Итальянская общественность на прошедшей неделе была очень занята обсуждением внутреннего политического кризиса, коррупционных скандалов и несостоявшихся референдумов. Однако, итальянская пресса очень живо отреагировала на результаты опроса РАНХиГС о том, сколько стали тратить жители России на продукты. Сразу же написали о кризисе и о том, что Путин думает не о народе, а только о наращивании военного потенциала. В пример приводили российские подлодки, бодро бороздящие североатлантические воды, а также увеличивающийся с каждым днем ядерный потенциал, с помощью которого Путин якобы защитит себя в случае войны.

maxpark.com СМИ Италии

Blitzquotidiano пишет о настоящей подводной войне. В статье, со ссылкой на американские источники, подчеркивается, что российские боевые подводные лодки в последние два десятилетия «кружатся» у берегов Скандинавии, Шотландии, Средиземного моря и Северной Атлантики, западные военные чиновники говорят о значительном увеличении российского присутствия с целью бросить вызов подводной флотилии США и НАТО. Адмирал Марк Фергюсон, главный командующий ВМС США в Европе, сообщил, что осенью прошлого года интенсивность деятельности российских подводных патрулей увеличилось почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Патрули являются наиболее заметным признаком возобновления интереса к подводной войне со стороны президента Владимира Путина, правительство которого потратило миллиарды долларов на разработку и строительство новых подводных лодок, которые ходят тише, лучше вооружены и управляется наиболее квалифицированными экипажами. Напряженность на глубине, как отмечается в статье, является частью экспансионистского соперничества и наращивания военной мощи между США и Россией. Москва проецирует свою силу не только в Северной Атлантике, но и в Сирии и на Украине, строит свой ядерный арсенал, американцы говорят, что это попытка доказать свою значимость после нескольких лет экономического спада. Пентагон использует факт усиления российского флота для того, чтобы говорить об увеличении бюджета для подводной войны. Члены НАТО, в том числе Великобритания, Германия и Норвегия тоже закупают, или, по крайней мере, рассматривают вопрос о приобретении новых подводных лодок в ответ на демонстрацию силы Кремля в Балтийском море и в Арктике.

Corriere della Sera рассказывает о причинах, по которым Россия не хочет сокращать свой ядерный потенциал. В начале стать приводится небольшая историческая справка: в золотые годы разрядки, последовавшие за распадом СССР и окончанием холодной войны, было предложено полностью освободить планету от атомного оружия. Так как тысячи атомных бомб были уничтожены, почему не уничтожить их все, освобождая человечество от возможного Холокоста? Но все пошло по-другому, — отмечает издание, ‑ и сегодня мы можем сказать, что гонка разоружения закончена. Как пишет Corriere della Sera, конец этой иллюзии был явно объявлен Россией, учитывая глубокие разногласия, разделяющие ее с Соединенными Штатами и НАТО. В настоящее время публично заявлено о том, что США и Россия — вместе с Китаем — уже фактически возобновили свое перевооружение с проектированием и строительством мини-ядерных, ракетных и подводных беспилотных ядерных летательных аппаратов. Любые дальнейшие инициативы должны будут учитывать глобальную картину мира. А перспектива, по мнению Москвы, является такой: американцы вместе с европейскими союзниками будут продолжать дестабилизировать ситуацию, создавая новые структуры, способные подорвать российскую оборону. Раздражают Москву и такие действия, как реализация так называемой глобальной системы ПРО с перехватчиками ракет в странах, которые когда-то были частью Варшавского договора. По сути, — жалуется издание, — Россия убеждена, что старый баланс, который обеспечил мир в течение всего периода холодной войны сломан. Но на совете Россия-НАТО в Брюсселе, несмотря на обвинения западных стран, Москва попыталась возобновить диалог и разорвать международную изоляцию. В статье подчеркивается, что Россия больше не уверена, что сможет уничтожить США и их союзников, если на нее нападут. Потому что проблема заключается в близости к ее территории противоракетных ракет, которые разместили США. Вот почему Путин в последние года объявили об укреплении ядерного арсенала. Сорок — пятьдесят новых колоссальных межконтинентальных ракет (скорость более чем 21 000 км/ч, 20 минут, чтобы достичь цели на другой стороне мира. Россия, США и Китай также начали работать над новыми видами ядерного оружия, менее разрушительным и более точным. Страх состоит в том, что в этот момент у кого-то есть соблазн использовать это оружие. Не исключен даже космос, где Россия и Китай разрабатывают новые виды оружия, которые могли бы отключить американские спутники при гипотетическом ядерном противостоянии.

EastJournal призывает покончить с пропагандой и взглянуть на европейские проблемы трезвым взглядом. В частности, онлайн-журнал обвиняет Россию и Запад в способности услышать мнения друг друга. Фоновый шум постоянной пропаганды служит лишь для поляризации общественного мнения в Европе. Описывается «самый мощный лозунг» со стороны Кремля — слово «русофобия», с которым подчеркивают любую критику по отношении режима Москвы. Вы не согласны с российской политикой? Потому что вы русофобы. Понятие «русофобии» — это оружие, замаскированное под обиду. Оно служит для определения любой критики как предвзятой и враждебной. Согласно этой риторики, мир злится против невинной, честной России. Такое видение также имеет внутреннюю функцию, противостоит инакомыслию, которое развивается внутри страны, заглушает независимые голоса во имя защиты священной Родины, осажденной со всех сторон, она не может позволить себе иметь внутренних врагов, забывая о том, что критик — не враг. Тем не менее, такое отношение очень удобно, чтобы развить авторитарную власть, которая нависает над страной.

