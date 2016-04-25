



Памятник Кромвелю во дворе парламента

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Во второй половине XVI века Европу охватила всеобщая классовая война, пробужденная Нидерландской буржуазной революцией. Из-за своей протяженности она войдет в историю как Восьмидесятилетняя война (1568—1648 гг.) и завершится Мюнстерским договором, признавшим независимость голландских провинций. Это было опасное время, поскольку социальным конфликтам сопутствовал повсеместный рост национального самосознания. Испанские Габсбурги продолжали ослабевать: за несколько десятилетий до восстания голландских буржуа немецкая Реформация и Крестьянская война разорили банкирские дома Фуггеров и Вельзеров, которые сколачивали состояния на торговле серебром в Германии, поддерживая тем самым завоевательные планы мадридского двора. Дополнительным стимулом явилась нарастающая инфляция — Испания с размахом тратила серебро, привезенное колонизаторами из Нового Света, не задумываясь о последствиях. Пышные наряды, дорогие балы и никакого производства. Все закупалось в Нидерландах, где концентрировались мануфактуры и фабрики.

Предприимчивые голландцы этим воспользовались, налаживая сотрудничество с итальянскими городами-государствами, деньги которых сыграли не самую последнюю роль в восстании. Так рождался новый мировой порядок и его главный институт — национальное государство. Справедливости ради напомним, что начало этому процессу заложила Столетняя война (1337—1453 гг.), по итогам которой англичане и французы предали забвению династические распри, взяв курс на строительство национальных государств. Поэтому буржуазная революция в Голландии — натиск национализма, его протест в отношении Габсбургов и Католической Церкви.

Такова эпоха, в которой 25 апреля 1599 года на свет появился английский государственный деятель и полководец Оливер Кромвель. Будущий герой Английской буржуазной революции и лорд-протектор содружества Англии, Шотландии и Ирландии родился в дворянской семье, которая проживала в северо-западном г. Хантингтоне. Судьба выделяла Оливера с самого начала — он оказался единственным выжившим ребенком. Будучи пуританами, Кромвели верой и правдой служили короне, пытаясь ослабить католические притязания с континента. Дядя Оливера — сэр Томас Кромвель (1485—1540 гг.) вошел в историю как основатель Англиканской Церкви, ближайший советник короля Генриха VIII Тюдора и идеолог английской Реформации.

Ханс Гольбейн Младший. Томас Кромвель. 1533

Первая половина жизни Оливера Кромвеля практически неизвестна. Однако британская ВВС отмечает, что политические взгляды Оливера сформировались в приходской школе, где он попал под влияние теолога Томаса Бирда (Beard), автора нашумевшего сочинения «Театр божественных воздаяний», в котором Папа Римский представлен в облике Антихриста. В 1616—1617 гг. он обучается в одном из колледжей Кембриджа — Сидней-Сассексе, который вскоре покидает. Смерть отца вынуждает Оливера вернуться домой, чтобы помогать матери с хлопотным помещичьим хозяйством.

Тем временем континентальная Европа погружается в Тридцатилетнюю войну (1618—1648 гг.). Что касается нашего героя, то он пока предпочитает мирную жизнь рядового джентри. Известно, что в августе 1620 г. он женится на Элизабет (фамилия неизвестна) — старшей дочери богатого лондонского торговца мехами, которая родит ему семерых детей (выжили две дочери и четыре сына).

Кромвель с головой окунается в политику только в 1628 г., заняв кресло депутата от Хантингтона. Но в Короткий (с 13 апреля по 5 мая 1640 г.) и Долгий парламент (1640—1649 гг.) Кромвель выдвигается уже от Кембриджа: дело продвигается благодаря богатому наследству, которое ему досталось от брата матери — Томаса Стюарта.

Антонис Ван Дейк. Портрет Карла I

Гражданская война (1642 — 1651 гг.) между парламентариями и роялистами создает невиданный ранее социальный лифт, расчищая путь к власти для нетитулованного мелкопоместного дворянства. Кромвель становится предводителем кавалерии, которая в итоге одержит победу над войсками короля Карла I. Речь идет о новой армии, в которой солдатам платят жалование, их набирают исходя из навыков, а не по социальной принадлежности. Конница Кромвеля не оставляет противнику шансов — 14 июня 1645 г. Карл I терпит поражение у Нейзби.

