Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 17—23 апреля стали: визит папы Франциска в Армению будет пророческим; Вашингтон играет на руку иранским фундаменталистам; идея существования двух государств — Израиля и Палестины — рискует потерпеть крах; ожидает ли Египет новая революция; Католическая церковь в Польше встала на сторону правительства; Северная и Южная Америка — самое опасное место для католического духовенства и другое.

В день памяти Мец Егерн — Геноцида армян префект Конгрегации по делам восточных церквей кардинал Леонардо Сандри в интервью Radio Vaticana (Ватикан) призвал помнить об этих страшных событиях в истории человечества и назвал предстоящий визит папы Римского Франциска в Армению «пророческим». Сандри также прокомментировал последние события на Кавказе, упомянув в этой связи о конфликте в Нагорном Карабахе, и выразил надежду, что международное сообщество найдет форму «справедливого и окончательного урегулирования» его, не доводя до серьезных последствий для двух народов, «особенно для Армении, столь дорогой Католической церкви как первой христианской страны». Кардинал уверен в том, что визит Франциска в Армению станет «пророчеством о лучшем мире, мире, который преодолевает разногласия, эти весьма пагубные реалии, влияющие на жизнь человека».

Сто лет назад миллионы мужчин, женщин и детей — армян, ассирийцев и греков — были зверски замучены и уничтожены по прямому указанию османского правительства, тем самым зачищавшего регион от коренного населения и умышленно уничтожавшего тысячелетнее христианское наследие, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Армяне были замучены из-за их христианской веры. В прошлом году в эти же дни Армянская апостольская церковь канонизировала жертв Геноцида как святых. Трагично, что геноцид продолжается и по сей день в различных частях мира. Одной из причин тому является безнаказанность прошлых преступлений и нежелание международного сообщества предпринять значимые меры, чтобы остановить это. Поможет человечеству двигаться вперед только правда и восстановление справедливости. Эти идеи закреплены в работе армянского монаха X века, святителя Григора Нарекаци, которого папа Римский Франциск провозгласил Учителем Церкви. Нарекаци выдвигает как способ человеческого совершенства покаяние перед Богом. Мысли святого Григора имеют большое значение в современном мире, полном насилия и нетерпимости. А идея покаяния — особое значение в контексте признания Геноцида армян, так же как и 101-я годовщина служит новой вехой на пути рассеяния мрака и борьбы в XXI веке против отрицания преступления со стороны Турции.

Депутат-армянин от курдской Демократической партии народов Каро Пайлян в Великом национальном собрании Турции перед креслами депутатов оставил фотографии 6 армянских парламентариев, погибших во время Геноцида армян в 1908—1915 годах, передает AsiaNews (Рим, Италия). Он выступил с речью в парламенте, в которой напомнил об этих трагических событиях. Турецкое правительство отказывается признать Геноцид армян, что является одним из источников напряженности в отношениях между Анкарой и Европейским союзом, а также Святым престолом. Турецкие армяне хотят, чтобы Анкара признала «великое зло» и попросила прощения. В своем обращении к парламенту Пайлян призвал правительство создать комиссию по расследованию убийства армянских законодателей в Османском парламенте в 1915 году. В течение шестиминутной речи христианского депутата его некоторые коллеги из числа турецких националистов пытались выкриками, свистом и насмешками помешать выступлению. В ответ курдские депутаты поддержали Пайляна аплодисментами.

Представители сирийского фонда и представители местной евангельской христианской общины обратились в суд в Диярбакыре с иском против экспроприации, в ходе которой турецкое правительство захватило земли и церкви, оправдывая это военными операциями против повстанцев Курдской рабочей партии (КРП), сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Одновременно Анкара развернула захватнические действия против Константинопольского патриархата. Турецкие чиновники хотят добиться отмены правовых актов, с помощью которых некоторые земли были возвращены Фанару. В частности, режим Эрдогана хочет повторно экспроприировать принадлежащий Константинопольскому патриархату земельный участок площадью 98 акров (около 40 га) на островах Гоксу и Умит, которые были предназначены для православной богословской школы Халки. Земли эти вернули Фанару в течение последних четырех лет. Управление лесного хозяйства Турции требует, чтобы участок снова поступил в распоряжение казны.

