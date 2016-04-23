



На прошлой неделе СМИ Австрии по своей привычке пристально вглядывались в российскую и постсоветскую проблематику. Газеты Альпийской республики отметили необходимость диалога России и НАТО, зафиксировали цицероновское дарование позабытой Мадлен Олбрайт и указали на большие проблемы украинского олигарха по фамилии Фирташ.

Мадлен разговорилась

На прошлой неделе в Вене с визитом побывала Мадлен Олбрайт — экс‑госсекретарь США, известная своими экстравагантными выражениями и имперским мировосприятием. В интервью газете Die Presse 78-летняя ветеранша мировой политики поделилась своими мыслями на предмет России и лично президента Владимира Путина. Нынешний внешнеполитический курс Москвы Олбрайт прокомментировала следующим образом: «Мне до смерти надоело то, что для России постоянно ищут оправдания. Россия — это та страна, которая сначала провоцирует, а потом чувствует себя обиженной. Россия прошла через кризис идентичности: я никогда не забуду, как когда-то в 90-е где-то недалеко от Москвы кто-то мне сказал: «Мне стыдно. Мы были сверхдержавой, а теперь мы Бангладеш с ракетами». При этом Путин, который якобы ведет Россию к былому величию — «умный, но при этом действительно злой человек. Офицер КГБ, который хочет контроля и считает, что все сговорились против России». В то же время экс-госсекретарь считает политику российского президента успешной, по крайней мере на первый взгляд: «У Путина были плохие карты, но он их хорошо разыграл. Как минимум в краткосрочной перспективе. Я считаю, его цель состоит в том, чтобы подорвать и расколоть ЕС. Он хочет, чтобы НАТО убралось из его сферы влияния». В своей внутренней политике, по мнению Олбрайт, «Путин поднял на щит национализм, чтобы отвлечь русских от того, что их страна всего лишь Бангладеш с ракетами». Страдающая склеротической неполиткорректностью бабка американской дипломатии, похоже, позабыла, что в оригинальной трактовке, которую приписывают видному деятелю перестройки Александру Бовину, место Бангладеш занимала Верхняя Вольта (ныне Буркина-Фасо): именно там говорилось о «Верхней Вольте с ракетами». Так что бабка ничего сама не придумала — только забыла о том, кто, где, что и зачем ей сказал.

«Северный поток-2» обрел стальные основания

Австрийская компания Voestalpine заручилась крупным заказом на поставку стали для газопровода «Северный поток-2», сообщает Wirtschaftsblatt. В 2008—2010 годах предприятие уже поставило 170 тыс. тонн высококачественной трубной стали, а теперь заготовило еще 200 тыс. тонн для новой ветки газопровода. Экономическое издание из Вены отмечает, что запланированное строительство еще не было санкционировано политиками. При этом в консорциуме, возглавляемом «Газпромом», австрийская OMV присутствует с долей в 10 процентов. Между тем в недалеком прошлом Voestalpine поставила 140 тыс. тонн толстолистовой стали для «Южного потока», что, впрочем, не помешало заморозке проекта в 2014 году, добавляет газета ложку дегтя в жизнерадостный репортаж.

Украина — рай для журналистов

По данным международной организации «Репортеры без границ», журналисты по всему миру подвергаются все большему давлению, передает Kronen Zeitung. В опубликованном в среду 20 апреля рейтинге свободы прессы Россия заняла 148-е место, будучи зачисленной в категорию тех стран, где положение журналистов оценивается как тяжелое — наряду с такими цитаделями демократии как Чад, Пакистан и Индонезия. При этом по сравнению с прошлым годом Россия укрепила свои позиции в рейтинге на 4 пункта, правда, исключительно «на фоне отрицательной динамики своих соседей», как следует из доклада организации. При этом «на самом деле преследование критиков режима в стране возросло и распространяется в качестве негативной модели на соседние страны». Украина, напротив, поднялась сразу на 22 позиции до 107-й строчки «благодаря снижению притеснений журналистов и запоздалым реформам». Несмотря на это, как отмечает Kronen Zeitung, Украина продолжает страдать от «чрезвычайной роли олигархов» и «информационной войны с Россией».

Фирташ принимает гостей

Как сообщает Kurier, известный украинский олигарх Дмитрий Фирташ удивился неожиданному визиту сотрудников австрийской прокуратуры и полиции, которые заявились с обыском на фешенебельную виллу в венском районе Хитцинг. «Имел место запрос иностранных властей», — заявил представитель австрийской антикоррупционной прокуратуры Рене Рупрехт. Речь идёт о властях Германии, сообщает венская газета. При этом о результатах обыска, равно как и о непосредственной причине официальных заявлений не поступало. «На этот счет мы не даем информацию», так прокомментировал этот вопрос экс-министр юстиции Австрии, а ныне адвокат Фирташа Дитер Бёмдорфер. Позднее стало известно о предположительном подкупе предпринимателем сотрудников уголовной полиции ФРГ. По данным Kurier, на счет одной сотрудницы в берлинском Landesbank в прошлые годы поступило около 500 тыс. евро с кипрских счетов холдинга Фирташа. Издание отмечает, что ранее украинский олигарх вышел из австрийской тюрьмы под рекордный залог в 125 млн евро.

Брюссель и Москва должны разговаривать

Несмотря на взаимную антипатию, на данный момент необходим диалог между Россией и НАТО, считает Der Standard. Совет Россия-НАТО приостановил свою деятельность — как «наказание за присоединение Крыма», однако, по мнению венской газеты, лучше от этого не стало. То, что Россия покается и вернет полуостров под контроль Киева — в это сегодня не верит никто, кроме Порошенко и его ближнего круга. В то же время молчание Брюсселя не предотвратило эскалации насилия в Донбассе.

Принимая во внимание такие инциденты, как «опасный пролет» российского Су-24 над американским эсминцем, Der Standard полагает, что давно пора возобновить диалог и договориться, пока не случилось худшее. Вопрос в том, является ли Совет Россия-НАТО в его нынешней форме подходящим инструментом. Переговоры на уровне послов важны, но лишь в качестве первого шага. В длительной перспективе совет в данном формате не имеет смысла. При всем уважении к дипломатическому искусству послов их полномочия слишком малы. Дефицит полномочий наблюдается не только на персональном уровне: деятельность органа с момента его создания в 2002 году носила формальный характер — Россия сталкивалась с заранее намеченными решениями и ни в коей мере не имела права участия в их принятии. Таким образом, диалог способствовал не сближению, а фрустрации. Консультации должны иметь видимые результаты для обеих сторон, поучает венская газета: НАТО обязано серьезно отнестись к потребностям Кремля по проблемам безопасности, а Россия — преодолеть свое принципиальное неприятие альянса. Пока все эти примирительные пожелания Der Standard остаются несбыточными, что и показала на неделе неудачная попытка контакта в рамках упомянутого совета.