



Знамя солидарного Запада и его протекторатов. И не надо отнекиваться — так и есть

Когда я слышу слова о «международной изоляции» России, то сразу представляю пациентов психиатрической лечебницы, которые решили изолировать себя от докторов и забаррикадировались в палате. В роли больных оказался весь «цивилизованный» мир, на передке у которого болтается неприкаянная Украина, как об этом, как всегда, образно выразился Кличко: «Украина будет членом ассоциации с Европой». Больные бьются в истерике, о чём-то бурно спорят и ругают, конечно, докторов. То есть Россию…

Для понимания ситуации в «палате изоляторов» необходимо отмотать время к моменту начала «арабской весны». С пролетарским замахом цивилизованные страны принялись перестраивать мир по своему образу и подобию. Перестроили. Как небезызвестный Михаил Сергеевич «перестроил» Советский Союз. В арабском мире победил хаос. Государства ослабли или распались вообще. Пятый год сотни тысяч беженцев штурмуют границы Европейского союза. Они бегут от войны, которую де-факто организовали западные страны. Правда, «интегрироваться» в европейское общество никто из беженцев не может и не хочет. Из всех «европейских ценностей» они предпочитают материальные. Что вообще из себя сегодня представляют «европейские ценности»? Два папы и один ребёнок? Несколько упрощаю, но по сути именно так воспринимаются жителями Африки и Ближнего Востока, да и 90 процентами жителей постсоветского пространства европейские ценности. Такую Европу беженцы будут «опускать» точно так же, как на «зонах» опускают слабых и безвольных личностей.

Европа, которую мы знали и любили, умерла. Европейская элита полностью деградировала. Исчезли расчётливые и циничные прагматики, отстаивающие интересы своих государств и народов. Элита западных демократий не понимает, что происходит в современном мире вообще и в Европе в частности. Мир изменился, а они до сих пор живут в плену своих догм. Как-то Владимир Путин заявил о том, что в России «ни в коем случае нельзя допустить украинизации политической жизни». России повезло. Европе нет. Меркель, Олланд и другие выдающиеся деятели цивилизованных стран ничем не лучше их украинских собратьев. Политическая жизнь ЕС «украинизировалась». Разница только лишь в том, что одни ведут себя тихо, а другие буйствуют.

Справочник по психиатрии характеризует данное явление как «дебильность»: «это лёгкая степень интеллектуальной недостаточности, отсутствие способности к творческому пониманию окружающих явлений, неумение отличать главное от второстепенного, неумение обобщать понятия, склонность к напыщенной многоречивости, рассуждению на малоизвестные темы с включением в речь непонятных выражений». Наш случай. Сначала европейцы дружно поучаствовали в «арабской весне», потом получили сотни тысяч беженцев, а сейчас не знают, что с ними делать.

А делать остаётся только то, что предполагают европейские ценности. Кормить. Холить. Лелеять. Давать бесплатные талоны в публичный дом, чтобы африканские и азиатские «альфа-самцы» сбрасывали там свою сексуальную энергию. Впрочем, стоит ли России переживать за общеевропейский дом и порядок в нём? Пусть и по другому случаю и по отношению к другим «партнёрам», но российский лидер во время традиционной прямой линии 2016 года очень точно высказал своё мнение по этому поводу: «Если кто-то решил утонуть — спасти его невозможно».

Действительно, какой смысл спасать геополитического конкурента? В силу устройства европейской бюрократии выстроить нормальные, добрососедские отношения с Евросоюзом невозможно. Выстраивать отношения надо конкретно с Германией, Францией, Италией, поскольку от сотрудничества с этими странами может быть какая-то польза. Россия заинтересована в научно-техническом сотрудничестве с технологически развитыми европейскими странами. Она нуждается в стабильных поставках своих ресурсов в Европу. Что касается «деиндустриализированных» государств Восточной Европы, то по итогам развала ЕС они снова захотят вернуться в зону влияния России — кормить же их кто-то должен, по их мнению.

Так было до 1991 года. И кто-то считает, что так будет и в будущем. Больше всего, конечно, будут бить себя пяткой в грудь «братушки» болгары. Только надо ли снова России содержать нахлебников и предателей? Наверное, должно быть все наоборот — это они должны платить за российскую «крышу». Если хотят. Если нет — могут идти на все четыре стороны. Со старой Европой мы и сами договоримся.

С существующими политиками европейских государств договариваться не о чем. Их надо менять. Их будут менять сами европейцы. Процесс идёт. Главное не мешать. Чем больше турецкий султан Реджеп Эрдоган «сольёт» в Европу иракцев, афганцев, сирийцев — тем лучше. Пусть простые европейцы ощутят на своей собственной шкуре все прелести безумной политики своих лидеров. Тогда у них непременно возникнут следующие вопросы. Во-первых, что это за правительства, которые не могут решить ни одной проблемы? Во-вторых, на кой ляд вообще нужен Европейский союз, если он их не защищает? В-третьих, в угоду чьих интересов надо было «изолироваться» от России?

Попробуйте представить, что может думать простой немецкий работяга, когда едет «пахать» на завод? Вокруг толпы праздно шатающихся мигрантов, разрушающих привычный европейский порядок. Немец работает — мигранты отдыхают. Хуже того, они ведь ещё и презирают его! Действительно, за что уважать того, кто не может постоять за себя, свой дом, свою женщину?

С заказами у европейских предприятий тоже не всё в порядке, а значит, и с доходами простых работяг. При этом какой-то Фридрих не будет мучить себя длительными размышлениями о глобальном экономическом кризисе. Он знает, что его конкретное «евро» отдали на развлечения конкретного бездельника, которого пригласила в его страну Ангела Меркель. Он недополучил конкретное «евро» из-за санкций против России. Фридриху плевать на то, что происходит на Украине, чей Крым или Донбасс. Ему не плевать на себя. Он хочет кушать и жить как прежде. Значит, надо идти на выборы и голосовать против существующей власти. Спрос рождает предложение. Не думаю, что в Европе появятся «пророссийские» политические силы, но договороспособные обязательно придут к власти. Неважно когда.

Смешно. Западные политики на полном серьёзе рассматривают вопрос возвращения России в «Большую восьмёрку». Условия ставят. Ультиматумы озвучивают. Интересно, а какой смысл Москве возвращаться в дискредитировавший себя клуб некогда «влиятельных государств»? К тому же, как «русский медведь» может вернуться в «Большую восьмёрку» без «китайского дракона»? Не по-людски. Неправильно. А Россия должна поступать правильно.

Как-то поймал себя на мысли, что мне совершенно неинтересно знать, что скажет Обама, Меркель, Олланд и тем более Порошенко. Путина интересно послушать. А вот речи политиков западных стран напоминают выступления парторгов времён позднего СССР. Только тогда советские пропагандисты насиловали мозги населению «загнивающим агрессивным капитализмом», а сегодня западные пропагандисты насилуют мозги «разваливающейся агрессивной» Россией. Так держать. Россия никуда не спешит. Она изолировалась от свихнувшегося «цивилизованного мира». При помощи западных санкций Россия проводит политику импортозамещения. Порой, грешным делом, даже появляется мысль: а может «арабскую весну» и «революцию национального достоинства» Москва проспонсировала? Конечно же, нет. Москва просто не помешала Западу включить самоубийственную для него программу.