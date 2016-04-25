Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил вновь вернуться к проблеме карабахского урегулирования, заявив, что «ситуация в зоне конфликта остается очень хрупкой». Действительно Армения и Азербайджан сообщают о несоблюдении режима предотвращения огня. В данном случае нет сюрпризов и неожиданностей. Существуют только нюансы и факторы. Нюанс заключается в том, что по ходу вспыхнувшей в первых числах апреля трехдневной кровопролитной войны только благодаря посредническим усилиям Москвы и лично президента России Владимира Путина представителям генштабов Азербайджана и Армении удалось (5 апреля) достигнуть устного соглашения о перемирии.

Иван Шилов ИА REGNUM

В этой связи президент Армении Серж Саргсян в интервью DW заявил, что инициатива о перемирии при посредничестве российских военных исходила от Азербайджана. Бакинский портал Haggin.az не случайно пишет о том, что «Минобороны Азербайджана не комментирует информацию о том, кто первым попросил о перемирии», однако «источники в Минобороны и Генштабе России утверждают, что усилия по немедленному прекращению огня в Карабахе первой предприняла именно Москва». «Нам сразу стало понятно, что это не рядовая перестрелка, а прелюдия к полномасштабному конфликту, — отметил источник издания в российском Генштабе. — Поэтому после доклада об обстановке руководству страны мы сразу же вышли на связь с армянскими и азербайджанскими сторонами, чтобы убедить их сложить оружие и сесть за стол переговоров». Все дело было в том, что когда президент Армении Саргсян заявил, что в случае расширения вооруженной конфронтации Ереван пойдет на признание независимости НКР, стало очевидно следующее: еще один или два дня боев и ситуация в регионе изменилась бы радикальным образом. Развязка ситуации была иной.

Но вслед за этим Азербайджан попытался изобразить устное соглашение от 5 апреля как «московское», которое шло в обход Минской группы ОБСЕ, как заменяющее документы 1990-х годов о прекращении огня на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Следующим ходом предполагалось организовать при посредничестве Путина личную встречу президентов Азербайджана и Армении. В оборот была запущена идея о существовании некоего «плана Лаврова».

Москва на уровне официального заявления МИД опровергла эти тезисы. Соглашения 1990-х годов были признаны как «бессрочные». После визита Лаврова в Ереван президент Армении Серж Саргсян подтвердил, что «Лавров не привозил в Ереван каких-либо новых предложений», а что касается встречи президентов Азербайджана и Армении, то, по словам Саргсяна, «Лавров хорошо понимает, что проведение переговоров сразу после четырехдневной войны не имеет смысла». Более того, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик сообщил, что «встреча по нагорно-карабахскому урегулированию на уровне глав МИД Азербайджана и Армении пока не планируется», хотя сопредседатели «находятся в постоянном контакте с министрами, чтобы начать переговоры по урегулированию конфликта в любое время».

Теперь о факторах. В некоторых российских СМИ появились сообщения со ссылкой на «кремлевские источники», которые охотно тиражировались и в Баку, о том, что «Ереван готов обсудить возвращение оккупированных районов», и что президент России «обратился к главам Азербайджана и Армении с предложением возобновить интенсивные переговоры по Нагорному Карабаху». «В случае возобновления диалога инициатива в урегулировании карабахской проблемы перейдет от западных посредников к Москве», — писала газета «Коммерсантъ». В свою очередь член Общественной палаты РФ Сергей Марков рассуждал чуть ли не как о свершившемся факте о реанимации идей так называемой «казанской формулы». «Должно полностью возобновиться экономическое и гуманитарное сотрудничество и передвижение людей, кроме того, освобожденные районы должны быть демилитаризованы, что выгодно и Армении, — говорил Марков. — Также нужен договор о неприменении вооруженных сил, а в качестве его гаранта по границам должны быть поставлены миротворцы». И добавлял, что «французский и американский сопредседатели Минской группы ОБСЕ постараются ее видоизменить, дабы в реализации мирного плана урегулирования участвовала не одна Россия».

В данном случае история переговорного процесса просто фальсифицируется. Более того, «легендировался» с определенной целью визит главы МИД Лаврова в Ереван, чтобы в случае выдвижения каких-либо контраргументов со стороны Еревана обвинить его в срыве какого-то готовившегося Путиным нового соглашения», а также выставить Ереван в качестве стороны, «заинтересованной в сохранении напряженности в регионе». Но эти тезисы были отбиты Арменией. Как заявил президент Саргсян, «в 2011 году в Казани во время переговоров президентов Армении и Азербайджана армянская сторона была согласна вывести войска из пяти районов с дальнейшим вводом в регион миротворцев, однако азербайджанская сторона выдвинула новые условия». Теперь же, по его словам, «Армения не планирует возвращаться к переговорному процессу», потому что «сейчас ситуация абсолютно другая». Это так.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин, если цитировать его по Sputnik-Армения, расставил главный акцент: «Россия не ставит знака равенства в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Армения является для России стратегическим союзником, а Азербайджан — стратегическим партнером, это совершенно разные уровни, и ни о каком знаке равенства тут речь не идет». Не случайно и глава МИД России Лавров пояснял, что «Москва прекрасно понимает, какой период сейчас наступил в нагорно-карабахском урегулировании», и вновь призвал к тому, чтобы все стороны соблюдали договоренности о перемирии. Кстати, к этому призвал и госсекретарь Франции по европейским вопросам Арлем Дезир, который по поручению правительства и президента Франции совершает турне по Закавказью. Во-первых, он заявил, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, вместе с российским и американским сопредседателями прикладывает все усилия, чтобы реализовать принципы, которые принято считать Мадридскими. Во-вторых, он считает необходимым внедрение механизма контроля и удержание сторон от применения силы. Но если текущие послевоенные переговоры вновь закончатся неудачей, то странам — сопредседателям Минской группы ОБСЕ нужно быть готовыми к принятию нестандартных решений в отношении карабахского урегулирования. Вряд ли они устроят Азербайджан.