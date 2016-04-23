Модест Колеров ИА REGNUM Фундаментальная наука России тает, как последний снег

На днях ФАНО внесло проект распоряжения Правительства о полном лишении РАН оперативного управления федеральным имуществом. Эту инициативу Агентства вице-президент РАН, академик Александр Асеев сравнил с «контрольным выстрелом» в голову реформируемой Академии наук.

Почему? Да потому, что до сих пор в ведении РАН оставалась региональная наука. Те самые крупные научные центры, академгородки с институтами, гостиницами и прочей инфраструктурой. А что теперь? Теперь ФАНО сможет, например, гостиницу продать или сдать в аренду, ученых из разных институтов собрать в одно здание, а другие реализовать по своему разумению. Для этого и идет активное объединение совершенно разноплановых институтов в одно юридическое лицо.

В частности, в Сибирском отделении РАН объединили 11 институтов Красноярского научного центра, началось объединение в Иркутском научном центре, такое же намерение есть в отношении Якутского центра, институтов в Пущино. «При этом бездумно объединяются люди, занимающиеся луговодством и органической химией, географией и донными водорослями, гинекологией и сейсмологией, физикой атмосферы и филологией, — отмечает академик Асеев. — Вы можете представить себе, как координировать такие исследования?» По его словам, во всех случаях объединение идет добровольно-принудительно под угрозой тотального сокращения финансирования (для Иркутского научного центра 40%).

Угрозы на ученых не действуют. Напротив, 13 апреля на центральной площади иркутского Академгородка собралось по разным оценкам от 300 до 500 митингующих, в том числе и директора научных институтов. Они выступили против инициативы ФАНО об объединении институтов Иркутского научного центра в единый федеральный центр, так как это ведет к утрате самостоятельности научных организация и в конечном итоге угрожает развитию науки. «Надо вернуть Академии самостоятельность, чтобы она могла, в конце концов, по-настоящему руководить наукой на благо развития страны», — заявил на митинге академик РАН Михаил Кузьмин.

Аналогичное предложение относительно региональных научных центров Академии наук содержалось в Докладе президенту и правительству РФ, представленном учеными на Общем собрании РАН в марте 2016 года. Ученые считают целесообразным «восстановить научно-координационную структуру РАН» в регионах. Сейчас в соответствии с ФЗ № 253 региональные отделения РАН трансформированы в Федеральные государственные бюджетные учреждения, а региональные научные центры РАН переданы в ведение ФАНО. «В то же время статьей 14 указанного Закона устанавливается, что в структуру РАН могут входить региональные научные центры, порядок создания которых устанавливается Правительством РФ (порядок создания таких центров до настоящего времени не определен)», — сказано в Докладе. Академия предлагает «вернуть в подведомственность РАН региональные научные центры, в настоящее время подведомственные ФАНО, с наделением их полномочиями координировать и объединять усилия фундаментальной и прикладной науки в решении федеральных и региональных задач». Тем более, что в РАН была хорошо работающая структура организации региональной науки. Она включала Сибирское, Уральское, Дальневосточное региональные отделения, 15 региональных научных центров в центральной части РФ и 19 региональных научных центров, входящих в состав региональных отделений РАН.

Власти Иркутского региона встали на сторону ученых. На встрече в начале апреля с председателем Сибирского отделения РАН академиком Александром Асеевым, советником РАН академиком Гелием Жеребцовым и советником РАН академиком Михаилом Кузьминым губернатор области Сергей Левченко заверил, что Правительство Иркутской области поддержит создание благоприятных условий для работы ведущих иркутских научных институтов в качестве самостоятельных юридических лиц. «Необходимо с этой проблемой выходить на Совет Федерации, другие государственные структуры, которые, понимая масштаб проблемы, могли бы поставить ее обсуждение на государственном уровне. Мы не можем потерять иркутскую науку, слишком много у нее региональной специфики. Результаты исследований важны не только для Сибири, но и для российских регионов Дальнего Востока, Монголии и Китая», — приводит слова Левченко пресс-служба губернатора.

Для справки: На территории Сибири расположены десятки сейсмических, астрономических, географических, биологических станций и стационаров иркутских институтов. Институты через волоконно-оптический кабель объединены в интегрированную информационно-вычислительную сеть ИНЦ СО РАН и образовательных учреждений Иркутска с выходом в российские и зарубежные глобальные сети. Здесь создана уникальная научно-исследовательская база. К установкам национального масштаба относятся Сибирский солнечный радиотелескоп, проблемно-ориентированный телескоп для измерения слабых фоновых магнитных полей на Солнце, Иркутский радар некогерентного рассеивания Института солнечно-земной физики СО РАН.

Глава Сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев намерен выступить в Совете Федерации РФ 25 апреля на расширенном заседании Комитета по науке, образованию и культуре, чтобы донести до сенаторов, что разрушение академических институтов, особенно на периферии, одновременно снижает качество высшего, а затем и среднего образования, где научные сотрудники работают в системе высшего образования. Он считает, что необходимо соблюдать ФЗ № 234 о РАН, в котором ничего не говорится о сокращении или объединении институтов, тем более о том, что ФАНО может инициировать структурные изменения в Академии наук. Академик предлагает остановить процесс реформирования СО, УрО и ДВО РАН, передать региональные центры в ведение Российской Академии наук.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко после выступления 23 марта 2016 года в Верхней палате Парламента сенатора и ученого Арнольда Тулохонова по реформе РАН поручила профильному Комитету в месячный срок «подготовить документы по корректировке данного процесса».

«Мы стоим у последней черты, — убежден академик Асеев, — после которой у России уже не будет Академии, а могущество России никогда не будет прирастать Сибирью». По мнению вице-президента РАН, действия ФАНО нарушают не только положения ФЗ-253 о научно-методическом руководстве РАН деятельностью научных организаций (статья 2, п.3) и установленных в статье 14.п.3 полномочий РАН в качестве учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении региональных отделений и региональных научных центров РАН, но и ставят под сомнение выполнение поручения президента России 2014 года о проведении комплексной научной экспедиции РАН в Республике Саха (Якутия) и постановления правительства того же года о строительстве Национального гелиогеофизического комплекса РАН на базе Института солнечно-земной физики СО РАН. «Действия ФАНО по реструктуризации подведомственных Агентству организаций в регионах Сибири наносят невосполнимый ущерб развитию науки, образования, высоких технологий в восточных регионах России и недопустимы без согласования и совместной работы ФАНО с РАН и ее региональными отделениями», — убежден академик.