С другой стороны EastJournal высмеивает «истерическое» европейское и американское поведение, которое видит в российской власти глобальную опасность. Истерия дошла до того, что стала распространять реальную ложь, без суда, без единого опорного элемента, без доказательств. Из недавнего: недавний «кризис» мигрантов является «подарком Путина Европе, чтобы дестабилизировать континент». Такие фантазии забывают некоторые факты, а именно: война в Сирии является прямой причиной миграции, указанная война не является результатом политики Кремля, который вступил в конфликт только недавно. В статье приводится исторический факт: еще в 2011 году президент России Медведев попросил вместе с Меркель (и, таким образом, со всей Европой) у Асада начать конструктивный диалог с повстанцами и искать пути выхода из политического кризиса.

Автор статьи напоминает, что изменение в отношении к России произошло после переизбрания Владимира Путина на пост президента в 2012 году, и последующих поправок во внешней политике России. «Аннексия Крыма, безусловно, является беспрецедентным событием по степени тяжести в международных отношениях со времен Второй мировой войны, но это не означает, что Россия безнравственна. Говорить о России как о силе зла глупо и бессмысленно, потому что нет никакого «зла» — в метафизическим или моральном смысле в международных отношениях. Существует логика власти».

Кремль разработал эффективную пропагандистскую машину, которая действует без препятствий и влияет на общественное мнение. Итог размышлений следующий: обсуждение в Европе должно быть свободно и от рупоров Кремля, и от ложных псевдо гуманитарных евро-американских мнений. Европа должны сначала сложить оружие риторики, бороться с не только с российской, но и со своей собственной пропагандой, отказаться от моралистических и истерических позиций. Только тогда европейская демократия сможет взглянуть трезво на нынешний кризис, как украинский, так и сирийский, вплоть до решения проблемы с мигрантами.

Il Post анализирует отношения между Сербией, ЕС и Россией и задается вопросом о возможных последствия вступления Сербии в ЕС. Как фигуративно выражается автор статьи, спустя двадцать лет после падения коммунизма Россия «вернулась к ухаживанию за странами», на которых ранее распространяла свое влияние. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан заключил соглашение о ядерной энергии почти на 10 миллиардов евро с правительством Путина. Чешский Милош Земан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказали, что их отношения с ЕС не должны влиять на отношения с Россией. В Сербии только 11 процентов избирателей относятся к ЕС и НАТО — которые в девяностых годах разбомбили страну дважды — позитивно, и 72 процентов относятся негативно (по данным опроса, проведенного сербским каналом B92). На данный момент, учитывая 3 млрд евро, уже выделенных на финансирование из ЕС, председатель правительства Сербии Вучич сделал подготовку Сербии ко вступлению в ЕС в 2020 году приоритетом своей внешней политики. Многие сербы рассматривают именно ЕС, а не Россию, как шанс поднять свой уровень жизни, как это случилось с другими членами бывшей Югославии, Словенией и Хорватией, которые присоединились к Европейскому Союзу в 2004 году и в 2013 году. Однако, в статье отмечается, что все же сербы по-прежнему имеют сильную культурную близость с Россией. Обе страны являются православными христианами и пишут кириллицей в отличие от большинства славянских стран региона. С российской стороны министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что переговоры между Сербией и ЕС «являются суверенный выбором», но отверг «разрушительную логику «мы или они», которая, по мнению Лаврова, стала причиной «глубокого кризиса украинского государства». При этом лидер радикальной партии Сербии Воислав Шешель может помешать Вучичу сформировать правительство. Опросы показывают, что его поддерживает 7,8 процента населения. Шешель был вице-президентом при президенте Милошевиче, когда бомбардировки НАТО помогли вытеснить сербские войска из Косово, Шешель призывает к концу переговоров с ЕС. «Нашим другом может быть лишь тот, кто нас не бомбил».

International business times в Италии в статье «Пока Путин думает о войне, все больше жителей скатываются в нищету» комментирует результаты исследования, опубликованного РАНХиГС.

Русские были вынуждены сократить расходы на покупку товаров не первой необходимости, но все-равно тратят более чем 50 процентов от своего дохода на продукты питания, «бедность в стране растет, потому что помимо международных санкций значительно упали и цены на нефть», — подчеркивается в статье.

В феврале 2016 г. расходы на продукты питания увеличились на 50,1% по сравнению со всеми другими расходами, это самый высокий уровень за последние восемь лет.

Резкое увеличение российских граждан, живущих за чертой бедности, стало одним из самых драматических последствий экономического кризиса, поразившего Россию, худшего за последние 15 лет. По мнению издания, сложившаяся ситуация в России ставит под сомнение рассказ о благополучной нации, о которой так любит говорить президент Владимир Путин на высшем уровне.

Жалобы на экономические условия, и, в частности, на рост цен, были в центре дискуссии на прошлой неделе в ежегодной «Прямой линии» с президентом, показалось, что Путин признал и понял те трудности, которые испытывают обычные люди.

В качестве итога приводятся данные: по оценкам Всемирного банка в 2016 году может дойти до порога бедности 1,1 миллион российских граждан, число бедных людей увеличится до 20 миллионов человек. «Один из каждых семи русских станет бедным», — резюмирует журнал.