Чарльз Ландсир. Кромвель в сражении у Нейзби в 1645 году. 1851

«Сэр, после трех часов упорного боя, шедшего с переменным успехом, мы рассеяли противника, убили и взяли в плен около пяти тысяч, из них много офицеров. Также было захвачено двести повозок, то есть весь обоз, и вся артиллерия. Мы преследовали врага за Харборо почти до самого Лестера, куда бежал король…», — написал полководец в донесении к спикеру нижней палаты.

30 января 1649 г. наступает кульминация, Англия обезглавила своего монарха (1650 г. Кромвель побеждает при Денбаре, а в 1651 — при Вустере).

Поль Деларош. Солдаты Кромвеля оскорбляют Карла I, фрагмент. 1837

Кромвель становится лорд-генералом, получая контроль над всеми вооруженными силами. А уже 9 октября 1651 г. он идет на геополитическую революцию, утвердив Навигационный акт против Голландии. Вот как оценивают документ исследователи Э. Бааш, Н.М. Сегаль и О.К. Рыковская в работе «История экономического развития Голландии в XVI—XVIII веках»: «Навигационный акт 1651 г. безусловно ускорил начало войны. Нидерланды отдавали себе ясный отчет в значении этого акта. Исход неудачной для них войны заставил их признать самый факт, а также требования англичан приветствовать английский флаг в английских водах. Голландцы были также вынуждены подчиниться требованию о перевозке в Англию лишь товаров отечественного производства. Это требование затрагивало исключительно интересы голландцев, так как все другие народы совершенно не вели или же вели очень небольшую посредническую торговлю между Англией и другими европейскими странами». Так была заложена основа для первой англо-голландской войны (1652 — 1654 гг.).

Вождь революции продолжает наступление в Ирландии и Шотландии, которые представляли собой последние бастионы роялизма. Подавление ирландского восстания вылилось в массовую резню. По данным британского историка Артура Мортона («История Англии»), в 1641 г. в Ирландии проживало более 1,5 млн человек, а в 1652 г. осталось лишь 850 тыс., из которых 150 тыс. были английскими и шотландскими новопоселенцами. Лондон расширял таким образом колониальную империю, а Кромвель шел к единоличной военной диктатуре, став в 1653 г. лордом-протектором. «На Бога надейся, но порох держи сухим», — говорил он неустанно своим соратникам. Разумеется, эта фраза далека от новозаветной просьбы Карла I («Воздайте кесарю кесарево»).

Неизвестный художник. Казнь Карла I. 1649

Посмотрите в глаза Оливеру Кромвелю — герою Английской буржуазной революции

Тем не менее Кромвель — единственный диктатор в английской истории, которого почитают до сих пор. Почему? Ответ лежит на поверхности: он усмирил Голландию, наладил торговлю со Швецией и захватил Ямайку. Кромвель подписывал указ, по которому был казнен монарх, но он никогда не посягал на священное право — частную собственность. Поэтому он обладал монаршей властью, хоть и не носил королевские титулы.

Гаспар де Крайер. Оливер Кромвель (фрагмент)

3 сентября 1658 г. Кромвель умер при странных обстоятельствах, передав власть старшему сыну Ричарду. Принц Карл Стюарт, въехавший в Лондон 29 мая 1660 г. уже в качестве короля Карла II, не забудет о своем страхе перед лордом-протектором. В годовщину казни отца, 30 января 1661 г., тело Кромвеля выкопают из могилы, повесят и отрубят голову, выставив ее на обозрение в Вестминстерском дворце. Англия будет помнить Кромвеля до скончания века, а олигархия Амстердама будет раздумывать над своим выбором вплоть до «Славной революции» 1688 г., пока презренного Якова II Стюарта не сменит новый король — Вильгельм III Оранский, штатгальтер Голландии.

Лучше остальных итог этой кровавой драмы подвел Карл Маркс, которого цитирует историк Борис Поршнев («Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII в.»): «Революции 1648 и 1789 гг. не были английскою и французскою революциями; это были революции европейского масштаба… они провозглашали политический строй нового европейского общества… Революция 1648 г. представляла победу семнадцатого века над шестнадцатым, революция 1789 г. — победу восемнадцатого века над семнадцатым. Эти революции выражали еще больше потребности тогдашнего мира, чем потребности тех частей мира, где они происходили, т. е. в Англии и Франции».

Не будем вступать в полемику с основателем коммунистической идеологии. Отметим лишь то, что Английская буржуазная революция хронологически совпала с французской Фрондой (1648—1653 гг.). Случайно ли?