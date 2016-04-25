



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван после трехдневного кровопролитного конфликта на линии соприкосновения сторон в Карабахе вызвал повышенное внимание многих политиков и экспертов. По многим причинам. Одна их них — рождающееся понимание (прежде всего в Европе) того, что карабахский конфликт превращается в стержень, на который нанизываются уже не только проблемы взаимоотношений в треугольнике Баку — Степанакерт — Ереван. Стали обозначаться несколько геополитических направлений.

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, говоря о том, что «последние события в зоне нагорно-карабахского конфликта показывают, что он очень быстро может перерасти в настоящую войну», выстроил следующий взаимосвязанный событийный ряд в европейском направлении: миграционный кризис в Европе, угроза терроризма, конфликт на Украине, карабахский конфликт. В свою очередь спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что «эскалация в Карабахе угрожает возникновением новой войны в регионе, потому что последствия будут очень болезненными», имея в виду, что конфликтные зоны существуют по всему региону Ближнего Востока и Северной Африки и создается реальная опасность их слияния в одну дугу.

В этой ситуации важнейшее значение приобретает фактор восприятия ситуации главными внутренними и внешними игроками в ценностном отношении. К примеру, геополитическая игра Запада на Ближнем Востоке и в Закавказье внешне упаковывается в «демократическую оболочку», хотя под предлогом установления так называемой демократии и прав человека был разрушен Ирак, а Ливия оказалась в хаосе и в отсутствии эффективного правительства. Была предпринята попытка установить демократию и в Сирии путем поддержки антиправительственных выступлений и террористических действий оппозиции. Тем не менее Россия, вступив в сирийский сценарий, заявляя о том, что выступает против смены режима в Дамаске, через женевский процесс вынуждена двигаться на компромиссное сближение позиций по части неизбежных внутренних преобразований в этой стране на определенных демократических основах.

На Украине киевская «демократическая диктатура» превратилась в ярый националистический, разрушающий страну режим. Но и в этом случае, подписав Минское соглашение по урегулированию украинского кризиса, Москва настаивает на выполнении Киевом его условий, прописанных на уровне высоких евростандартов.

Далее. Уже не первый год США и их европейские партнеры подвергают жесткой критике режим президента Ильхама Алиева за ухудшения в области демократии, свободы слова, нарушении прав человека. Запад даже пригрозил применить санкции в отношении Азербайджана. Конечно, на этом направлении просматривается политика «двойных стандартов», так как угроза санкциями появляется в тот момент, когда в Вашингтоне начинают думать о вероятном геополитическом выборе Баку в пользу Кремля и Евразийского союза. В то же время необходимо признать и то, что в демократизации режима в Азербайджане Запад усматривает и возможность урегулирования карабахского конфликта, так как в противном случае армянский народ Карабаха будет изгнан с этой территории. Не случайно, что именно сейчас в Азербайджане вновь стали появляться публикации с утверждениями о том, что «армяне пришлые на Кавказе», и что «в Карабахе они появились относительно недавно». А с Ближнего Востока в Закавказье можно ждать только цунами «заигравшегося» амбициозного авторитарного актора — Турции, действующего в пользу доктрины неоосманизма. Поэтому внешней политике Кремля на закавказском направлении без соответствующей «идейной подушки» грозит эволюция только в политико-дипломатическую технологию. На наш взгляд, именно этим обстоятельством можно во многом объяснить пассивную позицию Запада в отношении недавней карабахской войны. Инициатива в установлении перемирия в Карабахе целиком принадлежала Москве. Высокие лица России попеременно посещали Баку и Ереван, где их поджидали определенные «ловушки». И что же?

Начнем с того, что сразу после перемирия в Карабахе, осуществленного по личной инициативе президента России Владимира Путина, во многих бакинских и в некоторых российских СМИ стали появляться со ссылкой на некие «кремлевские источники» сообщения не только о предложении Москвы возобновить переговоры по Карабаху, но и о том, что они «должны начаться в ближайшие дни». На основе этого тезиса делался вывод: раз перемирие удалось установить без участия Минской группы ОБСЕ, то надобность в этом институте отпадает. Теперь все будет решаться в трехстороннем формате Москва — Баку — Ереван. Затем Баку осуществил еще один «информационный вброс»: соглашения 1994−1995-х годов, подписанные Баку, Ереваном и Степанакертом о введении на линии соприкосновения конфликтующих сторон режима прекращения огня теряют свою силу, так как начинает работает новая «московская договоренность». Смоленская площадь вынуждена была официально выступить с опровержением изложенной информации, заявляя, что соглашения 1994 и 1995 годов — «бессрочные и должны всеми уважаться».

