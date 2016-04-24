Уходящая неделя в Петербурге оказалась богата на громкие политические и коррупционные скандалы, сопровождавшиеся отставками и арестами. А еще в северной столице состоялся важный прецедент в суде.

Оперативное видео Задержание Вячеслава Нотяга сотрудниками ФСБ

Из Мариинского дворца — в «Кресты»

Самым главным событием стало задержание депутата городского парламента Вячеслава Нотяга. Его обвиняют в том, что он якобы систематически принимал взятки от гендиректора строительной фирмы «Воин-В» Олега Глущенко за то, чтобы не мешать реновации квартала, против которой выступали гражданские активисты.

Кировский районный суд решил, что Нотяг может скрыться от следствия, если его оставят под домашним арестом, как того просила защита, а также может, используя свои связи, оказать давление на главного свидетеля обвинения Глущенко, уничтожить улики, помешать появлению в деле возможных новых фигурантов. Полунамеками от источников в следствии, а также прямым текстом из уст Глущенко в СМИ сообщается, что этими «новыми фигурантами» могут стать другие обитатели Мариинского дворца. Глущенко в интервью прессе называл имена депутатов Максима Резника, Сергея Никешина. Заметим, в публичном поле Глущенко подчеркивал, что депутаты Борис Вишневский и Алексей Ковалев не брали у него денег, но участвовали в протестах активистов.

Между тем, пока история выглядит странно: юридически парламентарий никак не может повлиять на решение о строительстве, принимаемое исполнительной властью, поэтому остается загадкой, зачем Глущенко поддался на «вымогательство» и передал Нотягу, по версии следствия, в общей сложности 1,5 млн рублей. Особенно, если учесть, что решение суда по застройке квартале в Ульянке уже вступило в законную силу.

Глущенко также заявил, что Нотяг угрожал ему прямо в здании ГСУ СК РФ, поступают строителю и телефонные угрозы. Судья Ольга Малькова на основании этих слов, не подтвержденных больше ничем, сначала закрыла заседание по избранию Нотягу меры пресечения от общественности и СМИ, а потом отправила народного избранника в «Кресты» на два месяца, как и просило следствие.

…Среди версий, которые муссируются в прессе и в самом Мариинском дворце, есть конспирологическая теория о том, что удар по Нотягу — это «сигнал» для спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, «ответка» от Смольного за снятие с должности главы городской избирательной комиссии Алексея Пучнина, которое также произошло на этой неделе.

Из горизбиркома — на выход с вещами

Формально, «на выход» главу горизбиркома попросила глава ЦИК Элла Памфилова. Но случилось это после потока жесткой критики со стороны спикера ЗакСа и других депутатов. Возможно, Алексею Пучнину досталось за массовые нарушения в ходе досрочного голосования на муниципальных выборах в 2014 году. По данным СМИ, Алексей Пучнин тогда никак не среагировал на то, что на его глазах на «досрочку» автобусами подвозили избирателей. Сейчас же досрочное голосование было решено отменить на всех уровнях, ЗакС сумел протащить в горизбирком «своего» члена комиссии Дмитрия Краснянского, демонстративно заблокировав кандидатуру Смольного.

В день, когда Памфилова сообщила, что Пучнин, конечно, профессионал, но ротация кадров необходима, и он будет «востребован на других участках работы», Вячеслав Макаров публично призвал Пучнина немедленно подать в отставку. Добавим, до сих пор не разглашены результаты проверки горизбиркома, которую провела петербургская контрольно-счетная палата, поговаривают, что инициирована она была не без участия спикера.

Так или иначе, к концу недели Алексей Пучнин не только потерял пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, но и был выведен из ее состава постановлением губернатора. На каких участках работы теперь будет востребован чиновник из Тамбовской области — пока неизвестно.