Конференция немецких епископов накануне поездки канцлера Ангелы Меркель в Турцию призвала Анкару уважать свободу вероисповедания, рассказывает Radio Vaticana. Католическая церковь в Германии считает, что турецкое государство должно обеспечить то, что «возможность немногих оставшихся в Турции христиан исповедовать свою веру, не будет ограничиваться». Анкара недавно неожиданно национализировала несколько церковных зданий. Конференция немецких епископов продолжает: «Турция несет ответственность за соблюдение принципов религиозной свободы для всех граждан». В свою очередь немецкий богослов Тимо Гюзельмансур, как информирует KATHPRESS (Вена, Австрия), критикует Анкару за распространение «нового национализма». Тех, кто не исповедует ислам и очевидно не является носителем «турецкости», объявили врагами, говорит эксперт. Турецкие власти преследуют двойные цели, подчеркивает представляющий Исламско-христианское собрание и Центр документации (CIBEDO) Гюзельмансур. С одной стороны, они делают вид, будто бы христианам нечего опасаться в Турции, а правительство прислушивается к ним. С другой стороны, церкви и церковные здания систематически конфискуются. Существующая в Турции «свобода вероисповедания» для христиан означает лишь то, что они могут жить своей верой только «в пределах церковных стен». Во всем остальном им отказывают. Церковь не может участвовать в судебном разбирательстве; иностранным священникам и религиозным деятелям часто не дают вида на жительство или рабочую визу.

Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели встречу, где обсуждали, как в полной мере реализовать соглашение по иранской ядерной программе, которое Тегеран подписал в июле прошлого года с великими державами, рассказывает AsiaNews. В последнее время Иран жаловался на то, что он выполнил договоренности и прекратил обогащение урана, однако не получил никакой экономической выгоды, потому что санкции на самом деле до сих пор остались в силе. Во многих странах — особенно в Европе — хотят и готовы подписать контракты с Тегераном. Проблема заключается в том, что США не отменили ограничения, которые запрещают Ирану использовать доллар в международных соглашениях. Это означает, что Тегеран не может получить доступ, по крайней мере, к $100 млрд кредитов. Многие европейские банки и компании опасаются, что возобновление экономических связей с Ираном подвергнет их риску штрафных санкций со стороны Соединенных Штатов, как это случалось несколько раз в прошлом. Белый дом говорит, что позволение Тегерану использовать доллар не является частью соглашения по ядерной программе. Однако в действительности соглашение подразумевает, что иранцы могут участвовать в глобальной банковской системе, которая также включает в себя использование доллара. Сложившаяся ситуация кажется странной главному редактору издания, отцу Бернардо Червеллера. В редакционном комментарии он указывает, что тем самым Вашингтон играет на руку иранским фундаменталистам во главе с рахбаром Али Хаменеи, которые атакуют реформаторов во главе с президентом Хасаном Рухани. Фундаменталисты открыто говорят, что подписанное соглашение не привело к улучшению экономической ситуации, а потому оно не имеет смысла. По мнению некоторых иранских экспертов, Хаменеи готовит возвращение Махмуда Ахмадинежада, бывшего президента, который испортил отношения Тегерана с международным сообществом. Ближневосточный ученый Ширин Хантер предлагает два возможных объяснения. Первое: Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран оставался нестабильным, пока не произойдет смены режима или, возможно, расчленение страны. Второе: пока Ираном правят фундаменталисты, пугающие соседние страны, последние будут заинтересованы в покупке оружия из Франции, Великобритании и США.

Идея существования двух государств — Израиля и Палестины — рискует потерпеть крах: такое опасение высказал постоянный наблюдатель от Святого престола при офисах ООН в Нью-Йорке архиепископ Бернардито Ауса, передает Radio Vaticana. Выступая с докладом об обстановке на Ближнем Востоке, прелат призвал международное сообщество услышать крик о помощи христианских общин и других меньшинств, жертв гонений и дискриминации в этом регионе. Срыв переговоров о мире, террористические акты и односторонние акции угрожают миротворческому диалогу. В этих условиях папа Франциск просит израильское и палестинское руководство «признать необходимость мира» и продолжить переговоры по примирению. «Святой престол выражает надежду, что договор с Государством Палестина, вошедший в силу 2 января этого года, поможет сторонам конфликта искренне стремиться к мирному решению и что соглашение между двумя народами станет примером диалога и сотрудничества для других стран», — сообщает радиостанция.

