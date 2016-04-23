«Президенты России и США договорились об укреплении режима прекращения огня в Сирии. Этим им вплотную придется заняться прямо сейчас — боевые действия вокруг Алеппо активизировались, что плохо влияет на женевские переговоры по урегулированию сирийского конфликта, — пишет La Razón. — Шеф Кремля отметил в телефонном разговоре с коллегой из Белого Дома, что реагировать по подобные события нужно оперативно. Президенты согласились углубить координацию действий в Сирии спецслужб и вооруженных структур двух стран».

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Газета обращает внимание на то, что мнения президентов совпадали, как обычно, далеко не по всем пунктам. «Обама говорил с Путиным о важности оказания давления на сирийское правительство, чтобы остановить атаки режима на оппозицию. Путин же предлагал Обаме побыстрее определиться, в чем разница между «умеренной оппозицией» и джихадистами из ИГИЛ и «Ан-Нусры», а также настаивал на скорейшем закрытии границы Сирии с Турцией, через которую экстремистам поступает оружие».

«Сама же сирийская оппозиция, о которой говорили главы двух сверхдержав, заявила, что не допустит, чтобы мирные переговоры, идущие в Женеве, служили исключительно интересам Башара Асада, давая возможность ему оставаться у власти. Глава делегации оппозиционеров на женевской встрече Рияд Хиджаб во всеуслышание заявил, что они приехали в Швейцарию не для того, чтобы играть по правилам Асада, а для того, чтобы покончить с его правлением», — заключает газета.

«Премьер Биньямин Нетаньяху предупредил Владимира Путина в начале встречи в Москве, что Израиль никогда не вернет Сирии Голанские высоты, оккупированные в ходе Шестидневной войны 1973 г. и аннексированные в 1981, — сообщает La Vanguardia. — По мнению Нетаньяху, даже и речи быть не может о том, чтобы перестать контролировать землю, с которой велась стрельба по израильским городам и детям. В рамках соглашения или вне их, но Голанские высоты останутся частью суверенной территории Израиля».

По мнению издания, российскому президенту придется выступать посредником, перед которым стоит задача примирения двух непримиримых сторон — Израиля и Палестины. С руководителем национальной администрации последней Махмудом Аббасом Путин тоже встречался на днях. Аббас, по сведениям La Vanguardia, согласен рассмотреть предложение о созыве международной конференции по Ближнему Востоку.

«Голландское правосудие отменило решение голландского же арбитража о взыскании 37 миллиардов долларов (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) с России в пользу акционеров ЮКОСа. Арбитраж в Гааге, являющийся международной организацией, счел себя правомочным решать вопрос в поле международного права. И решил, признав действия России, обанкротившей нефтяную компанию, незаконными. Но при этом не учел одного важного обстоятельства: Договор об Энергетической Хартии не был Москвой ратифицирован, а применялся только в порядке временной нормы, — размышляет El País. — Теперь другой голландский суд в той же Гааге, объявил решение арбитража ничтожным. Это — несомненная победа России».

Газета отмечает, что «победа Кремлем одержана по всем правилам», похоронив все надежды сторонников фирмы и противников Путина, напомнив, что владелец ЮКОСа Ходорковский «использовал свое состояние для того, чтобы финансировать оппозицию».

«Несмотря на звучное название, Постоянный арбитражный суд в Гааге не принадлежит к семейству организаций, действующих под эгидой ООН, и, следовательно, решение этого арбитража мог отменить любой обычный суд, в который поступит апелляция Москвы. Пять акционеров ЮКОСа потеряли в среду право на компенсацию, однако думают продолжить юридическое сражение, чтобы доказать, что уничтожение их фирмы состоялось по политическим мотивам», — резюмирует издание, подчеркивая, что и в администрации президента РФ «пока не считают, что это конец истории».

«Украинский трибунал приговорил двух русских солдат — Александра Александрова и Евгения Ерофеева — к 14 годам тюремного заключения за террористическую активность на территории этой страны, констатирует El Mundo. — Двое русских, которые, возможно, являются действующими сотрудниками российской военной разведки, были захвачены в плен, когда воевали на стороне донецких сепаратистов. Их обвиняли в провокации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и участии в агрессии (России) против Украины. Россия признала, что Александров и Ерофеев являются ее гражданами, но продолжает утверждать, что они не состоят в армейском штате».

Сообщив это, газета тут же переходит к обсуждению возможных последствий приговора киевского суда: обмен осужденной в России украинской наводчицы Надежды Савченко на двух бывших российских военных изданию представляется делом почти решенным.

«Петр Порошенко выразил готовность отправить за Савченко президентский самолет, чтобы привезти ее на родину. Источники в окружении Путина сообщили, что украинской стороной действительно проявлена инициатива осуществить обмен названными фигурами, однако Кремль пока не только не дал своего согласия, но и вообще не сказал ничего конкретного, за исключением фразы «все будет рассмотрено в установленные законом сроки», — подытоживает El Mundo.

Газета АВС на минувшей неделе занималась генеалогией сильных мира сего и пришла к выводу, что к государственной власти приходят обычно те, у кого имеется «президентский ген», наверняка, передающийся по наследству. Издание указывает на нынешних кандидатов в президенты Хилари Клинтон (супруга бывшего президента США), Кейко Фухимори (дочь бывшего президента Перу), состоявшегося премьера Канады Джастина Трюдо (сын экс-премьера), перебирает весь клан Кастро на Кубе и двух Бушей, восседавших в Овальном кабинете… Сюда же включается и Марин Ле Пен, дочь Жана Мари Ле Пена. Ни папа, ни дочь, правда, к госвласти отношения пока никакого не имели, но для формирования «списка доказательств» теории — годится и это. С Трюдо, отмечает газета, все еще круче: «мать Джастина, до того как встретила на жизненном пути Пьера Трюдо, имела отношения с Тедом Кеннеди». Из того же самого семейства Кеннеди, откуда происходит и Джон Фицджеральд и его родной брат Роберт. Не обходят стороной исследователи династию Кимов в Северной Корее и нарождающуюся — Лукашенко в Белоруссии: «двенадцатилетний Коля уже вывозился папой в ООН». Достается и Башару Асаду (сыну Хафеза Асада, правившего Сирией 30 лет).

Вот только Россия выбивается из стройной схемы, построенной аналитиками: Владимир Путин, как бы выразился В. Высоцкий, «не друг и не родственник» никому из предыдущих властителей. Но его к системе тоже удается пристегнуть. Заявлением, что «российская пресса, посвящающая себя экзальтированной пропаганде страдающего нарциссизмом и манией величия человека, все же позволяет себе говорить и о готовящемся им преемнике, которым считают молодого генерала Алексея Дюмина».