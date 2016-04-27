Несколько фирм пытаются получить право выдавать заключения относительно вменяемости граждан. Такие заключения могут, например, позволить избежать уголовной ответственности или отменить сделку купли-продажи недвижимости в случае признания фигуранта дела невменяемым.

lisichansk.org.ua Фемида — богиня правосудия

В комиссии по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесён проект закона о том, чтобы запретить частные судебно-психиатрические экспертизы по всей России. Оказывается, во многих регионах такая практика давно существует. Петербург же всеми силами сопротивляется, хотя и здесь во властных кабинетах находятся сторонники того, чтобы отдать эту сферу на откуп частникам.

Лоббисты во властных кабинетах

В сентябре 2015 года в петербургском Комитете по здравоохранению впервые решался вопрос о предоставлении права проводить судебно-психиатрические экспертизы в частных организациях. С такой просьбой к комитету обратились две фирмы: «Центр судебной экспертизы «Петроэксперт» и «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки» (СИНЭО). Кстати, этот СИНЭО в своё время помог признать поддельными подписи основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и не платить многомиллионные «золотые парашюты» бывшим топ-менеджерам компании братьям Перекопским.

Большинство из 14 участников того совещания в Комздраве потребовало отказать частным фирмам в предоставлении права на проведение частной судебно-психиатрической экспертизы. В поддержку частников высказались начальник отдела лицензирования медицинской деятельности госпожа Такмакова и главный специалист отдела госпожа Фенина.

Как следует из протокола того совещания, Такмакова в своей речи упомянула, что на тот день в субъектах РФ запрашиваемую лицензию уже имеют 29 частных медицинских организаций. Главный специалист Фенина сослалась на статью 41 ФЗ №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», которая разрешает проводить судебную экспертизу частными экспертами.

Выступавший на совещании и.о. начальника городского «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Владимир Исаков и вовсе отметил, что «действующее законодательство направлено на создание конкурентной среды, особенно в производстве судебно-медицинских экспертиз».

Комздрав на том сентябрьском совещании отказался отдавать в частные руки судебно-психиатрическую экспертизу в Петербурге. Но борьба продолжилась.

Уважаемые эксперты

Согласно сайту одного из соискателей этой лицензии — компании СИНЭО, одним из её экспертов является доктор медицинских наук Юрий Парфенов. В разделе сайта СИНЭО «Наши статьи» все три имеющиеся научные публикации подписаны именно Парфеновым. Этот господин Парфенов и сам возглавляет экспертную организацию — АНО «Северо-Западный центр судебных экспертиз», а также числится психиатром-наркологом в 91-й городской поликлинике.

Коллегой Парфенова по 91-й поликлинике является психиатр Софья Новик. Помимо поликлиники, Новик трудится в медсанчасти «Северной верфи» и является консультантом различных экспертных организаций. Новик даже неоднократно участвовала в качестве эксперта в Комитете по законодательству петербургского ЗакСа. А в 2014 году она выдвигалась на пост уполномоченного по правам ребёнка от Городской Военной коллегии адвокатов.

Парфенов вместе с Новик выступали экспертами со стороны обвиняемого по одному делу о разбое, пока единственному известному нам делу, где частных экспертов удалось поймать на подделке заключений.

Махинации раскрыты

В распоряжении автора этих строк оказалась жалоба на действия экспертов Парфенова и Новик от гражданки Ольги Макиной, на которую в 2003 году было совершено разбойное нападение. Женщина имела при себе крупную сумму денег на покупку квартиры, когда парадной дома на неё напали вооруженные грабители. Позже выяснится, что разбойников на Макину навела её родная сестра-наркоманка.

По всему было очевидно, что показания потерпевшей были лишь побочной линией доказательства вины подсудимого Василенко. Однако его адвокаты Полянский и Белоконь почему-то вздумали ставить под сомнение именно эту линию. Не могла, утверждали адвокаты, потерпевшая опознать нападавшего спустя 10 лет. Защита трижды ходатайствовала о проведении психолого-психиатрической экспертизы потерпевшей Макиной с тем, чтобы признать её показания недостоверными.

Ради оправдания разбойников в заседание Красносельского районного суда 18 августа 2014 года пригласили экспертов Новик и Парфенова, которые «на коленке» составили своё заключение о психической несостоятельности Макиной, причём даже показания о месте написания этого документа у экспертов различались.

Особенно удивительно было то, что в этом заключении потерпевшая была заочно, на основании одних лишь протоколов её допроса следователем, объявлена психически больным человеком, а сами эксперты с ней ни разу вживую не пообщались.

Тем не менее, как гласит протокол того судебного заседания, эксперт Новик смело заявляла суду: «Если бы я не была уверена, что у Макиной есть признаки бреда, я здесь бы не стояла».

