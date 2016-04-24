Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 25−27 посетить Баку для участия в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН. В этом формате он проведет встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как сообщают турецкие СМИ, они будут обсуждать вопросы развития двухсторонних отношений и, конечно, проблемы карабахского урегулирования. Напомним, что ранее два визита Эрдогана в Азербайджан отменялись из-за терактов в Анкаре — 17 февраля и 13 марта. Тогда президент Азербайджана Алиев перенес встречу в столицу Турции, где 15 марта состоялось пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турции и Азербайджана. Помимо этого, Эрдоган встречался с Алиевым в Стамбуле в формате саммита Организации исламского сотрудничества, а до этого они вместе участвовали в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, где их застали сообщения об очередной карабахской войне. Если выстроить эти события в единый хронологический ряд, то сразу напрашивается следующий вывод: каждая из таких встреч либо предшествовала какому-то важному событию, либо ему следовала, что наводит на серьезные размышления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Суверены на марше

Прежде всего бросается в глаза определенная согласованность в действиях между Алиевым и Эрдоганом. Первый активно атаковал Минскую группу ОБСЕ (МГ ОБСЕ) по карабахскому урегулированию, обвиняя ее в недееспособности; открыто угрожал использованием силового фактора для решения этой проблемы. При этом осуществлялась откровенная подмена переговорной повестки МГ ОБСЕ в сторону ориентации ее только на исполнение известных четырех резолюций Совета Безопасности ООН, принятых еще в начале 1990-х годов. Затем Алиев заявлял, что не допустит появления «двух армянских государств» в регионе. Правда, накануне визита в Вашингтон он своим указом помиловал тех лиц, которых на Западе считают политическими заключенными, с расчетом получить какие-то политические или геополитические дивиденды.

Накануне визита в Вашингтон Эрдоган также заявил о том, позиции Турции и США по отношению к курдским силам самообороны в Сирии якобы сближаются. «Мы находимся на той точке, где наши позиции с США по отношению к сирийской курдской партии «Демократический союз» (ПДC) и силам самообороны сирийский курдов сближаются, — говорил он. — Президент США Барак Обама, госсекретарь Джон Керри и вице-президент Джозеф Байден заявили, что не позволят курдам создать государственное образование на севере Сирии. Наша решимость противостоять этому известна». Эрдоган неоднократно подвергал критике США за их поддержку ПДС, которую Анкара считает связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК); призывал американские власти сделать выбор между Турцией и ПДС. Однако Вашингтон отказывается признать ПДС террористической организацией и неоднократно требовал от Анкары прекратить артобстрелы позиций курдов на приграничной территории Сирии. Таким образом, проблемы карабахского урегулирования и курдов усилиями лидеров двух тюркских государств фактически завязываются в единый геополитический узел, что сформировало их «тест на лояльность», который они предложили президенту США Обаме.

Есть основания предполагать, что Белый дом контролировал ситуацию и предпринял соответствующие контрмеры. Во-первых, явно с подачи американских источников в ряде турецких СМИ появились сообщения о том, что «группа высокопоставленных турецких военных готовит государственный переворот». Генштаб Турции был вынужден оправдываться, «выражая свою преданность демократии и Конституции страны». Во-вторых, Эрдогана в США встретил информационный «холодный душ». Бывший сотрудник Пентагона, эксперт по Ближнему Востоку и Турции Майкл Рубин выступил со статьей, в которой заявил, что «терроризм на Ближнем Востоке невозможно победить, пока турецкий президент Эрдоган остается у власти»; «он превратил страну в средиземноморский Пакистан». В-третьих, по данным портала Al-Monitor, «Обама, умышленно затягивая решение о встрече, дал турецкой политической оппозиции возможность вовсю поиздеваться над Эрдоганом». А когда такая встреча все же состоялась, «обсуждение важных для Турции проблем не принесло никакого результата», поскольку «главной темой преткновения для президентов США и Турции является курдский вопрос».

