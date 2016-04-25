Президент США Барак Обама совершает турне по странам-союзницам, которое уже окрестили как «стратегическое». По всем признакам, это его последняя такая поездка перед уходом с поста главы Белого дома. В этой связи турецкая газета Hürriyet, призывая своих читателей «в дипломатии обращать серьезное внимание на детали», фиксирует маршрут Обамы. На Ближнем Востоке он решил нанести визит только в Саудовскую Аравию, потом вылетел в Германию, откуда отправится в Англию. Визит в Саудовскую Аравию Обама совместил с участием в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Более того, он решил не посещать Турцию, страну, которая считается единственным союзником США в регионе по Североатлантическому альянсу. Однако, похоже, в Белом доме сочли политически достаточным контакт Обамы с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях вашингтонского саммита по ядерной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

ИА REGNUM уже сообщало, что для Эрдогана визит в США во многих отношениях оказался унизительным, поскольку Анкара буквально выпрашивала у Белого дома встречу с Обамой. Она состоялась, но, как сообщила турецкая Sabah, «подготовленная насыщенная американская программа визита Эрдогана рассыпалась». По мнению этой газеты, Обама отработал сценарий мозговых центров Вашингтона, согласно которому «Турция под управлением Эрдогана совершает авторитарный поворот». Вашингтон не принял позицию Анкары, суть которой сводится к необычным сюжетам. Мол, Турция сегодня ведет борьбу с так называемыми «глубинным» и «параллельным» государствами (многие турецкие эксперты запутались в трактовке этих терминов — ред). Эта борьба первична, поскольку речь идет о сохранении турецкой государственности, остальное — демократия, права человека, свобода слова и даже решение курдского вопроса — приобретает вторичный характер. Эрдоган пытался убедить Обаму в том, что в «сирийских шахматах» президент России Владимир Путин «всех переигрывает, просматривая поле на несколько ходов вперед и каждый раз ставя США и союзную им Турцию в трудное положение»; а «длительный альянс США с курдами влечет за собой только рост влияния Москвы в регионе».

Более того, Анкара и Эр-Рияд пытаются выступить перед Вашингтоном единым фронтом, демонстрируя единство взглядов на Ближний Восток в целом и на сирийское урегулирование — в частности. Они настаивают на уходе Башара Асада и не согласны на его участие во власти на период переходного правительства, продолжают демонстративно и чуть ли не открыто поддерживать различные антиасадовские группировки. Помимо этого, Турция и Саудовская Аравия недовольны фактором вывода Ирана из режима санкций после подписания венских документов по его ядерному досье.

У саудитов доминирует точка зрения о том, что соглашение с США усиливает Иран, с которым у них есть проблемы в Ираке, Сирии и Йемене. Поэтому внешне холодный прием, устроенный Обаме в Саудовской Аравии, воспринимается в Турции некоторыми экспертами как «месть за прием Эрдогана в США». Теперь Анкара пытается проникнуть в так называемый «замысел Путина» на Ближнем Востоке, хотя ревизию в своих подходах к проблемам Ближнего Востока демонстрирует Обама, который действительно изменился.

В сентябре 2015 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он заявил: «Несмотря на то, что мы помогли ливийскому народу положить конец правлению тирании, наша коалиция сделала очень много неправильного, что привело страну к хаосу. Нам надо постараться заполнить существующий вакуум». Недавно Вашингтон предложил Москве ввести в Сирии так называемые «зоны безопасности» или «зоны мониторинга». Однако на пресс-конференции в Ганновере Обама отреагировал следующим образом: «Проблема зоны безопасности состоит не в том, что я этого не хочу, но в следующем: как мы можем обеспечить в них безопасность без широкого военного участия». При этом допущение военного присутствия также вызывает вопросы. «Кто должен будет отправить в Сирию наземные войска? Кого и как пускать в зону? Как вести за этим наблюдение?»

По словам Обамы, для реализации подобного плана необходимо размещение в Сирии от 15 до 30 тысяч военнослужащих и систем ПВО. По большому счету, если бы Вашингтон предложил осуществить такую операцию Турции, то она могла бы согласиться, о чем ранее не раз давала понять своим западным союзникам. Но американский лидер Турцию не упомянул, хотя идею о разделении Сирии на «зоны безопасности» поддержала склоняющаяся к альянсу с Турцией канцлер ФРГ Ангела Меркель. Более того, президент США уточнил, что «направление сухопутных войск США, Великобритании или объединения стран Запада в Сирию для свержения режима Башара Асада было бы ошибкой»; «обстановка в Сирии невероятно сложна, и одно лишь военное решение не способно решить там долгосрочные проблемы». «Я не знаю о том, чтобы США подходили слишком близко к сценарию, в котором они были бы готовы отстранить президента Асада от власти, используя военную силу. Это не то, что когда-либо отстаивал президент Обама», — неожиданно заявил и пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест. Это — отступление в Сирии от ливийского сценария действий, который поддерживает и пытается навязать своим союзникам Турция.

Конечно, мир дипломатии — это «мир стратегий и интересов, а не чувств и разочарований». Это площадка формирования новых компромиссов, управления сталкивающимися интересами и политическими курсами. Это относится и к Обаме. Сейчас он работает — с одной стороны, уже на историю, а с другой — пытается обеспечить какой-никакой позитивный внешнеполитический капитал будущему кандидату в президенты США от Демократической партии. Как пишет турецкая левоцентристская газета Milliyet, «маневры Белого дома оказались во многом неожиданными для его ближневосточных союзников и партнеров». Не потому, что они считают, что «США покидают Ближний Восток и страны Персидского залива, а потому, что Вашингтон начал демонстрировать контуры своей новой, на наш взгляд, более прагматичной политики в регионе». Все свои внешнеполитические «подвиги» Обама уже совершил. Теперь многое определится в январе 2017 года, когда новый президент США займет Овальный кабинет.