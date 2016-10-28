



ИА REGNUM Неонацистская свастика под лупой: ничего нового — всё тот же нацизм

Латвийские СМИ облетела «неожиданная» новость о том, что в стране набирает обороты радикальная неонацистская группировка «Стражи Отечества» (Tēvijas sargi), активно пополняющая свои ряды молодыми парнями, готовыми не словом, а кулаком постоять за свои идеи. Примечательно, но сей факт преподносится почти как природное явление, да, пугающее, но вместе с тем естественное и объяснимое с «научной точки зрения». Так, по мнению разного рода экспертов, связано это, конечно же, с предполагаемым наплывом в Латвию беженцев.

Как отмечают СМИ, группировка привлекает новых последователей при помощи провокационных лозунгов о беженцах, пугающих обывателя плакатов с изображением мигрантов, отрубающих головы представителям коренного народа, и приобщением молодежи к изучению рукопашного боя. Так, например, один из призывов группировки звучит: «Если ты не из тех, кто говорит мигрантам: Welcome!, хотим видеть тебя на наших тренировках в боксерских перчатках».

Полиция безопасности, всегда оперативно реагирующая даже на словесный протест русских жителей Латвии, в данном случае просто наблюдает за организацией и обещает в случае необходимости действовать адекватно ситуации…

Кто-то спросит: а может, действительно, события в Кельне напугали молодых и решительных, заставили переживать за своих родных и близких, подтолкнули романтиков к объединению в «народную милицию»? И такие мнения звучат довольно часто. Но если проявить внимательность, то видимость романтических устремлений мгновенно растворяется в зловонной, коричневой луже самого обыкновенного неонацизма. Причем ненавидеть инородцев «романтики» из распиаренной группировки учились на своих русских соседях по лестничной клетке.

Так, лидер группировки «Стражи Отечества» Янис Силс, известный своими крайне русофобскими взглядами, является идейным сторонником силового решения «русского вопроса». Например, в преддверии проходившего в стране референдума за придание русскому языку статуса государственного Силс открыто призвал латышей вооружаться, создавать отряды самообороны и готовиться к часу «икс», когда «представители бородатого рода» (так он назвал русских) попытаются взбунтоваться. А позже этот же предводитель «романтиков» в качестве инструктора тренировал членов неонацистского «Правого сектора» в зоне проведения карательной операции в Донбассе.

Опять кто-то возразит: «Но таких же везде хватает — пара десятков «отмороженных» маргиналов, с которыми никто и никогда дел иметь не будет». Опять мимо! Во-первых, от 100 до 200 человек (что для маленькой Латвии уже много), а во-вторых, с ними охотно имеют дела другие, находящиеся во власти неонацисты… и даже армия.

В свое время Янис Силс активно занимался военно-патриотическим воспитанием латышской молодежи в специальных лагерях, которые организовывались лидером входящего сегодня в правящую коалицию Национального объединения Райвисом Дзинтарсом. Также на фотографиях, размещенных группировкой в интернете, можно без труда разглядеть, что в занятиях радикалов принимает участие один из членов правления Национального объединения, вице-мэр Огрского края Эгил Хелманис. Как выяснилось, именно он обеспечивает «боевиков» спортзалом. Да и официальное молодежное отделение Национального объединения также не осталось в стороне, опубликовав призыв присоединяться к группировке.

В свою очередь сам лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс откровенно заявил: «Насколько я знаком с публично заявленными «Стражами Отечества» целями, они в большой степени совпадают с целями Национального объединения и его сторонников — ограничение процесса миграции, создание латышской Латвии».

Напомню, Национальное объединение имеет три министерских портфеля и место спикера латвийского Сейма.

Но и это еще не все. В 2014 году Янис Силс выступил, причем как лидер «Стражей Отечества», организатором конференции под названием «Способно ли Zemessardze (латвийское ополчение) противостоять агрессии врага». В мероприятии, где речь, конечно же, шла о России и русских, приняли участие представители Министерства обороны и сам командир ополчения Леонид Калниньш, а также советник министра обороны Янис Кажоциньш, 10 лет возглавлявший одну из спецслужб страны, имеющий погоны бригадного генерала вооруженных сил Великобритании и послуживший в должности заместителя начальника штаба НВС.

Кстати, сам Силс также является членом ополчения, на которое возлагается большая надежда в деле борьбы с внутренними и внешними врагами Латвии.

Вот примерно так выглядят сегодня латышские радикальные «маргиналы», которые неожиданно для всех вдруг появились на волне «простого человеческого страха» перед наплывом беженцев.

А для чего происходит незаметное срастание столь агрессивной неонацистской группировки с властью и армией? Да все просто… «Обыкновенный фашизм», он вообще прост: когда наступит тот самый «час икс», о котором говорил Силс, неонацистам, привыкшим за годы нахождения во власти к дорогим костюмам, не захочется эти самые костюмы марать кровью. Для этого нужен тот, кто одевается попроще.

P.S. В 1990-e, когда основная часть населения круглосуточно занималась выживанием, и толпы малолеток остались без присмотра, один на один с улицей, я начал ходить по подвалам, колясочным и подворотням. Забирал тюбики с клеем, какие-то дурманящие таблетки, часами разговаривал с чумазыми обитателями этих притонов, стараясь найти подход к каждому отдельно. Затем вел в спортзал, начал организовывать походы, чуть ли ни силой заставлял читать книги. Через год это уже были бесплатные (единственные в городе) клубы для молодежи, которые, по просьбе нескольких директоров русских школ, мы открыли прямо в учебных заведениях. Только в одном из этих клубов на занятия ходило около сотни подростков одновременно. За несколько лет через клубы прошла не одна тысяча потенциальных (по тем временам) наркоманов и преступников. Но тогда за нашей деятельностью спецслужбы не просто наблюдали, как сегодня наблюдают за «Стражами Отечества». Поднялась русофобская истерика в СМИ, банально запугали директоров школ и родителей детей, а меня попытались обвинить в подготовке боевиков.

Это я к тому, что кто-то обязательно скажет: «Ну да, конечно, злые эти «Стражи Отечества», но хоть молодежь к спорту привлекают. Может, поэтому их не трогают?»