Алиева в Вашингтоне встречали почти так же. Газета Washington Post расписывала, как он «регулярно заключает в тюрьму всех своих критиков», разрушает «ткань» гражданского общества. «Когда госсекретарь Джон Керри появился в зале с Алиевым, он похвалил своего гостя в качестве лидера в сложном регионе, который проявил себя как «очень прилежный и вдумчивый», — пишет издание. — Керри и Алиев говорили об энергетике, конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха и роли Азербайджана в Афганистане». Что же касается карабахского конфликта, то Белый дом дал понять, что является сторонником «мирного политического урегулирования этого конфликта, и подтвердил необходимость продолжения работы на этом направлении МГ ОБСЕ».

То есть Вашингтон не выдал Баку санкцию на войну в Карабахе, а когда она все же началась, США не стали проявлять особой активности в процессе урегулирования, ограничившись обычными «дежурными» заявлениями и призывами соблюдать условия перемирия. Эрдоган же обвинил Москву «в причастности к обострению обстановки в Нагорном Карабахе», тогда «как Азербайджан сделал все необходимое для поддержки перемирия», выразил свою поддержку Баку. Комментируя этот факт в Ереване, глава МИД России Сергей Лавров заявил следующее: «Я считаю, что заявления, которые прозвучали из уст турецкого руководства, являются абсолютно неприемлемыми по одной простой причине: это были призывы не к миру, а к войне. Это были призывы к решению конфликта силовым путем. Это в корне противоречит позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ и позиции международного сообщества».

Но вот что любопытно. Эрдоган стал не только более ожесточенно подвергать критике работу МГ ОБСЕ, но и «заявил о невозможности продолжения процесса мирного урегулирования курдской проблемы и переговоров с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК)», к чему призывают его западные союзники. Более того, после того как России удалось путем посреднических усилий достигнуть хрупкого, но все же перемирия в Карабахе, Турция, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «придерживается линии на расшатывание ситуации в Сирии, покрывая действия экстремистов». При таком ходе событий нельзя исключать и появления этих экстремистов на азербайджанской стороне в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе. Таков внешний геополитический фон, сформировавшийся накануне очередного визита Эрдогана в Баку.

В этой связи бакинский портал Vesti. Az печатает мнение турецкого аналитика, президента международного исследовательского центра Strategic Outlook Юсуфа Чинара, в котором утверждается, что «Эрдоган передаст Алиеву новый месседж по поводу карабахского конфликта». Какой? «В повестке дня вновь может появиться идея создания военно-стратегического альянса между Турцией и Азербайджаном, — утверждает Чинар. — Ранее по причине того, что Турция является членом НАТО, эта идея не нашла своего воплощения. Но сегодня ситуация изменилась. То, что НАТО не принимает необходимые меры в сирийском кризисе, в вопросе снижения напряженности между Россией и Турцией, заставило турецкое общество, как говорится, предъявить счет НАТО. Раньше этого не было. Однако события, произошедшие за последнее время, вынудили Турцию пойти на это». Что же касается карабахского конфликта, то «будет передан месседж всему миру, что Турция рядом с Азербайджаном». По мнению Чинара, «на встрече в Баку Эрдоган и Алиев также обменяются мнениями о том, каким будет отношение США к нагорно-карабахскому конфликту и к Азербайджану после Обамы». Как видим, это признание того, что с Обамой у Эрдогана и Алиева «игра» не получилась.

А пока, как сообщил председатель Союза экспортеров Черноморья Хамди Гюндоган, «в последние три месяца Грузия стала создавать искусственные препятствия для транзитных грузоперевозок из Турции в Азербайджан». По его словам, «несмотря на отсутствие плотности грузопотока на погранично-пропускных пунктах, наши грузовые машины принудительно отправляются на парковку, где за каждый день нахождения взимается 30 лари», и «кроме того, их принуждают разгружать экспортируемые в Азербайджан товары». Отметим, что после того, как Россия запретила турецким транспортным компаниям проезд грузовиков через свою территорию, свои двери для турецкого транзита открыл Азербайджан. Турецкие грузовики попадали в Азербайджан через территорию Грузии, где раньше они не испытывали никаких проблем с таможенным оформлением. То ли еще будет!