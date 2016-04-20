Споры о последствиях отмены выборов в Барвихе продолжаются. Одни считают, что Элла Памфилова начала возвращать общественное доверие к ЦИК, другие, что этот шаг все равно выглядит сделанным под давлением. А команда Алексея Навального показала, что может «сломать систему». Так прошла ли Элла Александровна «боевое крещение», и так ли уж важен «багаж», с которым она подходит к федеральным выборам?

kremlin.ru Элла Памфилова на приёме у Владимира Путина

Итоги «битвы при Барвихе» еще раз показали — в публичной политике ярко проявляется принцип «у бедного отнимется, богатому прибавится». Годом ранее произошло довольно громкое вмешательство Центризбиркома в муниципальные кампании. Тогдашний глава ЦИК Владимир Чуров направил своего зама Леонида Ивлева в Калининградскую область, чтобы разобраться с ситуацией вокруг выборов в Совет депутатов Балтийского района. В итоге, были восстановлены в правах многие кандидаты, до этого снятые с дистанции избирательной комиссией муниципального образования. В мае 2015 года эти самые кандидаты разгромили местных «единороссов». Центральные СМИ «балтийскую историю», конечно, заметили и федеральное вмешательство оценили. Но даже те, кто высказывался об этом вмешательстве с симпатией, не высказывал комплиментов Владимиру Чурову. Не было волны высказываний о том, как «Чуров доказал, что заслуживает доверия» или «реабилитировался» в глазах прежних критиков. Конечно, мало кто считал, что калининградский рейд сотрудники ЦИК провели без оглядки на верха. Ну, так и в истории с Барвихой вряд ли многие верят, что Памфилова действовала исключительно на свой страх и риск. Вся разница в том, что у Памфиловой сохраняется кредит доверия в либеральной среде, а вот у Чурова он был уже исчерпан.

Подробнее: Элла Памфилова: Решение об отмене выборов в Барвихе не было спонтанным

Но вдруг Элла Александровна растратила этот «кредит» преждевременно, резко отозвавшись о действиях команды Навального? Не придется ли Центризбиркому из-за этого столкнуться с «коллекторами» из числа «рассерженных горожан» на думских выборах? На самом деле, хорошая репутация главы ЦИК вовсе не противоречит его конфликтам с оппозицией. Многие ставят предыдущего главу Центризбиркома Александра Вешнякова в пример его преемникам. Однако и его «яблочники», недовольные снятием своей партии с выборов в заксобрание Санкт-Петербурга, в свое время наградили нелестным эпитетом «подкаблучника», считая, что тот защищает интересы тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко. Все это не мешало даже представителям оппозиции достаточно высоко оценивать профессиональные качества Вешнякова под занавес его карьеры в ЦИК. Так, в 2007 году представитель КПРФ Вадим Соловьев объяснял грядущую отставку этого человека тем, что тот «на сплошную фальсификацию не согласился бы, начал мешать». Главой ЦИК всегда кто-нибудь будет недоволен. Но это вполне может сочетаться с высоким уровнем доверия к избирательной системе.

Критика обрушилась на Памфилову и со стороны некоторых «охранителей». Мол, отменив выборы в Барвихе, она продемонстрировала брешь в обороне властей. Внушила внесистемной оппозиции надежду, что та может верха «напугать». Так и до «третьего тура выборов», как после первого Майдана на Украине, недалеко. В общем, еще немного, и кто-нибудь из активных сторонников властей вполне мог бы, подражая Жиглову, сказать руководству ЦИК: «Будьте вы прокляты, вы всех нас предали».

Тем не менее, и эти опасения преувеличены. Как бы ни повела себя Памфилова с выборами в Барвихе, после думской кампании внесистемная оппозиция наверняка потребовала бы пересчета голосов, а то и отставки ЦИК. Скорее наоборот, подтвердив, что не собирается при любых условиях поддерживать действия местных избиркомов, Элла Александровна немного повысила доверие к любым своим действиям на больших выборах.

Читайте также: Песков: ЦИК работает эффективно, ситуация с отменой выборов — рабочая

Правда, и пропагандистский эффект от любых действий Центризбиркома переоценивать не стоит. Ирония судьбы заключается в том, что доверие к избирательной системе не сильно зависит от авторитета главы этой структуры. Например, росту доверия к результатам будущих выборов вскоре после думской кампании-2011 не помешало наличие во главе ЦИК Чурова, к тому момента уже серьезно демонизированного в глазах оппозиционных избирателей. По данным исследования ВЦИОМ, еще в декабре 2011 года уверенность в том, что «власть фальсифицирует результаты выборов» выражал 31% опрошенных, а уже в феврале 2012 года — только 16%.

Мне уже приходилось писать, что репутация главы Центризбиркома, с которой он войдет в историю, напрямую зависит от уровня доверия к власти в его самую сложную предвыборную кампанию. Информационные атаки против того же Чурова еще по итогам парламентских выборов 2007 года не нанесли ему особого вреда. А вот снижение поддержки властей в 2011 году и Чурова сделало уязвимым. То есть, это не властям стоит опасаться, как воспринимают Памфилову после Барвихи, а самой главе ЦИК надеяться, что поддержка властей и дальше останется высокой. Пока этого не произошло, все попытки «подстрелить Памфилову» на взлете, все информационные атаки против нее почти наверняка не нанесут ей особого вреда.