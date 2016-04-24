«План постройки пуленепробиваемого суперавто для российского президента провалился, считает Times. — В «уникальной российской разработке», как ее подавали в СМИ, оказалась иностранная начинка. Почти все, что у машины внутри, делается за пределами России. Известно, например, что коробку передач и двигатель для лимузина создает Porsche. А главным поставщиком более мелких деталей выступает австрийская компания Magna. В проект «Кортеж», главной целью которого было создание российской альтернативы бронеавтомобилю Mercedes Pullman, эксплуатируемому Кремлем со времен Бориса Ельцина, вложено уже 54 миллиона долларов из госбюджета. Окончание проекта отложено. Скорее всего, до 2018 года, когда в России будет избран новый президент. Он-то и опробует итоговую версию суперавтомобиля. Мало кто в стране сомневается, что Путин позволит кому-то, кроме самого себя, стать первым пользователем этой машины».

inshe.tv СМИ Великобритании

«Президент США прибыл в Великобританию на юбилей королевы и с четкой мыслью: Альбион должен оставаться в Евросоюзе, — отмечает Financial Times. — По мнению Обамы, Великобритании будет сложнее справляться с терроризмом, экономическими кризисами, миграционным цунами, если она со всем этим бороться будет самостоятельно, а не в команде».

По словам обозревателя издания Джорджа Паркера, обращение главы Белого дома, содержавшее сплошные «за» за сохранение места королевства в ЕС и не имевшее ни одного аргумента «против», сторонников «брекзита» привело в бешенство.

«Правительство страны считает вмешательство Обамы в процесс подготовки референдума по вопросу быть или не быть Лондону в Евросоюзе очень важным моментом, льющим воду на мельницу противников «брекзита», — пишет газета. Совершенно не пытаясь при этом напоминать читателям, что упомянутое выше вмешательство всегда было ругательным словом в международной политике, И среди «свободных и демократических государств» всякий факт озвучки пожеланий из разряда «нам тут снаружи виднее, что у вас внутри не в порядке», всегда считался недопустимым действием. Но, как известно, все страны равны между собой по статусу, но среди них существуют и более равные.

«Кроме вопроса о членстве Великобритании в ЕС, Обама и Кэмерон обсудят угрозу, исходящую от ИГИЛ, а также продление санкций, наложенных на Россию из-за ее агрессии на Украине. Нынешняя угроза Европе, исходящая от террористов, — благоприятный фон для заявлений Обамы о сотрудничестве Вашингтона и Лондона», — заключает Financial Times.

В уже упоминавшейся Times тему «брекзита» обсуждают аж сразу три автора, которые совместными усилиями сообщают, что «министр обороны Великобритании Майкл Фэллон уверен: выходу его страны из ЕС обрадуется Россия и ИГИЛ, поскольку это действие причинит ущерб безопасности Запада».

По мнению главы МО, «все союзники и братские страны весьма обеспокоены возможным уходом Британии из Европы».

Газета приводит и мнение оппонента Фэллона — бывшего его коллеги по правительству и одного из лидеров движения за «брекзит» Иэна Дункана Смита, утверждающего, что «лучший подарок для ИГИЛ — это политика открытых границ, которую ЕС проводит по отношению к беженцам. Террористам очень удобно, нарядившись беженцем, бесконтрольно проникнуть на территорию Старого Света для реализации своих экстремистских планов. Членство в ЕС лишь добавляет нам уязвимости в этом плане и увеличивает риск теракта. Юридически мы бессильны противиться въезду этих людей на наш остров».

Telegraph цитирует министра по делам вооруженных сил Пенни Мордаунт, которая считает, что «выход из ЕС позволит снизить численность армии безработных, в ряды которой только за три месяца с декабря 2015 по февраль 2016 влились 21 000 человек (в настоящее время, по данным издания, в Британии насчитывается 1,7 млн безработных). Став самостоятельной, наша страна вернет себе контроль над собственной экономикой, которую будут делать наши бизнесмены и наш народ. Мы сами создадим себе рабочие места и решим проблему занятости. Британия вне ЕС будет процветать».

Guardian на прошлой неделе волновала проблема отражения имиджа России в материалах коллег.

