Данные по рынку занятости в России последнее время оставались в тени. Расчеты Росстата носят весьма приблизительный характер, и это первое, что сбивает с толку при попытке понять, что действительно происходит в секторе. Второй момент, который длительное время не привлекал внимания, это уровень безработицы — четыре месяца он оставался стабильным и не претерпевал изменений. Но теперь здесь есть, на что обратить внимание.

forexaw.com

По итогам марта уровень безработицы в РФ вырос с 5,8% до 6%. Текущее значение индикатора — годовой максимум, и одно только это уже выглядит тревожно. Согласно компонентам отчета официального ведомства, общая численность безработных в РФ по итогам марта выросла с 4,4 млн до 4,6 млн человек. Только за март ряды безработных пополнились на 200 тыс. человек.

Прежде всего, это теперь уже бывшие работники торговли. Сектор ритейла в начале 2016 года начал активно сокращать численность сотрудников, причем это касалось в равной степени как крупных сетевых компаний с известными брендами, так и мелких магазинов формата «у дома». Согласно наблюдениям НИУ ВШЭ, в розничной торговле идет самая сильная волна сокращений аппарата сотрудников за последние 8 лет. Торговые сети следуют по пути энергичной оптимизации расходов, переезжают в площади с более приемлемыми арендными ставками и перевозят туда только часть персонала.

Сейчас основные сокращения в торговых сетях приходятся на менеджмент среднего звена, но в перспективе трех-пяти месяцев начнутся и активные сокращения младшего персонала. Там, где работу контролировали три-четыре менеджера, теперь придется обойтись одним управленцем. Автоматизация ряда торговых процессов, которая была начата полтора-два года назад, тоже способствует снижению численности сотрудников в торговых сетях и в целом в ритейле.

Еще одно проблемное место рынка труда — промышленность, которая сейчас трудоспособна в основном в силу объема госзаказов и оборонного сектора. Процент частных заказов небольшой, предприятия могут создавать команду исполнителей под проект и распускать их после сдачи заказа. Это тоже создает определенную нагрузку на рынок труда. Переучить новых безработных можно, но очень сомнительно, что они быстро найдут другое место работы в соответствии со своими ожиданиями.

Кандидаты, претендующие сейчас на вакантные места, готовы уступать в своих зарплатных ожиданиях, чтобы получить предложение о работе. По наблюдениям Superjob, активнее всего «торгуются» менеджеры высшего звена, от директоров до управляющих. Менеджеров слишком много, им приходится быть более конкурентоспособными в борьбе за новое кресло. Прочно стоят на своей привычной ставке оплаты труда люди тех специальностей, где зарплатные колебания в принципе незначительные: преподаватели, врачи, технический персонал.

Проблема российского рынка труда в его низкой производительности. Многие годы персонал приучали не к командной работе на результат, а к сохранению своего рабочего места как гарантии стабильности завтрашнего дня. В этом есть и отпечаток исторических и экономических преобразований в России последних 15−20 лет. Но мир изменился за это время. Оптимизация процессов и расходов в компаниях будет временной терапией, и не даст длительного эффекта, если не учиться работать в соответствии с конкретными целями и на понятный исполнителю результат. Российскому рынку занятости в этом плане предстоит длительная, нудная, но очень перспективная работа.

Материал представлен старшим аналитиком Альпари Анной Бодровой.