц. Но пока такие требования не услышаны», — пишет Conversation.

По мнению автора статьи, правила — только начало. «Правительство все равно — рано или поздно будет вынуждено искоренить эти линии финансирования терроризма, путем принятия подзаконных актов в пределах США, которые потребуют предъявления документов при открытии офшорных компании. Во многих европейских странах, даже на родине самих офшоров, подобные законы уже были приняты, и настало время для США сделать то же самое.

Открытие офшорной компании — совершенно законная практика в США, которую нельзя устранить полностью. Но мы должны идентифицировать клиентов, счета и операции которых представляют опасность и имеют связь с международной преступностью.

Если рассекречивание «Панамских документов» и служат какой-либо цели, то пусть еще и послужит уроком всему миру, что есть вещи намного хуже, и они могут произойти как раз с помощью таких подставных компаний, и утаивание денег может показаться человечеству не худшим из зол», — пишет издание Conversation.

Благодаря усилиям некоторых американских юристов и политиков членов королевской семьи Саудовской Аравии стали все громче обвинять в финансировании терактов 9/11, их фамилии неожиданно всплыли в Панамских документах, что вполне «логично и объяснимо» с точки зрения американских СМИ.

«Примечательно, что лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара были упомянуты в документах. Но зачем арабским шейхам идти на риск сокрытия своих денег в офшорных счетах? Учитывая наличие у них своих собственных стран, где они, конечно, не платят никаких налогов, это, по меньшей мере, выглядит странно. Ответ может заключаться в сомнениях в будущем и в безопасности этих правителей и их семей, а также в сроке их пребывания у власти, ведь большая часть региона — последние абсолютные монархии мира. Также как и подключения к интернету, должного уровня образования и повышения социальной мобильности, их граждане требуют все больших прав, большой автономии и большего гражданского контроля. Гротескные, фантастически богатые, нестабильные «семейный вотчины» не могут существовать вечно, и тот факт, что их владельцы стремятся вывести деньги за границу с помощью тайных офшорных компаний еще более указывает на это.

Среди подобных примеров — король Саудовской Аравии Салман, который оказался связан с двумя британскими компаниями Виргинских островов и замечен в покупке дорогой недвижимости в Лондоне. Его племянник, наследный принц Мухаммад бин Наиф также прибегал к услугам швейцарского банка UBS, чтобы купить панамские компании Mossack Fonseca.

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян использовал Mossack Fonseca, чтобы создать не менее 30 компаний на Британских Виргинских островах, которая владеет и управляет $ 1,7 миллиардами коммерческих и жилищных активов в Британии.

Бывший эмир Катара Хамад бин Халифа аль-Тани, который управлял страной с 1995 по 2013 год прежде чем передать власть своему сыну в сентябре 2013 года, был указан в качестве основного держателя пакета акций двух таких компаний, которые затем перешли к другому члену семьи — шейху Хамаду бин Яссим аль-Тани, бывшему премьер-министру Катара и министру иностранных дел.

Арабские королевские семьи залива сочли необходимым скрыть свои деньги от любопытных глаз. И это несмотря на то, что регион известен своими низкими налогами, а его правители являются абсолютными монархами — то есть они на законных основаниях владеют своими странами и всеми активами в них. Но, учитывая"арабские бунты», которые начались в 2011 году и которые, должно быть, обострили чувство незащищенности, шейхи задумались о срочной организации личного финансового планирования.

В охваченной войной Сирии, Mossack Fonseca также «укрыло» шесть предприятий Рами Махлуфа — двоюродного брата президента Сирии Башара Асада, несмотря на санкции США. Говорят, что Рами и его брат Хафез Маклуф разбогатели, эксплуатируя свои семейные отношения с сирийским лидером. След в документах указывает и на самого сирийского президента, хотя его имя и не называется. Уже давно известно, и утечки это подтверждают, что любая иностранная компания имеющая бизнес в Сирии должна была иметь"добро» от Рами, кроме того, он имел 63-процентную долю в сирийской телекоммуникационной компании Syriatel через свою компанию British Virgin Island Drex Technologies SA.

Когда финансовые следователи связались с Mossack Fonseca в 2011 году в связи с расследованием отмывания денег в офшорах, компания разорвала отношения с предприятиями Рами Маклуфа. Сирийский переворот доказал, насколько шатким может быть положение арабских правителей в наше время и объясняет, почему они могут переводить деньги в страны Карибского бассейна и не только.

Египет, также напомнил шейхам Персидского залива о нестабильности их положения. Сыновья экс-президента Мубарака Алаа и Гамаль были задержаны в апреле 2011 года, через два месяца после того, как Хосни Мубарак ушел в отставку вследствие народного восстания. Панамские документы показывают, что Але принадлежали фирмы Pan World Investments Inc на Британских Виргинских островах.

В 2013 году, после смены режима в Египте, Mossack Fonseca была оштрафована на $ 37.500 за неспособность должным образом проверить Алаа, как «клиента с высоким уровнем риска».

Когда Наваз Шариф в Пакистане был свергнут в результате военного переворота в 1999 году, он бежал в Саудовскую Аравию, где сумел не только выжить, но и стать премьер-министром в 2013 г. Его также подозревают в том, что он сравнительно легко пережил это «изгнание"за счет своих офшорных счетов. Mossack Fonseca раскрыла связь дочери Шарифа Марьям и ее брата Хусейна со счетами в четырех офшорных компаниях. В компании сообщили, что семья приобрела элитную недвижимость в Лондоне в 2006—2007 годах, в том числе четыре квартиры на Parklane, а также одну квартиру на 1 Hyde Park Place, London.

Секретные счета также использовались правителями залива для финансирования мероприятий, с которыми они, по разным причинам, не хотели быть связаны публично. После финансирования арабским миром (в основном — Катаром) исламистских группировок в Египте, Ливии и в настоящее время в Турции, перестало быть секретом, кто виноват в дальнейшей дестабилизации и без того нестабильного региона. В то же время, Иран обвиняется в создании 33 компаний, многие из которых связаны с проасадовским режимом и террористической организацией «Хизбалла». Эта ось Иран-Хезболла, по некоторым сведениям, также имеет отношение к торговле наркотиками в Мексике…

Обермаер — журналист, который первым получил Панамские документы, — рассказал о том, что побудило его анонимный источник сделать то, что он сделал: «Источник считает, что эта юридическая фирма в Панаме наносит реальный вред всему миру, и источник хочет это прекратить», — пишет издание The Daily Beast.