«Белые» и «черные» доходы

Пока вокруг депутатского корпуса разгорались скандалы, парламентарии обнародовали собственные декларации о доходах. Особых сенсаций они не принесли: единороссы снова стали самыми богатыми питерскими парламентариями, опередив даже многих коллег в Охотном Ряду. В частности, упоминавшийся выше Сергей Никешин заработал 8 млн рублей, что на 2 млн больше, чем в 2014 году, его однопартиец Сергей Шатуновский получил 72 млн рублей, а супруга Виталия Милонова внезапно смогла внести в семейный бюджет почти 8,2 млн, хотя в 2014 году ее доход составлял лишь 64 тыс. рублей.

«Зачистка» от предполагаемых коррупционеров и взяточников на прошлой неделе проходила в стенах не только Мариинского дворца, но и Михайловского. По «делу Русского музея» арестовали сразу двоих: начальника службы безопасности музея Ирину Кузнецову и генерального директора компании «Фрейм» Николая Дурасова. Оба подозреваются в мошенничестве и хищении из госбюджета около 4 млн рублей.

По версии следствия, гендиректор реализовал Русскому музею по явно завышенной цене четыре концентратора ключевого хозяйства, необходимые для обеспечения безопасности музея, за которую отвечала Кузнецова. Их дома и офисы обыскали. Обоих отправили в СИЗО до 15 мая. Тем временем Русский музей провел внутреннюю проверку, которая, по словам директора Владимира Гусева, не подтвердила факты мошенничества сотрудницы. Директор решил не увольнять Кузнецову до решения суда по ее делу.

«Пятерочка» наступила на грабли «Магнита»

Федерального внимания заслужил и громкий скандал с участием чрезмерно бдительных сотрудников магазина «Пятерочка» и 89-летней пенсионерки, которая оказалась ветераном тыла Великой Отечественной войны. По версии следствия, замдиректора магазина «Пятерочка» в Приморском районе заподозрила старушку в краже сыра и хлеба, после чего охранник (гражданин Узбекистана) схватил бабушку. Уже на улице замдиректора, видимо, толкнула пожилую женщину, считает следствие, в результате чего пенсионерка упала на асфальт и сломала шейку бедра.

Ветерана госпитализировали, а Петербург вновь вспомнил трагический прошлогодний случай в магазине «Магнит», когда забывшая заплатить за масло блокадница умерла после публичных оскорблений со стороны сотрудников. Заместителю директора «Пятерочки» в этот раз удалось избежать ареста, ее отпустили под подписку о невыезде, охранника же арестовали, потому что он находится в России по временной регистрации.

Незаметный прецедент

На фоне описанных событий незаслуженно потерялось решение Конституционного суда РФ, которое, по сути, впервые позволяет игнорировать постановление Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ посчитал, что действующий в России запрет для заключенных быть избирателями носит абсолютный и не дифференцированный характер, что противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Страсбургский суд постановил изменить эту ситуацию либо путем политического процесса, либо путем толкования Конституции России.

Согласно статье 32 Конституции, всем заключенным действительно запрещено голосовать на выборах. КС РФ счел невозможным исполнить постановление ЕСПЧ путем внесения в российскую правовую систему изменения, предоставляющего право голоса части осужденных. При этом КС решил напомнить европейским коллегам, что далеко не все преступники в РФ отправляются в места лишения свободы, теряя право голоса. Кроме того, суд добавил, что у Государственной думы есть возможность поправить уголовное законодательство таким образом, чтобы, например, голосовать разрешалось в колониях-поселениях, где, как правило, находятся осужденные по менее тяжким статьям.

Созданный Конституционным судом прецедент имеет особое значение в связи с тем, что ЕСПЧ ранее выносил и другое решение — по жалобе акционеров ЮКОСа. По нему Россия должна выплатить компенсацию в размере более 2 млрд евро, включая возмещение всех судебных издержек, из-за усмотренных Страсбургом нарушений при банкротстве компании Ходорковского. Таким образом, на этой неделе в действие пришел декабрьский закон, который позволяет России не исполнять решения международных судов, если это противоречит Конституции страны.

…В конце марта заместитель министра юстиции в кулуарах КС не исключил, что ведомство может обратиться в суд с такой же жалобой по «делу ЮКОСА», как в случае с делом о голосовании заключенных. Заметим, в ЕСПЧ также направлены иски Украины против России из-за «аннексии Крыма» и «российской интервенции» в Донбассе.