Впоследствии суды однозначно определили, что эксперты Новик и Парфенов вышли за пределы своих полномочий и нарушили ряд законов. В определении апелляционной инстанции от 4 августа 2015 года сказано: «Высказанные мнения специалистов носят необъективный характер и явно ставят целью опорочить показания потерпевшей».

Эксперты под ударом

Гражданка Макина в январе этого года разослала по всем инстанциям жалобу на действия экспертов Новик и Парфенова, требуя привлечь их к дисциплинарной и административной ответственности. Весной на её жалобу начали приходить ответы. Как правило, это были чистой воды отписки. Так, например, в аппарате городского уполномоченного по правам человека Александра Шишлова Макиной ответили, что смогут заняться её проблемой только после того, как она обратится к соответствующим чиновникам Санкт-Петербурга и не получит удовлетворительного ответа.

А вот городская прокуратура и региональное управление Росздравнадзора направили дело Макиной местному участковому, к которому относится 91-я поликлиника. По словам Макиной, полицейские усматривают в действиях экспертов «подлог документов», и в случае принятия положительного решения участковый передаст это дело следователю. По-видимому, речь может идти о статье 292 УК РФ (служебный подлог), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Каста неуловимых психологов

Думается, однако, что доказать злой умысел экспертов будет практически невозможно. По крайней мере так автору этих строк представил дело человек, через которого впоследствии и удалось выйти на главу СИНЭО, — заведующий Кафедрой экономики и управления Российской академии госслужбы пор президенте РФ Андрей Куприн.

Встреча с Куприным проходила в закрытом клубе Cava на Фурштатской улице. У Куприна в мочке левого уха был золотой гвоздик со стразами. На встречу Куприн взял своего друга — главного специалиста отдела по вопросам нормативных правовых актов петербургского управления Минюста Дмитрия Волосевича.

Куприн рассказал, что во всем Петербурге можно по пальцам пересчитать экспертов-психиатров, которые готовят для судов наиболее авторитетные экспертные заключения.

«Ребята владеют своим предметом исключительно идеально. Доказать то, что он за деньги делает подложную экспертизу невозможно, потому что очень многие вопросы — это прерогатива научной полемики», — рассказывает Куприн.

По словам Куприна, найдётся лишь один-два доктора наук, которые в состоянии противопоставить таким заключениям «абсолютно другие материалы». И эти доктора наук, говорит Куприн, всегда «на стороне тех, кто больше платит… им наплевать где работать». А поскольку зачастую половину того, что говорит психотерапевт, никто в зале суда не понимает, то, по словам Куприна, и привлечь к уголовной ответственности таких экспертов практически невозможно. Одного такого человека, «который брал и берет» и «очень убедителен» Куприн, по его словам, знает лично.

Приватизаторы, вперёд!

Теперь становится понятно, почему петербургский Комитет по законодательству выступил с проектом федерального закона, который раз и навсегда запретит в России частную судебно-психиатрическую экспертизу.

Её лоббисты напирают на 41-ю статью закона «О судебно-экспертной деятельности», которая говорит, что различные виды судебной экспертизы могут проводиться и вне государственных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями, но не являющимися государственными судебными экспертами.

Именно эта статья в сочетании с Положением о лицензировании медицинской деятельности, утверждённым Постановлением правительства РФ от 16 апреля 2012 года №291 включает запрашиваемую экспертизу в медицинскую деятельность. Теперь получается, чтобы заниматься медицинской деятельностью достаточно записать её в качестве основной (уставной) деятельности организации. И тогда все упирается лишь в получение соответствующей лицензии.

Складывается парадоксальная ситуация, с одной стороны закон запрещает проведение этих экспертиз в частных учреждениях, с другой стороны, частные медицинские организации могут получить это право, если будут соответствовать признакам, утверждённым правительством.

В федеральном Минздраве, похоже, занимают в этом вопросе позицию бизнеса. Недаром в своём письме Минздрав сообщает, что проведение судебно-психиатрических экспертиз «возможно индивидуальными предпринимателями и организациями, независимо от их организационно-правовой формы собственности, осуществляющими в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность». Именно такое письмо Минздрав направил в петербургский СИНЭО.

Доверчивые коммерсанты

Самым удивительным в процессе подготовки этой публикации было то, что автора этих строк пытались завербовать в качестве проводника своих идей те, кто хочет в Петербурге добиться права признавать психом за деньги. Бывшая коллега по работе по наивности и свела автора со своим «старым знакомым» Куприным, а через него и с самим главой СИНЭО Александром Бугой.

Буга искренне обрадовался, когда узнал, что некий незнакомый журналист интересуется его темой. По его словам, он ранее предлагал высказаться в свою поддержку местному Lifenews и знаменитому Андрею Караулову, но те как-то не ответили воодушевлением.

