Самое маленькое государство Западного полушария и по площади, и по населению — Федерация Сент-Китс и Невис состоит из двух остров. Чуть больше пятидесяти тысяч человек проживает на территории в 261 кв. км. Причем, Сент-Китс похож очертаниями на куриную ногу, а Невис — на куриное яйцо. Отметим, что до 1980 года в состав Федерации входила еще и Ангилья, ныне имеющая статус самоуправляющейся британской территории.

venividi.ru Острова Федерации Сент-Китс и Невис

В России государство Сент-Китс и Невис стало известно благодаря тому, что в 2014 году основатель российской социальной сети «В контакте» Павел Дуров приобрел гражданство островного государства в обмен на инвестиции в 250 тысяч долларов США. Продажа гражданства — один из основных способов пополнения казны Сент-Китса и Невиса. Для получения гражданства не надо приезжать в страну. Паспорт присылается по почте в обмен на инвестиции. Любопытно, что вложить 250−300 тысяч долларов в тот же фонд диверсификации сахарной промышленности страны гораздо выгоднее, чем вкладываться в недвижимость. Виллы здесь стоят несколько миллионов долларов. Тем не менее, русские, как и китайцы — основные покупатели недвижимости в Сент-Китсе и Невисе. Каждое второе здание строится для новых граждан. И их количество растет.

Что же привлекает иностранцев на эти острова? Прежде всего, они отмечают образцовую чистоту, красивые «пряничные дома» из черного туфа, изумительную природу. Сент-Китс и Невис входит в Британское Содружество, что дает возможность обеспечить высокий уровень образования и здравоохранения. Правда, в 1998 году был проведён референдум по вопросу выхода острова Невис из состава Федерации и образовании на нём независимого государства. «За» проголосовало 62% избирателей. Но для положительного решения по закону «за» должны проголосовать не менее 2/3 избирателей.

Суверенитет Сент-Китса и Невиса защищают триста военнослужащих. В Сент-Китсе есть генерал губернатор, который представляет королеву Великобритании, премьер-министр, четырнадцать депутатов парламента и пять политических партий. Невис имеет собственный парламент, состоящий из пяти депутатов.

Однако, все это не значит, что у Сент-Китса и Невиса нет проблем. Основная — это подверженность сильным тропическим ураганам, которые нередко заканчиваются разрушительными последствиями. На островах есть и преступность. Сельское хозяйство островов может обеспечить только половину потребностей в продовольствии. Тем не менее, эксперты отмечают рост экономики островного государства. В первую очередь, за счет привлечения инвестиций и туризма. Ежегодно страну посещает более 250 тысяч туристов. Однако, сальдо внешнеторгового баланса остается отрицательным. Тем не менее, государству удалось создать развитую транспортную инфраструктуру. Железнодорожный транспорт представлен узкоколейной дорогой, проходящей по побережью островов и обслуживает не только плантации сахарного тростника и хлопчатника. но и туристов. Функционируют два аэропорта: международный Голден-Рок в окрестностях столицы и Ньюкасл на о. Невис.

Грамотность в Сент-Китс и Невис — почти стопроцентная. Средняя продолжительность жизни местного населения, среди которых девяносто процентов — потомки африканских рабов, составляет 73 года. Школьное образование бесплатное и обязательное для детей от 5 до 16 лет. Высшее образование можно получить в филиале Вест-Индского университета, техническом и педагогическом колледже.

Еще один карибский рай? Скептики говорят, что и тут есть свой сыр в мышеловке. Вариант приобретения гражданства через вложения в «сахарный фонд» — безвозвратный. Иными словами, если вдруг, по какой-то причине, в приобретении гражданства будет отказано, то деньги не возвращаются. В случае получения гражданства через приобретение виллы, недвижимость нельзя будет продавать в течении пяти лет. Причем, власти Сент-Китса и Невиса вправе потребовать подтверждений чистоты и легальности средств.

Американцы (а до США из Сент-Китса и Невиса. как в известном анекдоте, «рукой подать») вообще шутят: «Зачем куда-то ехать, если у тебя на счету 300 тысяч долларов»?