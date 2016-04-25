



Кто-то уже пытался публично отстирать флаг США

Подделка результатов праймериз — дело дорогое, и в штате Нью-Йорк Хиллари Клинтон не стала расходовать деньги на те графства, где население меньше полумиллиона. Поэтому при взгляде на карту создается впечатление, что в штате Нью-Йорк почти везде выиграл Берни Сандерс. Хотя если исходить из нормальной социологии, за него как раз должны были голосовать жители больших городов (скопления пролетариата и получатели велфера), особенно на границе с полусоциалистической Канадой. Но они проголосовали за апофеоз безумного капитализма — Хиллари Клинтон, по сравнению с которой Маргарет Тэтчер кажется профсоюзным лидером в шахтерском поселке Уэльса. Но и это не все.

В Нью-Йорке, для того чтобы проголосовать в праймериз, избиратели должны были зарегистрироваться за год за выборов, когда никто еще и слыхом не слыхивал и представить себе не мог таких кандидатов на пост президента, как Дональд Трамп или Берни Сандерс. Причем это правило было введено по-тихому полтора года назад, и о нем мало кто знал. Поэтому те избиратели, которые хотели бы проголосовать за Сандерса, но были зарегистрированы как независимые, не смогли это сделать, так же как и те, кто хотел бы проголосовать за Дональда Трампа, но были зарегистрированы демократами. Ну, независимые ничего не могут сделать по этому поводу, кроме как попытаться уговорить Берни Сандерса выдвинуть свою кандидатуру в качестве независимого кандидата, зато демократы, симпатизирующие Трампу могут пойти на выборы, отстоять 3 часа в очереди (Хиллари позаботилась) и бросить в урну пустой бюллетень. И таких пустых бюллетеней в урнах оказалось 20%!

Плюс избирательные комиссии Демократической партии «потеряли» 7% зарегистрированных избирателей! То есть представляете, приходит зарегистрированный демократ на избирательной участок, стоит 3 часа в очереди, а ему говорят: «Извините, но вас в списках нет». Причем демотрампоиды были заранее готовы к этой ситуации (у них целая организация была, которая на митингах и в Интернете готовила народ к этой ситуации) и знали что делать, а те, кто хотел проголосовать за Сандерса, вряд ли могли догадаться бросить пустой бюллетень. Так что эти 7% в 20% не входят.

Итого Хиллари официально набрала 58%, из них она не меньше 5% украла у Сандерса примитивным способом (за деньги, приписки, больные, умершие, и т.д. и т.п.), 7% потерянных и 20% пустых бланкокидателей. Остается 26% процентов настоящих клинтонитов. И это при том, что явка на Демократических праймериз упала на треть, а на Республиканских — на треть возросла. И она с такой поддержкой собирается сражаться против Трампа? Именно поэтому половина газет вышла с заголовками: «Хиллари выиграла Нью-Йорк, но ей это дорого обойдется!» Они, конечно, таких расчетов не публиковали, но по тону чувствуется, что для себя в редакции сделали.

В общем, я думаю, что Нью-Йорк перестал быть демократическим штатом. Я даже думаю, что Демократической партии в нем просто больше нет — ее надо создавать заново. А ведь Сандерс в этой ситуации на конвенции Демократической партии может сказать: «Ах, я не могу Трампа допустить в Белый Дом, а Хиллари не может у него выиграть! Я вынужден выдвинуть свою кандидатуру в качестве независимого кандидата». Причем голоса он будет отбирать у Хиллари, а не у Трампа. Мадам секретарь — Росс Перро 2.0, получите и распишитесь!

В сочетании с вовремя поданной угрозой снять с выборов госпожу Клинтон и подвергнуть ее позорному суду, этот план может сработать на ура, и суперделегаты, которых она считает у себя в кармане, могут задуматься. Сильно задуматься. А их количества более чем достаточно для того, чтобы сделать номинантом Берни Сандерса и спасти Демократическую партию от полного разгрома и бесславного конца. Сандерс все правильно рассчитал — бороться за Нью-Йорк в этих условиях с Хиллари не имеет смысла, а вот встретиться с Папой Римским, чтобы мобилизовать католический электорат в остальных штатах — смысл имеет большой.

И очень может быть, что именно в этом и состоит план Обамы-Сандерса, а теперь к нему, судя по всему, присоединился и Папа Римский Франциск I. Сообразили, так сказать, на троих.