Polonia Christiana (Краков, Польша) опасается того, что в Египте снова может произойти государственный переворот или революция. Почва для этого практически готова: экономическая нестабильность и неэффективная экономика не дают египтянам надежду на достойную жизнь. Это дрожжи, которые могут — хотя и не обязательно — упасть на мятежный энтузиазм. Дефицит бюджета делает Египет несостоятельным, если бы не Соединенные Штаты и их союзники, особенно Саудовская Аравия. Однако американская поддержка ограничивается точечными вливаниями, в основном на военные цели и краткосрочную гуманитарную помощь. Стратегические инвестиции делает Саудовская Аравия, которая сама все чаще и чаще участвует в эпизодах суннитско-шиитского конфликта. В Египте зафиксирован негативный торговый баланс практически в каждой важной области экономики. А решение о девальвации египетского фунта приведет в течение нескольких дней или недель после объявления этого к последствиям, которые ударят по самым бедным. Неизбежно поднимутся цены на продукты питания, отопление и электричество. Все это придется на канун свержения президента Мурси, которое отмечают в стране 3 июля, и оно станет для оппозиции поводом для организации антиправительственных демонстраций в крупнейших городах, в частности Каире и Александрии. В Египте сегодня царят революционные настроения. Революции нужен только тот, кто достаточно сильно заинтересован в дестабилизации государства. Впрочем, к счастью для египтян, таких пока что нет.

Польша ведет борьбу за сохранение своей демократии, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Действия правящей правонационалистической партии «Право и Справедливость» (PiS) вызывают острую критику как внутри страны, так и за ее пределами. Антиправительственные демонстрации проводятся на регулярной основе под эгидой Комитета по защите демократии (KOD). Вопросы возникают в отношение той роли, которую играет в поддержке PiS польская Католическая церковь. Известный ксендз Станислав Малковский вызвал вспышку негодования, когда сказал, что участие в KOD «не может быть согласовано с практикой католической веры и получением святого причастия», в сущности, отказывая тем, кто выступает против правительства, в причастии. Малковский говорит, что Комитет по защите демократии хочет ослабить польское государство в пользу Германии и России. Враждебность по отношению к Берлину и Москве является отличительной чертой «Права и Справедливости», причем эта риторика часто достигает уровня паранойи. Варшавский кардинал Казимир Ныч подчеркивает, что заявления Малковского отражают его личные взгляды, а не официальную позицию. Однако, несмотря на нейтральную позицию кардинала, известно, что церковная иерархия Польши поддерживает правящую партию. Хотя есть и другие мнения. Польский доминиканец, брат Павел Гузинский, проходящий обучение в университете в Лодзи, поддерживает антиправительственные протесты, а в желании иных священников запретить причащаться демонстрантам из KOD видит попытки наделить PiS авторитетом «святой власти».

Северная и Южная Америка являются самыми опасными местами для жизни католического духовенства, информирует Nasz dziennik (Варшава, Польша). В 2005—2015 годах там погиб 121 служитель Католической церкви, в том числе — 107 священников. Если добавить к этой статистике происшествия в этом году, то общее число жертв увеличится до 131 человека, а только духовенства — до 111. И это в то время, как во всем мире за последнее десятилетие насильственной смертью погибло 259 пастырей. Статистика показывает, что Америка, особенно Южная — формально самая католическая часть мира — есть самое опасное место в мире для католического духовенства. Служители Церкви умирают там по разным причинам: в основном из-за грабежей, но также, например, из-за своей приверженности к нуждам бедных и нуждающихся в социальной справедливости. Больше всего священников убивают в Мексике и Колумбии, а главные виновники — банды наркоторговцев, организованная преступность и левацкие партизаны.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.