«Цюрихские аналитики из компании Media Tenor свидетельствуют, что британские телеканалы, и в особенности ВВС, не стремятся вести сбалансированный разговор на разные темы. За последние 15 лет Евросоюзу на этом канале была посвящена в информационных блоках и передачах на политические темы треть эфирного времени, и только 7% его потрачено на отражение какого-то позитива. В 2015 году 45% материалов о ЕС было в негативном ключе. Только такой диктатор, как Башар Асад, получил столько же неодобрительного эфира, а автократы вроде Путина и Си Цзиньпина — значительно меньше, 30% и 7% соответственно. Мало того, их еще и хвалили чаще, чем Евросоюз».

ВВС, естественно, без внимания наблюдательность коллег не оставила, сообщив, что «наша новостная служба работает, отталкиваясь от фактов и событий, освещая происходящее беспристрастно и справедливо. Наши материалы сбалансированы в соответствии с балансом явлений в мире, о чем свидетельствует и наша зрительская аудитория».

«Эстония — страна высоких технологий, антитеза России! — трубит Guardian, которая, судя по всему, потратила уйму средств, сил и здоровья, чтобы найти на пространстве бывшего СССР хоть какую-нибудь республику, которую можно было бы хоть в чем-то противопоставить России. — Президент Эстонии Хендрик Илвес — глава государства, стремящийся превратить его в яркую противоположность соседям с востока. Он горит желанием технологизировать власть, для того чтобы она превратилась в прозрачную операционную систему, каждая секунда работы которой подотчетна народу».

Издание сообщает, что Ильвес в середине 90-х годов прошлого века прочел книгу Джереми Рифкина «Конец работы» и понял, что «малочисленная, но сплоченная рабочая сила, вооруженная современными технологиями, способна превратить Эстонию в страну стартапов». Россия присвоила бо́льшую часть эстонских природных богатств (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM), говорит Guardian, и маленькая прибалтийская республика теперь просто вынуждена процветать благодаря технологическому прорыву.

«Эстония создает модель демократически-транспарентного сетевого общества XXI века — полную противоположность путинскому абсолютно непрозрачному виртуальному реалити-шоу. Каждый в этой стране будет иметь свой собственный «номерной знак», и это оградит его от совершения дурных поступков».

Если государство, ведущее тотальную слежку за каждым, единственным и неповторимым своим гражданином с помощью вставленных в персону чипов (о точных местах размещения приборов контроля пока ни слова — известно же, куда посоветуют засунуть эти устройства противники этой матрицы высокотехнологичного общества), на полном серьезе называется демократическим, то как же тогда именовать страну (Россию), поголовную чипизацию населения не производящую? И как будет в ближайшем будущем звучать определение тоталитаризма, авторитаризма и диктаторства?

Independent подобные футуристические проекты не занимают, это издание сосредоточено на том, что происходит здесь и сейчас. А самое важное «здесь-и-сейчас», по мнению обозревателя газеты, — это, конечно, взаимоотношения НАТО и России. Ведь по большому счету жизнь всего человечества зависит не от локальных выступлений ИГИЛ, противостояния Израиля и ХАМАС или терактов в отдельно взятых странах, а от того, что имеют предъявить друг другу два ядерных монстра и о чем они смогут договориться.

«Первое после двухлетнего перерыва заседание Совета Россия — НАТО — это безусловная дипломатическая победа России, — уверена корреспондент издания Мэри Дежевски. — Деятельность Совета приостанавливалась из-за введения санкций против России по причине ее действий на Украине. В реальности сложившаяся ситуация не заставила Москву отказаться от своей внешней политики, но подвигла Североатлантический блок на поиски компромисса».

Журналистка считает, что «всякое взаимодействие лучше бездействия и хорошо, что в правительствах некоторых стран догадались проанализировать: а не была ли агрессия России вызвана чьими-то первичными действиями против нее? России повелели выполнить условия Минска-2 и прекратить вмешиваться в украинский конфликт, а когда это было Москвой выполнено, потребовали от нее вернуть Крым, прекрасно зная, что этого никогда не будет».

Автор считает, что последнее условие Запад выдвигал, заведомо зная, что оно невыполнимо, но именно это ему и нужно было для продолжения политики изоляции России от внешнего мира. В реальности получилось, что еще вопрос, кто кого и от кого изолировал: «Запад признал, что, пожалуй, переоценил свои возможности на Украине, начал предпринимать попытки навести мосты с Россией».