Однако это была только часть «игры». Ранее в Баку Лавров, говоря о необходимости урегулирования карабахского конфликта, призвал вернуться к некоторым наработкам 1990-х годов, после чего в азербайджанских и армянских СМИ началось «широкое» обсуждение так называемого Казанского документа. Напомним, что в 2011 году в столице Татарстана при посредничестве тогдашнего президента России Дмитрия Медведева лидеры Азербайджана и Армении Алиев и Серж Саргсян рассмотрели проект «дорожной карты» долгосрочного урегулирования карабахского конфликта. Лавров на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос об отношении сторон к Казанскому документу, заявил: «Как непосредственный участник скажу — Армения Казанский документ не отвергает». В свою очередь глава МИД Армении Эдвард Налбандян добавил, что документ отверг Азербайджан. «Такую же позицию Баку занимал и ранее — в Сочи, Москве, Астрахани, Санкт-Петербурге, и 10 лет назад в Париже», — уточнил он, подчеркнув с большим намеком, что «последними событиями переговорный процесс был отброшен назад».

Что же дальше? В этой связи мы приведем часть текста выступления Лаврова во время его встречи с президентом Армении Саргсяном, в котором четко фиксируется сложившаяся ситуация. «Мы уже провели хорошие переговоры, посмотрели ход реализации двусторонних договоренностей, которые Вы с Владимиром Владимировичем Путиным достигли. Есть кое-где у нас задержки, но тем не менее, приверженность всем принципиальным договоренностям сохраняется, — говорил Лавров. — Это наша главная цель — работать над указаниями президентов. Обсуждали мы и ситуацию в нагорно-карабахском урегулировании, и мы глубоко встревожены тем, что произошло. Как вы знаете, с первых же минут российская сторона, лично Президент, стремились прекратить нарушение соглашений, которые были подписаны в 94−95 годах и имеют бессрочный характер. Мы сегодня это четко подтвердили и призвали ни коим образом не подвергать сомнению эти важнейшие документы. И удалось остановить кровопролитие. Тем не менее, как мы понимаем, сейчас пока ситуация не до конца еще устоялась, и мы исходим из того, что на данном этапе очень важно претворить в жизнь то, о чем Вы договаривались с президентом Азербайджана при российском посредничестве еще пять лет назад: о механизмах расследования инцидентов, о предупреждении инцидентов и мерах доверия, с тем, чтобы максимально снизить, даже через чисто технические шаги, риск какого-либо всплеска конфронтации. Поручения соответствующие были даны ОБСЕ, и мы сейчас хотим, чтобы германское председательство активно этим озаботилось. Я понимаю, что Вы сказали, Серж Азатович, конечно же, о том, что сейчас трудно возвращаться за стол переговоров. Ситуация должна чуть-чуть успокоиться, и люди должны успокоиться. Мы старались, стараемся и будем стараться помочь, вместе с сопредседателями: с американцами, с французами. У нас единая позиция, и, как я понимаю, Армения её поддерживает, что тройка сопредседателей должна продолжать выполнять функцию основного координатора вместе с ОБСЕ в соответствии с тем мандатом, который стороны согласились этому механизму предоставить. И мы не поддерживаем попытки искать какие-то параллельные каналы, создавать механизмы, которые не пользуются доверием всех сторон. Это будет только отвлекать от главной задачи — обеспечить безопасность, не допустить новых жертв и создать все-таки условия для возобновления политического процесса».

Отсюда следуют главные выводы: 1) В ближайшее время саммит Путина с Алиевым и Саргсяном не состоится, поскольку еще не снизился накал политических страстей, вспыхнувший после последней карабахской войны; 2) Берлин как действующий председатель ОБСЕ должен заняться в первую очередь созданием механизмов, позволяющих осуществлять расследования инцидентов на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе; 3) Переговорным процессом по урегулированию конфликта будет по-прежнему заниматься Минская группа ОБСЕ.

Но остается открытым вопрос о том, все ли идеи, с которыми приезжал Лавров в Ереван, были озвучены? Об этом станет известно, увы, не скоро.