Александр Горбаруков ИА REGNUM Древняя украинская забава — сжечь всё

Появление на свет Кабинета министров В. Гройсмана отмечено родовой травмой: формировали его в ситуации глубокого политического кризиса, и элементы кризисности заложены в нем изначально. Это обстоятельство — безусловный фактор слабости нового Кабмина. По мнению экспертов Stratfor, вероятность того, что это правительство Украины возьмётся за проведение реальных реформ, крайне мала. Если же ему не удастся провести реформы достаточно быстро, а недовольство украинцев экономическим положением и ходом изменений будет нарастать, то, как считают американские аналитики, дело быстро может дойти до досрочных парламентских выборов. Их же, как известно, в США решительно не хотят.

То, что в Соединенных Штатах и на Западе именуют «реформами» и «недовольством украинцев» — это вещи не только противоположные, противоречащие друг другу, но, по сути дела, взаимоисключающие. Ничего из того, что было сделано в Украине за последнее время под видом «реформ» ради движения в Европу и разрыва с Россией, не принесло позитива. Почти все новации отрицательно сказались на всех сферах жизни, в первую очередь, на социально-экономическом положении. Прямым их итогом оказалось близкое к критическому падение уровня жизни большинства населения. Очевидны и другие неутешительные результаты.

Объединить в одном пакете «реформы» и «удовлетворенность масс» невозможно по определению. Решение такой задачи не по плечу никому. Тем более, В.Гройсману. Во-первых, потому, что причины кризиса, приведшего к обострению конфликта внутри правящего режима и отставки В. Яценюка, не устранены! Во-вторых, потому, что новый премьер — совершенно не та политическая фигура, с которой можно связывать надежды на преодоление системного кризиса в государстве да еще на фоне тех контекстуальных обстоятельств, в которых оказалась сегодня Украина.

Кроме «во-первых» и «во-вторых», есть и «в-третьих». Оно касается понятия «реформ». В Украине все, что в официальном лексиконе принято объединять под ним, никоим образом не связано с развитием, с модернизацией, с улучшением жизни страны, общества, граждан. Реформы по-украински — это поле деятельности узкого круга государственной и олигархической элиты. История знает немало случаев, когда единственными заказчиками программ национального реформирования и планов его реализации оказывались исключительно верхние слои властной вертикали в лице высшего руководства. Для ряда постсоциалистических и постсоветских государств, столкнувшихся с системной трансформацией государственно-политического строя и социально-экономической модели, характерным было именно такое положение вещей. В Украине и этого нет. Украинские прожекты реформ импортного происхождения. Они формируются за рубежом, а затем транслируются «под запись» в Киев.

У любых изменений реформистского характера должен быть субъект. В государствах и обществах, подобных украинским, такие изменения, как правило, делаются с целью перераспределения материальных и прочих благ в пользу каждой новой власти и отдельных ее представителей. Предполагается создание в центре и на местах «перераспределительных коалиций» из числа непосредственных и потенциальных бенефициариев, сопровождающееся сложными процессами согласования их интересов с позицией тех групп, которые несут или могут понести издержки в ходе реформ и из результатов. Многие из тех реформ, осуществления которых требует от Киева Запад, направлены на то, чтобы перераспределение шло в пользу не местных, украинских «коалиций», а западного, в том числе — американского и транснационального, капитала. Что не устраивает ни «старых», ни «новых» украинских олигархов. Ни президента-олигарха П.Порошенко.

Модель отношений Запада и Киева в сфере, как самих реформ, так и их риторического сопровождения, уже сформировалась и успела устояться. Первый активно принуждает второго к реформистской деятельности в навязанной им — первым, то есть, Западом — интерпретации. Второй пассивно сопротивляется такому принуждению, переводя проблему в плоскость словесных упражнений, отговорок, лукавства в виде представления «черного» — «белым» и других маленьких хитростей. По целому ряду причин и обстоятельств такая игра в какой-то степени выгодна обеим сторонам. Поэтому они могут продолжать ее еще долго. Но могут по инициативе Запада и прекратить ее в одночасье. Пока делами в Украине по поручению США заправлял тандем Порошенко-Яценюк, вероятность «обвального» прекращения игры по заданным в таком режиме правилам была относительно невысока. С уходом Яценюка и появлением в одном из главных киевских кабинетов Гройсмана ситуация изменилась. И объективно, и в восприятии Посольства США в Киеве и Государственного департамента. Так что старт забавы под лозунгом «Украина без Гройсмана!», судя по всему, не за горами.

По состоянию же дел на сегодня «без Гройсмана» — это почти тоже самое, что и «без Порошенко».