Именно благодаря гендиректору СИНЭО удалось полностью восстановить картину борьбы, которая развернулась в Петербурге за право признавать психом. К сожалению, нам не удалось проверить истинность всего того, что рассказал Буга. Речь идёт, конечно же, в первую очередь об обвинениях в адрес своих противников.

Борьба за рынок

Прежде всего удалось подтвердить, что первопроходцами, которые пытаются сломить госмонополию на частную судебную психиатрию в Петербурге, являются уже названные выше три фирмы.

По словам Буги, фирма «Петроэксперт», получив отказ от Комздрава, далее не стала так «ожесточенно» бороться. Знающие люди рассказывают, что у этой фирмы по другим направлениям дела и так идут неплохо.

А вот СИНЭО и возглавляемая уже известным нам Парфеновым организация «Северо-Западный центр судебных экспертиз» (СЗЦСЭ) решили распределить усилия. Так СЗЦСЭ пошли, как говорит Буга, по судебному пути. Свой отказ Комздрава в предоставлении требуемой лицензии СЗЦСЭ обжалуют в арбитраже. В первой инстанции 10 марта они уже получили отказ, теперь на очереди рассмотрение апелляции. А в СИНЭО решили пойти «в административном направлении», здесь решили писать жалобы.

Сама же борьба началась примерно год назад, когда организации впервые подали в Комздрав соответствующие документы. Долгое время, по словам Буги, бумаги не принимали, а приняв, якобы представили дело так, что коммерсанты сами их забрали. Вторую атаку Комздрав отбил, якобы оказав давление на эксперта, который написал заявление о том, что не состоит с СИНЭО в трудовых отношениях. Третий отказ Комздрава, по словам Буги, якобы был обусловлен тем, что у экспертов отсутствует квалификация по судмедэкспертизе.

На сегодняшний день СИНЭО, по словам Буги, решил «сделать передышку». Коммерсанты решили подумать, как можно «грамотно осуществить эту операцию», как действительно «создать какой-то общественный резонанс».

Под властные структуры решили подкопать антикоррупционную экспертизу. Налицо, говорит Буга, самая настоящая монополия: шестая городская психбольница владеет эксклюзивным правом проведения судебно-психиатрической экспертизы. Вдобавок об этом сообщается прямо на сайте Комздрава, — чем же не незаконная реклама? А заключение антикоррупционной экспертизы на «монополистов» уже накропал известный общественник Петр Коловангин. Копия документа уже легла на стол в московских кабинетах.

«Сейчас, — говорит Буга, — мы поняли, что такую жесткую монополию в лоб не сломать». Вместо этого, рассказывает он, в СИНЭО решили послушать совета «одного знакомого следователя» — протестировать «необычный ход» — разослать по районным следственным управлениям МВД письма, которые бы выявляли «позицию силовых структур» по этому вопросу.

«Мы их спросили, как они относятся к тому, что на рынке появится еще одна организация, которая попытается разгрузить «шестерку», — рассказывает Буга.

И это мероприятие, говорит он, уже принесло свои результаты: «какое-то следственное управлении уже прислало ответ, что они положительно относятся».

«Если пробиться на этот рынок, то здесь не будет конкурентов», — мечтательно говорит Буга. — Просто кто-то должен быть ледоколом, через некоторое время пойдут и другие компании. Если нормально себя зарекомендовать — то это гарантированный доход. Причем это выгодно не только в финансовом смысле, но и с точки зрения стабильности».

Личная борьба Милонова

В завершение всей этой истории ещё один штрих: в ближайшее время в петербургском Законодательном собрании по инициативе комитета, возглавляемого «внештатным сотрудником полиции нравов» депутатом Виталием Милоновым, состоится голосование по законопроекту, которым предлагается запретить частную судебно-психиатрическую экспертизу. По словам Милонова, выступить с такой инициативой его побудило само «профессиональное экспертное сообщество.

«Сами эксперты, — говорит Милонов, — заявили, что введение частных центров экспертизы не гарантирует соблюдения конституционных прав как подозреваемых, так и пострадавших».

Депутат Милонов напомнил, что система судебно-медицинской экспертизы является досудебным следственным действием, то есть по своей природе является частью мероприятий, которые составляют обвинение, а это дело исключительно государственное.

К тому же выступить с таким законопроектом Милонова побудила его личная борьба. Депутат рассказал, что однажды на основании такой коммерческой психиатрической экспертизы пытались «отмазать от уголовной ответственности» заслуженного адвоката России Олега Баронова, осужденного в настоящее время за мужеложество с несовершеннолетними. Тогда, по словам Милонова, Баронову через частных экспертов «пытались клеить невменяемость», — руководитель адвокатской конторы Баронова предлагал медикам 500 тысяч рублей, которые, к счастью, «не захотели марать честь халата».