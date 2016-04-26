Президента Бразилии Дилму Руссефф от импичмента отделяет всего несколько дней. Шансов, что верхняя палата парламента проголосует против ее отставки, мало. Но как бы не проголосовал сенат, тому, кто придет на место Руссефф либо ей самой придется задействовать колоссальные усилия для преодоления раскола в стране.

Флаг Бразилии

Дилма Руссефф уже озвучила имя инициатора интриги с импичментом. Это вице-президент страны Мишел Темер, которого в коридорах власти называют «лисой в бюрократических джунглях столицы Бразилии».

Как отмечает бразильский социолог Павел Грасс, еще 6 августа 2015 года Мишел Темер заявил, что в стране существует глубокий политический и экономический кризис. И «кто-то должен взять на себя роль координатора объединения страны». В тот же день федерации промышленников штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро опубликовали совместный манифест о поддержке Мишела Темера. Это было воспринято правящей Трудовой партией как намерение получить власть в стране, так как в этих заявлениях имя Дилмы Руссефф не было указано вообще. 24 августа 2015 года Мишел Темер подал заявление об отставке с должности политического координатора взаимодействия с Конгрессом страны и перешел, фактически, в оппозицию.

Уже 15 сентября Мишел Темер прибывает с визитом в Москву. Как ранее писало ИА REGNUM, вице-президент Бразилии Мишел Темер принял участие в деловом форуме «Россия-Бразилия», где сделал ряд важных заявлений, четко обозначив интерес к инвестициям. В частности, он отметил, что Бразилия заинтересована в расширении участия в двусторонних проектах частного российского бизнеса, в привлечении инвестиций из России для развития автодорог, железных дорог и портов в России. Он выделил среди перспективных направлений сотрудничество в сфере атомной энергетики, газа, нефти, сообщали российские официальные СМИ.

Бразильские же СМИ писали, что Темер поехал в Москву на смотрины. И сам визит был воспринят как негласная поддержка альтернативного кандидата в президенты страны. Во всяком случае, как невмешательство Кремля. Обозреватели из Financial Times также отмечали: «Визит Мишела Темера в Россию не случаен».

Будет ли Мишел Темер так же активно развивать диалог с Россией и с другими странами БРИКС покажет время. По крайней мере, уместно вспомнить известную поговорку наших афганских друзей: «Работать с русскими хорошо. Но никто не умеет так, как они подставить тебе лестницу, а потом выбить из-под твоих ног».